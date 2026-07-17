Echoes of Mystralia auf Steam – Early Access startet am 11. August 2026

Wer nach Hades 2 noch immer dieses typische Nur noch ein Run Gefühl sucht, bekommt schon bald Nachschub auf Steam. Am 11. August 2026 startet Echoes of Mystralia im Early Access und will das bekannte Roguelite-Rezept aus schnellem Kampf, stetigen Verbesserungen und Build-Bastelei mit einem eigenen Twist aufwerten.

Roguelites gibt es inzwischen wie Sand am Meer, doch oft unterscheiden sie sich nur in Nuancen. Echoes of Mystralia setzt deshalb auf ein Feature, das nicht einfach nur mehr Items und Perks draufpackt, sondern direkt an der Basis ansetzt: dem eigenen Arsenal.

Entwickler Borealys Games konnte vor dem Start bereits über 175.000 Wunschlisten auf Steam sammeln. Das ist ein starkes Signal dafür, dass viele gerade nach Alternativen suchen, die sich zwar vertraut anfühlen, aber nicht wie eine Kopie spielen.

Release und Setting im Mystralia-Universum

Wann erscheint Echoes of Mystralia auf Steam? Der Early-Access-Start ist für den 11. August 2026 bestätigt.

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Worum geht es in Echoes of Mystralia? Das Action-Roguelite spielt im selben Universum wie Mages of Mystralia. Im Mittelpunkt steht ein Watcher, der den Cycle of Memories schützen soll, während ein mysteriöser Riss droht, Mystralia zu verschlingen.

Als zentraler Hub dient der Azimuth Temple. Von dort aus geht es in die Runs, aber auch zurück zum Aufrüsten: neue Skills freischalten, Builds anpassen und mehr über die Welt erfahren, bevor es wieder in die gefährlichen Begegnungen geht.

Das besondere Feature: Zauberbaukasten statt Loot-Lotto

Was macht Echoes of Mystralia anders als andere Roguelites? Der große Unterschied ist das Spell-Crafting-System, das euch deutlich mehr Kontrolle über euren Spielstil geben soll als klassische Drop- und Upgrade-Systeme.

Während viele Genre-Kollegen auf vorgefertigte Waffen, feste Zauber oder simple Upgrade-Pfade setzen, sammelt ihr in Echoes of Mystralia sogenannte Memories. Diese dienen als Bauteile, um eigene Zauber zu konstruieren, unter anderem mit Elementen wie Feuer, Eis und Blitz.

Spannend ist dabei nicht nur die schiere Menge an Kombinationsmöglichkeiten, die laut Konzept in die Millionen gehen soll, sondern auch die Logik dahinter: Die Position einzelner Komponenten beeinflusst direkt, wie sich der Zauber verhält. Das klingt nach einem System, in dem Experimentieren nicht nur möglich ist, sondern der eigentliche Kern des Spiels.

Inhalte zum Early-Access-Start

Wie viel Content steckt direkt zum Start drin? Borealys Games plant zum Early-Access-Release bereits ein ordentliches Paket, damit Runs nicht nach wenigen Stunden ausgereizt sind.

110 Memories

3 Regionen

3 Guardians

12 Spell Forms

Ob das langfristig gegen die starke Konkurrenz im Roguelite-Markt reicht, muss sich natürlich zeigen. Der Ansatz, Kreativität und Eigenbau-Builds stärker in den Vordergrund zu rücken, könnte Echoes of Mystralia aber genau die Nische geben, die vielen Hades-2-Fans gerade noch fehlt.

Wie klingt Echoes of Mystralia für euch: genau das richtige Spiel für den nächsten Sucht-Run oder nur ein weiterer Roguelite-Kandidat? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.