Highguard wird heute abgeschaltet – was nach dem Server-Aus noch geht

Heute ist Schluss: Highguard wird im Laufe des Tages offiziell abgeschaltet. Damit endet die Online-Phase des Spiels, inklusive Matchmaking und aller servergebundenen Funktionen. Wer in den letzten Tagen noch ein paar Runden drehen wollte, musste sich beeilen, denn nach dem Shutdown ist Highguard nicht mehr wie gewohnt spielbar.

Für die Community kommt das Aus nicht komplett aus dem Nichts, trotzdem trifft es viele Fans hart. Gerade bei Multiplayer-Titeln hängt das Erlebnis an vollen Lobbys, funktionierenden Servern und einer aktiven Spielerschaft. Fällt diese Basis weg, bleibt oft nur die Erinnerung an gute Matches, Lieblings-Loadouts und die eine Runde, die man eigentlich nie vergessen wollte.

Was genau nach der Abschaltung noch möglich ist, hängt davon ab, wie stark Highguard auf Online-Dienste setzt. In der Praxis bedeutet ein Server-Aus bei den meisten modernen Multiplayer-Spielen: Kein Einloggen, keine Partien, kein Fortschritt und häufig auch kein Zugriff mehr auf bestimmte Inhalte, die an den Online-Account gekoppelt sind.

Was das Aus für aktive Accounts bedeutet

Was passiert nach der Abschaltung mit eurem Fortschritt? Mit dem heutigen Shutdown werden typische Kernfunktionen eines Live-Services in der Regel unbrauchbar. Dazu zählen Ranglisten, saisonale Belohnungen, Events und alles, was eine Verbindung zu zentralen Servern benötigt.

Für viele ist besonders bitter, dass erspielte Cosmetics, Freischaltungen oder ersammelte Währungen nach dem Abschalten oft keinen praktischen Nutzen mehr haben. Selbst wenn Daten theoretisch noch existieren, fehlt ohne Serveranbindung häufig die Möglichkeit, sie im Spiel abzurufen oder zu verwenden.

Wenn Highguard keinen separaten Offline-Modus anbietet, ist das Ergebnis für euch als Community meist eindeutig: Das Spiel kann nach dem Shutdown nicht mehr im klassischen Sinne genutzt werden. Wer noch Screenshots, Clips oder letzte Highlights sichern will, sollte das vor dem vollständigen Abschalten erledigt haben.

Warum Online-Spiele besonders schnell verschwinden können

Warum trifft es Live-Service-Spiele so kompromisslos? Multiplayer-Titel sind technisch und wirtschaftlich stark an laufende Infrastruktur gebunden. Serverbetrieb, Wartung, Anti-Cheat, Support und Updates kosten dauerhaft Geld, während die Einnahmen oft nach dem Launch spürbar abflachen.

Kommt dann weniger Publikum zusammen, leidet zuerst das Matchmaking, danach die Motivation der Community, und am Ende wird das Projekt häufig eingestellt. Das ist nicht nur bei großen Genres wie Shooter oder Team-basierten Actionspielen zu beobachten, sondern zieht sich durch viele Online-Sparten, in denen eine kritische Masse an aktiven Leuten nötig ist.

Für Fans bleibt damit ein grundsätzliches Problem moderner Online-Games: Selbst wenn ihr ein Spiel mögt, ist es ohne langfristige Serverperspektive nie ganz garantiert, dass es Jahre später noch spielbar ist. Highguard ist ab heute ein weiteres Beispiel dafür, wie schnell ein Multiplayer-Titel aus dem Alltag verschwinden kann.

So könnt ihr euch von Highguard verabschieden

Wie könnt ihr den letzten Tag sinnvoll nutzen? Wenn ihr heute noch Zeit mit Highguard verbringen wollt, lohnt sich ein kurzer Plan, um nicht einfach nur im Menü zu hängen, während im Hintergrund die Uhr runterläuft.

Praktisch sind vor allem diese Dinge, falls sie im Spiel noch erreichbar sind:

Letzte Matches spielen, um ein paar finale Erinnerungen mitzunehmen.

Clips und Screenshots sichern, bevor Login und Replay-Funktionen wegfallen.

Mit Freunden gezielt zusammen queueen, solange Gruppenfeatures noch funktionieren.

Profilstände und Statistiken notieren, falls euch solche Rückblicke wichtig sind.

Auch wenn das Spiel heute endet, bleibt die Community oft noch eine Weile in Foren, Discords und Kommentarspalten aktiv. Nicht selten entstehen daraus kleine Revival-Projekte, private Treffen in anderen Games oder einfach der Austausch über die besten Momente.

Habt ihr Highguard gespielt und erwischt euch das Server-Aus kalt, oder habt ihr damit gerechnet? Schreibt mir in die Kommentare, welche Momente euch im Spiel am meisten hängen geblieben sind und welche Alternativen ihr jetzt zockt.