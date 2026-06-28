Cyberpunk Edgerunners 2 startet im Herbst 2026 – neue Story, neue Crew

Night City bekommt wieder Nachschub: Netflix hat offiziell bestätigt, dass Cyberpunk Edgerunners 2 im Herbst 2026 startet. Ein konkretes Datum innerhalb des Release-Zeitfensters steht zwar noch aus, aber fest ist: Die zweite Staffel landet erneut exklusiv bei Netflix.

Die Ankündigung kam parallel zu einem weiteren Lebenszeichen rund um die neue Staffel, inklusive frischer Key-Art und Details dazu, in welche Richtung sich die Story diesmal bewegt. Wer nach dem ersten Durchlauf wieder Lust auf Neon, Chrome und Chaos bekommen hat, kann den Kalender jetzt immerhin schon grob markieren.

Release-Zeitfenster und erste offizielle Ansage

Wann erscheint Cyberpunk Edgerunners 2? Netflix nennt als offiziellen Startzeitraum Herbst 2026. Damit liegt die Veröffentlichung typischerweise zwischen Mitte September 2026 und Anfang Dezember 2026.

Die Serie wurde erneut zusammen mit CD Projekt Red kommuniziert. Passend dazu ist auch ein Slogan zur zweiten Staffel veröffentlicht worden:

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Neues Team. Gleiches Chaos. Cyberpunk: Edgerunners 2 kommt diesen Herbst. Nur auf Netflix.

Zur Erinnerung: Staffel 1 feierte am 13. September 2022 Premiere und erzählte die Geschichte von David Martinez, der als Streetkid in Night City schnell in eine kriminelle Spirale rutscht. Die Serie entwickelte sich durch ihren Stil, die Figuren und das Worldbuilding zum Überraschungserfolg und gilt für viele Fans als ein zentraler Grund, warum Cyberpunk 2077 danach ein starkes Comeback hingelegt hat.

Neue Story, neue Crew und bereits bestätigte Figuren

Worum geht es in Cyberpunk Edgerunners 2? Staffel 2 wird als eigenständige Geschichte erzählt und setzt auf einen komplett frischen Cast in einer gesetzlosen und gnadenlosen Version von Night City. Laut der Beschreibung zur neuen Vorschau soll die Stadt dabei so brutal wie selten zuvor gezeigt werden.

Vier neue Hauptfiguren sind bereits bestätigt und stehen auch auf dem frisch veröffentlichten Poster zur zweiten Staffel:

Weak Kingsley, ein Veteran unter den Edgerunnern, der im Schatten früherer Erfolge lebt

Roman Carax, ein junger Cineast, der davon besessen ist, das Leben anderer zu dokumentieren

Talia Yang, mit Konzern-Vergangenheit, aber dem Drang nach einem Leben jenseits der Regeln

D, ein Netrunner aus der Snake Nation, der einem Rachepfad folgt

Unterm Strich klingt das nach einer Konstellation, die weniger an eine klassische Fortsetzung erinnert und mehr an einen neuen Trip durch dieselbe kaputte, faszinierende Welt. Genau das könnte der richtige Schritt sein, um den Ton von Edgerunners beizubehalten, ohne das Ende der ersten Staffel auszuschlachten.

Trailer-Termin und Anime-Expo-Auftritt im Juli

Wann gibt es neue Szenen zu Cyberpunk Edgerunners 2? Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Cyberpunk 2077 ist ein weiterer Teaser-Trailer angekündigt, der am Montag, den 29. Juni 2026, um 17:30 Uhr deutscher Zeit Premiere feiert.

Dazu kommt ein Auftritt bei der Anime Expo: Am 3. Juli 2026 ist ein Panel geplant, bei dem zentrale Mitglieder des Kreativteams Einblicke in die zweite Staffel geben wollen. Wer auf Details zu Story, Episodenanzahl oder dem genauen Startdatum hofft, sollte danach die Augen offen halten.

Auch hinter den Kulissen gibt es bereits klare Zuständigkeiten: Die zweite Staffel wird von Kai Ikarashi inszeniert, Kanno Ichigo ist Lead Designer, und Bartosz Sztybor fungiert als Showrunner sowie als Writer und Producer.

Freust du dich auf Cyberpunk Edgerunners 2 im Herbst 2026, und was wünschst du dir von der neuen Crew in Night City? Schreib es gern in die Kommentare.