Final-Fantasy-Designer Itahana verlässt Square Enix nach fast 30 Jahren

Der langjährige Final-Fantasy-Designer Toshiyuki Itahana hat Square Enix zum Jahreswechsel 2025/2026 offiziell verlassen. Mit einem bewegenden Beitrag auf der japanischen Plattform Note.com gab der Künstler am 5. Januar 2026 bekannt, dass er seine fast drei Jahrzehnte währende Karriere beim Traditionsstudio beendet hat.

Itahana war maßgeblich an der Gestaltung zahlreicher Figuren im Final-Fantasy-Universum beteiligt. Besonders prägend war seine Arbeit an Final Fantasy 9, das 2000 für die originale PlayStation erschien. Die Geschichte rund um Zidane, Garnet und die Welt Gaia gilt bis heute als einer der charmantesten und emotionalsten Teile der Reihe.

Ein prägender Künstler verlässt das Studio

Warum hat Toshiyuki Itahana Square Enix verlassen? Laut eigener Aussage fiel die Entscheidung nach den Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von Final Fantasy 9. In seinem Abschiedstext betonte Itahana, dass er mit der Illustration und künstlerischen Begleitung des Jubiläumsprojekts einen bedeutenden Abschnitt abgeschlossen habe.

„Mit der Illustration und Supervision zum 25. Jubiläum verspürte ich ein starkes Gefühl der Erfüllung. Ich habe meine Rolle erfüllt und fühle, dass jetzt der richtige Moment ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Itahana plant nicht, sich zur Ruhe zu setzen. Stattdessen wird er künftig als freiberuflicher Illustrator und Charakterdesigner tätig sein. Konkrete neue Projekte hat er noch nicht angekündigt, doch er hofft, dass Fans ihn weiterhin unterstützen, wenn sie auf seine Arbeiten stoßen.

Ein Blick auf Itahanas Vermächtnis

Welche Spiele hat Toshiyuki Itahana mitgestaltet? Neben Final Fantasy 9 war Itahana auch an zahlreichen weiteren Titeln beteiligt. Dazu gehören unter anderem:

Final Fantasy 11

11 Final Fantasy 13-2

Lightning Returns: Final Fantasy 13

Final Fantasy 14

Final Fantasy Crystal Chronicles-Reihe

Final Fantasy Fables-Reihe

Final Fantasy Explorers

Mobius Final Fantasy

Sein Stil zeichnete sich durch einen fantasievollen, oft märchenhaften Charakter aus, der besonders in Final Fantasy 9 zur Geltung kam. Die Welt Gaia, die Itahana mitgestaltete, war bewusst als Rückbesinnung auf die mittelalterlich geprägten Wurzeln der Serie angelegt – ein Kontrast zu den futuristischen Settings der Vorgängertitel.

Rätselraten um das FF9-Remake

Was ist der aktuelle Stand zum Final Fantasy 9 Remake? Seit einem Leak der GeForce Now-Datenbank im Jahr 2021 halten sich Gerüchte um ein Remake von Final Fantasy 9 hartnäckig. Im März 2025 veröffentlichte Square Enix anlässlich des 25. Jubiläums eine neue Website samt Charakter-Artwork – eine offizielle Ankündigung blieb jedoch aus.

Am 7. Juli 2025, dem eigentlichen Geburtstag des Spiels, behauptete der Leaker NateTheHate, dass sich das Remake zwar in Entwicklung befunden habe, die Arbeit daran aber möglicherweise eingestellt worden sei. Eine Bestätigung durch Square Enix gibt es bis heute nicht.

Die animierte Serie lebt weiter

Was passiert mit der geplanten Final Fantasy 9-Serie? Bereits 2021 wurde eine animierte Serie zu Final Fantasy 9 angekündigt – produziert vom französischen Studio Cyber Group Studios. Nach dessen Insolvenz im April 2025 galt das Projekt als gescheitert.

Doch laut einem Bericht der französischen Zeitschrift Écran Total vom 22. Dezember 2025 wurde die Produktion neu gestartet. Das neue verantwortliche Studio heißt Euro Visual. Geplant sind 13 Folgen à 22 Minuten in klassischer 2D-Animation. Die Veröffentlichung ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Die Serie soll sich um sechs Schwarze Magier drehen, die als Kinder von Vivi, einem der beliebtesten Charaktere aus dem Originalspiel, dargestellt werden. Damit schlägt die Serie offenbar eine völlig neue erzählerische Richtung ein, die zugleich nostalgisch und innovativ sein könnte.

Ein Abschied mit Hoffnung

Was bedeutet Itahanas Weggang für die Zukunft der Serie? Auch wenn Toshiyuki Itahana Square Enix verlässt, wird sein Einfluss im Final-Fantasy-Kosmos spürbar bleiben. Seine Designs und sein Stil haben das visuelle Erscheinungsbild mehrerer Generationen von Spielen geprägt.

Ob ein Remake von Final Fantasy 9 jemals Realität wird oder ob die animierte Serie neue Fans für das Abenteuer in Gaia begeistern kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Itahanas Vermächtnis lebt weiter – und seine zukünftigen Projekte dürften für alle Fans japanischer Rollenspiele spannend bleiben.

