GTA 6: Gerücht über Switch-2-Release zum Launch – Insider-Post sorgt für neue Spekulationen

GTA 6 ist offiziell nur für PS5 und Xbox Series X|S angekündigt und hat mit dem 19. November 2026 inzwischen auch ein festes Release-Datum. Trotzdem kocht gerade wieder eine Frage hoch, die die Community seit Monaten beschäftigt: Kommt GTA 6 vielleicht doch schon ab Tag eins auf die Nintendo Switch 2?

Auslöser ist ein Post von Reece „Kiwi Talkz“ Reilly

Der YouTuber/Insider Reece Reilly berichtet auf X (Twitter), er habe mit einer „Quelle in Indien“ gesprochen, die behauptet, GTA 6 erscheine „day and date“ (also am selben Tag) für Switch 2, parallel zu PS5 und Xbox Series X|S.

Wichtig dabei: Reilly selbst klingt in seinen Posts eher skeptisch und deutet an, dass er die Behauptung nicht blind übernimmt, unter anderem, weil er dazu offenbar sogar eine Wette laufen hat.

Das Gerücht passt zu älteren Aussagen – aber nur teilweise

Ganz aus dem Nichts kommt die Switch-2-Spekulation nicht. Bereits zuvor hieß es aus Leak-Kreisen, Rockstar habe Tests durchgeführt, um zu prüfen, ob GTA 6 technisch überhaupt auf Switch 2 machbar wäre. In dieser Richtung äußerte sich etwa NateTheHate, allerdings ausdrücklich mit dem Zusatz, dass Tests nicht automatisch einen Release bedeuten und der aktuelle Status unklar sei.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Heißt: „Es wird getestet“ ist eine ganz andere Baustelle als „Es erscheint direkt zum Launch“ – und genau an diesem Punkt wirkt das neue „Day-one“-Gerücht besonders wacklig.

Realistisch? Technisch möglich, aber zeitlich fragwürdig

Dass Rockstar einen Switch-2-Port grundsätzlich hinbekommt, ist nicht ausgeschlossen – mit genug Optimierung und Abstrichen geht in der Regel viel. Die größere Frage ist eher: Warum sollte Rockstar ausgerechnet zum Launch (wenn ohnehin alles auf PS5/Xbox und einen reibungslosen Release ausgerichtet ist) noch eine weitere Plattform-Version stemmen?

Zumal Rockstar aktuell ganz andere Schlagzeilen managen musste: Erst vor wenigen Tagen gab es am Rockstar-North-Standort in Edinburgh einen Zwischenfall (laut Berichten ein Problem im Boiler-/Technikbereich), nach dem der Studio-Betrieb zwar als „open and operational“ beschrieben wurde – aber solche Ereignisse zeigen trotzdem, wie empfindlich große Produktionspläne sein können.

Offiziell bleibt es dabei: PS5 & Xbox – sonst nichts bestätigt

Der einzige belastbare Stand ist weiterhin Rockstars eigene Kommunikation: GTA 6 kommt am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Eine Switch-2-Version, genauso wie eine PC-Version, ist offiziell nicht bestätigt.

Unterm Strich wirkt das neue Gerücht daher eher wie ein weiterer „Was-wäre-wenn“-Funke: interessant, weil es an frühere Test-Gerüchte anknüpft, aber ohne handfeste Hinweise bleibt „Switch 2 ab Tag eins“ vor allem eins: Spekulation.