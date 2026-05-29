007 First Light verkauft 1,5 Millionen Exemplare in den ersten 24 Stunden

James Bond ist zurück und das mit einem echten Ausrufezeichen: 007 First Light hat bereits am ersten Tag nach dem weltweiten Release einen großen Meilenstein geknackt. Nach langer Funkstille rund um die Agentenlizenz im Gaming-Bereich zeigt IO Interactive damit, dass 007 auch abseits bekannter Filmvorlagen funktioniert und bei der Community sofort zündet.

Die ersten öffentlichen Zahlen deuten auf ein enormes Interesse hin. Gleichzeitig ist der Start ein starkes Signal dafür, wie groß der Hunger auf eine moderne, spielerisch flexible Spionage-Erfahrung im Bond-Universum gerade ist.

Starker Verkaufsstart für IO Interactive

Wie erfolgreich ist 007 First Light zum Start? Innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem globalen Launch wurde 007 First Light laut IO Interactive bereits 1,5 Millionen Mal verkauft. Der Entwickler bestätigte die Zahl offiziell und bedankte sich bei allen, die zum Release eingestiegen sind und bereits Eindrücke geteilt haben.

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Für IO Interactive ist das nicht nur ein PR-Erfolg, sondern auch ein handfester Beweis dafür, dass ein neu gedachter Bond den Nerv trifft. Gerade weil das Spiel nicht einfach bekannte Filmszenen nacherzählt, wirkt dieser Start wie ein Vertrauensvorschuss der Fans in die neue Ausrichtung.

Plattformen, Preis und Editionen im Überblick

Für welche Plattformen ist 007 First Light erhältlich? Aktuell ist 007 First Light für PlayStation 5, Xbox Series und PC verfügbar. Eine Umsetzung für Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant und soll im Sommer 2026 folgen.

Welche Editionen gibt es und was kosten sie? Zum Launch stehen zwei Varianten bereit, die sich vor allem über Bonusinhalte unterscheiden. Wer direkt zum Start einsteigen will, bekommt damit eine klare Wahl zwischen Basisversion und Extra-Paket.

Edition Preis Inhalte Standard Edition 69,99 Euro Basisspiel Deluxe Edition 79,99 Euro Basisspiel plus vier exklusive Outfits, ein Pack und ein Waffen-Skin

Junger Bond statt fertiger Legende

Worum geht es in 007 First Light? Statt den etablierten Superagenten zu spielen, erlebt ihr in 007 First Light eine neue Seite der Figur: IO Interactive setzt auf eine Origin-Story, in der Bond noch ein junger Rekrut ist und sich seinen legendären Ruf erst verdienen muss.

Dieses Setup passt auch spielerisch, weil es Entwicklung und Lernkurve glaubwürdig abbilden kann. Ihr wachst mit der Figur in gefährliche Einsätze hinein, während sich der Stil langsam zu dem formt, was man mit 007 verbindet.

Flexibles Gameplay mit Stealth, Action und Gadgets

Wie spielt sich 007 First Light? Bei der Herangehensweise lässt euch IO Interactive bewusst viele Freiheiten. Je nach Situation und Vorliebe könnt ihr euch eher lautlos durch Bereiche bewegen oder direkt in die Konfrontation gehen.

Zu den typischen Werkzeugen gehören neben körperlichen Auseinandersetzungen auch Gadgets, die euch beim Infiltrieren hochgesicherter Anlagen unterstützen. Zusätzlich gibt es die Option, über Überredungskünste und cleveres Auftreten Wachen auszutricksen, statt jedes Hindernis mit Gewalt zu lösen.

Leises Vorgehen im Schatten oder direkter Zugriff mit Schlagkraft

Gadgets zur Infiltration und für das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen

Überredung und Ablenkung, um Gegner geschickt auszuspielen

Mehrere Lösungswege pro Mission, die den Wiederspielwert erhöhen

Gerade diese Mischung aus Wahlfreiheit und klassischer Spionage-Fantasie könnte ein Grund dafür sein, warum der Release so stark eingeschlagen hat. Wenn Missionen auf mehrere Arten funktionieren, fühlt sich ein zweiter Durchlauf schnell wie ein neues Spiel an.

Habt ihr 007 First Light schon angespielt und wie zufrieden seid ihr mit der neuen Bond-Interpretation von IO Interactive? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.