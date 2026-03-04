007 First Light – Diese Figuren prägen Bonds neue Origin-Story

IO Interactive hat zu 007 First Light neue Details zu den wichtigsten Figuren der kommenden James-Bond-Neuinterpretation verraten. Das Action-Adventure erzählt eine eigenständige Origin-Story und zeigt Bond am Anfang seiner Karriere, inklusive frischer Interpretationen der klassischen MI6-Gesichter und einiger komplett neuer Charaktere, die in der Story eine größere Rolle spielen sollen.

Spannend ist vor allem der Fokus auf Bonds Werdegang: Statt bereits als abgeklärter Doppelnull loszulegen, steht hier ein deutlich jüngerer Agent im Mittelpunkt, der sich seinen Status erst verdienen muss. Der Release ist aktuell für den 27. Mai 2026 angesetzt, erscheinen soll das Spiel für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows und Xbox Series X|S.

Bond und die neue Ausrichtung der Origin-Story

Wer ist James Bond in 007 First Light? In 007 First Light wird James Bond als 26 Jahre alter, noch unerfahrener MI6-Agent gezeigt. Er steht also nicht am Ende einer Karriere voller ikonischer Missionen, sondern an der Stelle, an der er erst lernen muss, wie er in der Welt der Spionage funktioniert.

Bond wird von Patrick Gibson verkörpert und soll im Laufe der Story eine Mission übernehmen, die direkt an seinen Aufstieg gekoppelt ist: Erst wenn er diese Aufgabe erfolgreich abschließt, verdient er sich seinen 00-Status und damit die sprichwörtliche Lizenz zum Töten.

IO Interactive setzt dabei auf eine Version von Bond, die nicht an ein Filmgesicht gebunden ist, sondern eine eigenständige Interpretation liefert. Für Fans bedeutet das: weniger Fanservice über bekannte Film-Referenzen, dafür mehr Raum, um Bonds Persönlichkeit und Methoden von Grund auf zu etablieren.

MI6-Kernteam mit neuen Gesichtern

Welche bekannten Bond-Charaktere sind dabei? Neben Bond selbst kehren zentrale Figuren aus dem MI6-Umfeld zurück, allerdings als neu interpretierte Versionen, die stärker auf Bonds frühe Karriere einzahlen sollen. Bestätigt sind:

M, gespielt von Priyanga Burford

Q, gespielt von Alastair Mackenzie

Miss Moneypenny, gespielt von Kiera Lester

Die Rollen dieser drei sind klar gesetzt: Sie sollen nicht nur die bekannten Autoritäts- und Support-Funktionen erfüllen, sondern Bond aktiv in seiner Entwicklung prägen. Gerade Q dürfte für die Gameplay-Seite wichtig werden, weil mit ihm traditionell Technik, Gadgets und die kreative Problemlösung verknüpft sind.

M wiederum steht als Kontrolle und strategischer Gegenpol im Raum, während Moneypenny erfahrungsgemäß die menschliche Verbindung im Büroalltag liefert. Dass IO Interactive diese Figuren ausdrücklich als Teil von Bonds Frühphase positioniert, deutet darauf hin, dass Beziehungen, Loyalitäten und Reibungspunkte stärker ausgespielt werden als in vielen früheren Bond-Spielen.

Neue Charaktere und internationale Verstrickungen

Welche neuen Figuren erweitern die Story? Zusätzlich zu den MI6-Klassikern führt 007 First Light mehrere Originalcharaktere ein, die Bond in seinem ersten großen Abschnitt begleiten oder ihm im Weg stehen. Genannt wurden:

John Greenway, Bonds MI6-Mentor, gespielt von Lennie James

Charlotte Roth, DGSE-Agentin, gespielt von Noémie Nakai

Selina Tan, gespielt von Gemma Chan

Bawma, gespielt von Lenny Kravitz

Vor allem John Greenway klingt nach einer Schlüsselfigur für den Ton der Kampagne: Ein Mentor eröffnet die Möglichkeit, Bond nicht nur über Missionen, sondern auch über Fehler, Training und Konsequenzen wachsen zu lassen. Mit Charlotte Roth kommt außerdem die DGSE ins Spiel, also der französische Auslandsnachrichtendienst, was auf internationale Zusammenarbeit oder Rivalität hindeutet.

Selina Tan und Bawma sind noch bewusst geheimnisvoll gehalten, was ihre Motive angeht. Gerade solche Figuren sind im Bond-Kosmos oft die, die eine Mission in unerwartete Richtungen kippen lassen, sei es als Kontaktperson, Gegenspiel oder als jemand, dessen Loyalität sich erst spät zeigt.

Wie gefällt euch die bisher bekannte Besetzung von 007 First Light, und welche Bond-Figuren würdet ihr im Spiel am liebsten stärker im Mittelpunkt sehen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.