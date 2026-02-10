Final Fantasy als Brettspiel – Square Enix plant Tabletop-Release 2026

Final Fantasy bekommt 2026 still und leise Zuwachs, allerdings nicht in Form eines neuen Konsolen-Rollenspiels, sondern als Brettspiel. Statt großer Trailer-Show gab es die Ankündigung eher nebenbei, trotzdem ist die Idee spannend: Square Enix bringt gemeinsam mit KessCo eine Tabletop-Umsetzung auf den Weg, die sich an der Pixel-Remaster-Ära orientiert und euch die frühen Klassiker an einen Spieltisch holen soll.

Damit steht für Fans ein ungewöhnliches Final-Fantasy-Jahr an: Während viele weiterhin auf große Videospiel-News schielen, taucht jetzt ein Projekt auf, das eher nach Spieleabend als nach Next-Gen-Showcase klingt, aber genau deshalb neugierig macht.

Die Ankündigung und das Release-Zeitfenster

Wann erscheint das neue Final-Fantasy-Spiel? Laut Ankündigung soll das Final-Fantasy-Brettspiel im Laufe von 2026 erscheinen, ein konkretes Datum wurde bislang aber nicht genannt. Der Reveal erfolgte im Rahmen der Toy Fair, wo die Kooperation zwischen Square Enix und KessCo vorgestellt wurde.

Gerade weil es kein klassisches Videospiel ist, lief das Ganze ein bisschen unter dem Radar. Wer bei Final Fantasy automatisch an große Bühnen, State-of-Play-Überraschungen oder bombastische Cinematics denkt, wird hier eher ein Sammlerstück mit Spielemechanik für den Wohnzimmertisch bekommen.

Diese Final-Fantasy-Teile stecken im Brettspiel

Welche Spiele werden adaptiert? Zum Start soll das Brettspiel gleich die ersten drei Hauptteile abdecken, also Final Fantasy I, Final Fantasy II und Final Fantasy III. Damit greift die Umsetzung bewusst die Wurzeln der Reihe auf, inklusive des typischen Abenteurergefühls, das viele mit den frühen 8-Bit- und 16-Bit-Jahren verbinden.

Die Auswahl ist auch aus spielmechanischer Sicht logisch: Die klassischen Final-Fantasy-Spiele sind stark rundenbasiert, was sich vergleichsweise sauber in ein Tabletop-Regelwerk übertragen lässt. Gleichzeitig ist das ein klarer Wink an Fans der Pixel-Remaster-Veröffentlichungen, die diesen Stil zuletzt wieder frisch auf dem Schirm hatten.

Final Fantasy I als Tabletop-Abenteuer

Final Fantasy II als Tabletop-Abenteuer

Final Fantasy III als Tabletop-Abenteuer

So soll sich das Tabletop-Abenteuer spielen

Wie funktioniert das Final-Fantasy-Brettspiel? Die Grundidee klingt nach einer kompakten Übersetzung der klassischen Formel: Ihr übernehmt die Rollen der bekannten Protagonisten, bewegt euch über ein Spielbrett, sucht Kämpfe, sammelt Schätze und entwickelt eure Gruppe weiter, also Leveln und Looten im Brettspiel-Format.

Wer bei Videospiel-Brettspielen oft skeptisch ist, könnte hier dennoch hängen bleiben, weil Final Fantasy in seinen Anfängen eine sehr klare Struktur hat. Erkundung, Begegnungen, rundenbasierte Gefechte und Fortschritt sind Bausteine, die Brettspiele seit Jahrzehnten gut abbilden können.

KessCo-CEO Alex Kessler hat die Richtung der Umsetzung ebenfalls klar umrissen und betont, dass man den Kern der Pixel-Remaster-Ära respektieren will, aber gleichzeitig ein zugängliches, sammelbares Produkt für die Tabletop-Community liefern möchte.

Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Square Enix und möchten mit unserer eigenen, werkgetreuen Adaption das bewahren, was Fans an der Pixel-Remaster-Ära am meisten lieben, und gleichzeitig etwas liefern, das Spaß macht, zugänglich ist und sich gut sammeln lässt.

Einordnung für Fans und Blick auf weitere Final-Fantasy-News

Was bedeutet das für Final-Fantasy-Fans 2026? Unterm Strich ist das Brettspiel ein Nebenprojekt, aber eines mit Potenzial für alle, die Lust auf eine andere Art haben, die frühen Teile noch einmal zu erleben. Gerade in Gruppen kann das Konzept aufgehen, weil es den klassischen Abenteuerbogen auf einen Abend am Tisch herunterbricht.

Parallel dazu bleibt die Videospiel-Seite natürlich weiter spannend. Zuletzt sorgte auch die Aussicht auf Final Fantasy VII Rebirth auf der Nintendo Switch 2 für Gesprächsstoff, selbst wenn bei Ports dieser Größenordnung kaum jemand Wunder bei der Performance erwartet. Außerdem steht eine neue PlayStation-State-of-Play-Ausgabe im Raum, bei der Fans traditionell auf Neuigkeiten rund um die Final-Fantasy-VII-Remake-Reihe hoffen, auch wenn dazu derzeit nichts Konkretes in Aussicht gestellt wurde.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr Bock auf Final Fantasy als Brettspiel, oder soll die Reihe für euch lieber ausschließlich auf Konsole und PC stattfinden? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.