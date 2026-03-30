Leak zu LEGO Disneyland 2026 – Main Street, U.S.A. als Set 43002 geplant

Ein neuer Leak sorgt bei LEGO– und Disney-Fans für Aufsehen: Für Juni 2026 soll ein Disneyland-Set erscheinen, das sich ausgerechnet einem der ikonischsten Bereiche des Parks widmet: Main Street, U.S.A. Laut den aktuellen Infos handelt es sich dabei um ein Modell, das nicht nur als Display-Set gedacht ist, sondern auch eine kleine Minifiguren-Szene rund um typische Parkbesucher aufbauen könnte.

Spannend ist vor allem der Kontext: LEGO bringt zwar jedes Jahr massenhaft Disney-Sets, doch Modelle, die explizit Disneyland-Attraktionen oder Parkbereiche nachbauen, sind bislang eher die Ausnahme. Genau deshalb wirkt das Projekt wie ein potenzieller Schritt in Richtung größerer, parkfokussierter Sammlerreihen.

Die wichtigsten Leak-Details zum Main-Street-Set

Was soll das 2026er Disneyland-LEGO-Set enthalten? Im Leak wird das Set als Nachbau von Disneyland Main Street, U.S.A. beschrieben und soll die Setnummer 43002 tragen. Außerdem heißt es, dass Minifiguren enthalten sein sollen, die Disneyland-Besucher darstellen.

Diese Besucher-Minifiguren sollen laut Beschreibung Micky-Maus-Ohren tragen und ein Star-Wars-Shirt anhaben. Ob wirklich jede Figur beide Merkmale besitzt, bleibt offen, naheliegend wäre aber eine kleine Variation innerhalb der Minifiguren, wie LEGO sie bei solchen Sets häufiger umsetzt.

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Weitere konkrete Eckdaten wie Teileanzahl oder ein offizieller Preis sind noch nicht bekannt. Bereits früher aufgetauchte SKU-Infos ordnen Set 43002 allerdings als 18+-Bauprojekt ein, also klar als Sammler- und Displaymodell.

Warum Disneyland-Modelle bei LEGO etwas Besonderes sind

Warum ist ein Main-Street-Nachbau für LEGO so relevant? Disney ist für LEGO ein Dauerbrenner, doch explizite Disneyland-Replicas sind bislang eine vergleichsweise kleine Nische im riesigen Katalog. Ein Main-Street-Set würde diese exklusive Reihe erweitern und gleichzeitig einen Parkbereich aufgreifen, den fast jeder sofort erkennt.

Die Main Street, U.S.A. gilt als Eingangstor des Parks und als Bühne für das klassische Disneyland-Gefühl. Als LEGO-Modell könnte das nicht nur ein optisches Highlight werden, sondern auch ein Fingerzeig darauf sein, dass LEGO künftig weitere Parklands als Set umsetzen will, wenn der Release ein Erfolg wird.

Bisherige LEGO-Sets mit Disneyland-Bezug im Überblick

Welche Disneyland-LEGO-Sets gibt es bisher? Die Auswahl ist überschaubar, aber inhaltlich ziemlich vielfältig. Von kompakten Mini-Displays bis zu einem großen Sammler-Set war bereits einiges dabei. Hier sind die bekannten Sets, die bis März 2026 als Disneyland-Attraktionsmodelle beziehungsweise klarer Disneyland-Ikonografie zugeordnet wurden:

Theme Setnummer Name Teile Preis Release Retired Disney 40521 Mini Disney The Haunted Mansion 680 39,99 Euro August 2022 März 2024 Disney 40720 Mini Disney Sleeping Beauty Castle 528 39,99 Euro Juni 2024 November 2025 Disney 40478 Mini Disney Castle 567 39,99 Euro Oktober 2021 Unbekannt Disney 43212 Disney Celebration Train 200 39,99 Euro April 2023 Dezember 2024 Disney 71044 Disney Train and Station 2.925 329,99 Euro September 2019 Dezember 2021 Star Wars 75293 Resistance I-TS Transport 932 99,99 Euro Juli 2020 Februar 2022

Gerade der Vergleich zeigt, wie groß die Spanne zwischen kleinen Sammelstücken und einem richtig großen Displaymodell sein kann. Wenn Main Street, U.S.A. tatsächlich als Direct-to-Consumer-Set geplant ist, dürfte es eher in Richtung Premium-Release gehen als in Richtung klassisches Regal-Set im Spielwarenhandel.

Was würdet ihr euch von einem Main-Street-Set wünschen: eher eine breite Panorama-Kulisse oder ein modularer Aufbau mit einzelnen Gebäuden und vielen Minifiguren? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.