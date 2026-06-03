Nach dem neuen Trailer zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis stehen nun auch die Editionen des kommenden Action-Adventures fest. Besonders die Collector’s Edition richtet sich klar an Fans, die sich neben dem Spiel auch physische Extras ins Regal stellen möchten.

Im Rahmen der jüngsten State of Play haben Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog nicht nur neue Eindrücke aus dem Reboot gezeigt. Gleichzeitig wurden die Vorbestellungen gestartet und die verschiedenen Versionen des Spiels vorgestellt.

Das steckt in der Collector’s Edition

Die umfangreichste Fassung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis kostet 199,99 Euro und kombiniert digitale Inhalte mit mehreren Sammlerstücken.

Enthalten sind:

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das Hauptspiel

48 Stunden Frühzugang zum Start

ein DLC-Story-Paket

das Outfit „Parisian Fugitive“ für Lara Croft

eine Statue „Lara Croft gegen T-Rex“

ein Mini-Artbook

ein Schlüsselanhänger mit Triumvirat-Talisman

eine Anstecknadel mit Croft-Siegel

ein Steelbook

Vor allem die Statue dürfte für langjährige Tomb-Raider-Fans interessant sein. Das Motiv erinnert an eine der ikonischsten Szenen des Originals, in dem Lara im Lost Valley auf einen T-Rex trifft.

Wie bei solchen Sammlerausgaben üblich, gilt allerdings: Die finalen Inhalte können optisch vom gezeigten Material abweichen.

Standard- und Deluxe-Edition ebenfalls bestätigt

Wer nur das Spiel selbst möchte, kann zur Standard-Edition greifen. Diese kostet 69,99 Euro und enthält ausschließlich das Hauptspiel.

Daneben erscheint eine Deluxe-Edition für 79,99 Euro. Sie bietet neben dem Basisspiel auch den Frühzugang, das DLC-Story-Paket und das Outfit „Parisian Fugitive“.

Bei teilnehmenden Händlern gibt es zudem das Survivor-Outfit als Vorbestellerbonus. Dieser Bonus ist nicht exklusiv an die teureren Editionen gebunden.

Ein modernes Remake des Klassikers von 1996

Bei Tomb Raider: Legacy of Atlantis handelt es sich um eine komplette Neuinterpretation des ersten Tomb Raider aus dem Jahr 1996. Crystal Dynamics kehrt damit zu den Ursprüngen der Reihe zurück, setzt aber auf moderne Technik und ein überarbeitetes Spielgefühl.

Die bekannten Schauplätze des Originals sollen in neuer Form zurückkehren. Dazu gehören unter anderem das Lost Valley in Peru und die antiken Ruinen Griechenlands. Grafik, Sound, Kämpfe, Erkundung und Rätsel wurden für die Neuauflage überarbeitet.

Entwickelt wird das Projekt von Crystal Dynamics gemeinsam mit Flying Wild Hog. Letzteres Studio ist vor allem durch die Shadow-Warrior-Reihe bekannt.

Release im Februar 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC.

Die Vorbestellungen sind bereits gestartet. Wer sich für die Deluxe- oder Collector’s Edition entscheidet, kann dank Frühzugang bereits 48 Stunden vor dem offiziellen Release loslegen.

Was meint ihr: Ist die Collector’s Edition für 199,99 Euro ein starkes Fanpaket oder fällt der Preis für die gebotenen Inhalte zu hoch aus?