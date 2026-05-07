Ocarina of Time-Remake für Switch 2, warum das Gerücht gerade Fahrt aufnimmt

Seit Wochen hält sich das Gerücht, Nintendo arbeite an einem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Jetzt sorgt ausgerechnet eine ganz andere Entwicklung dafür, dass die Spekulationen plötzlich deutlich glaubwürdiger wirken, obwohl Nintendo weiterhin kein Wort über ein Zelda-Remake verliert.

Der Kern: Ein Leaker lag zuletzt bei mehreren Vorhersagen richtig, und genau dieser Name hatte auch das Ocarina of Time-Remake früh als Teil von Nintendos Line-up für 2026 genannt. In Kombination mit Nintendos bislang noch auffällig leerem Plan für die zweite Jahreshälfte entsteht das Bild, dass eine größere Ankündigung kurz bevorstehen könnte.

Der Auslöser für den neuen Hype

Warum glauben Fans jetzt stärker an ein Ocarina of Time-Remake? Die Gerüchte um das Remake wurden im März 2026 durch den bekannten Insider Nate the Hate erneut angeheizt. In seinem Podcast sprach er davon, dass ein Ocarina of Time-Remake zu Nintendos großen Spielen des Jahres gehören soll.

Gleichzeitig nannte er zwei weitere Punkte: ein Release-Zeitfenster im Sommer für Splatoon Raiders sowie die Existenz eines neuen Star-Fox-Spiels. Und genau hier wird es spannend, denn ein Teil dieser Aussagen hat sich inzwischen bewahrheitet.

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So wurde ein Erscheinungstermin für Splatoon Raiders offiziell bestätigt: 23. Juli 2026. Außerdem ist Star Fox für Nintendo Switch 2 mittlerweile angekündigt, mit geplantem Release im Juni 2026. Dass zwei zentrale Aussagen aus derselben Gerüchtewelle eingetroffen sind, werten viele als indirekten Rückenwind für die dritte Behauptung: das Ocarina of Time-Remake.

Nintendos Zeitplan und die Rolle einer möglichen Direct

Wann könnte Nintendo das Remake offiziell machen? Offiziell ist Nintendos Planung für die zweite Hälfte von 2026 noch ein großes Fragezeichen. Bekannt ist lediglich, dass zwischen Mai und Juli vier First-Party-Spiele erscheinen. Was danach kommt, ist bislang offen, gerade mit Blick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft.

Passend dazu wird 2026 auch das 40. Jubiläum der Zelda-Reihe gefeiert. Viele hoffen deshalb auf eine größere Aktion, und ein Remake eines Serienklassikers wäre ein naheliegender Kandidat, um dieses Jubiläum zu begleiten.

Traditionell nutzt Nintendo zudem den Juni für größere Ankündigungen in einem Nintendo Direct-Format, bei dem häufig Spiele für die zweite Jahreshälfte vorgestellt werden. Wenn Star Fox bereits im Juni startet, wäre ein nächster Kommunikationsschub rund um Switch 2 und die kommenden Monate logisch. Ein Ocarina of Time-Remake würde in dieses Zeitfenster perfekt passen, sowohl als Prestige-Projekt als auch als potenzieller großer Holiday-Titel.

Warum ein Remake riskant und zugleich naheliegend wäre

Was würde ein Ocarina of Time-Remake für Switch 2 bedeuten? Ocarina of Time erschien ursprünglich am 21. November 1998 für Nintendo 64 und gilt bis heute als Meilenstein, nicht zuletzt als großer Schritt der Reihe in die 3D-Welt. Ein Remake hätte deshalb enorme Erwartungen zu erfüllen.

Der Spagat wäre klar: einerseits die Vorlage respektieren, andererseits Komfortfunktionen und Modernisierungen liefern, die heute Standard sind. Gerade weil das Spiel für viele Fans einen besonderen Stellenwert hat, wäre die Fallhöhe hoch. Gleichzeitig könnte ein hochwertiges Remake die Zeit überbrücken, bis der nächste große Zelda-Ableger nach Tears of the Kingdom bereit ist, denn ein direkter Nachfolger dürfte noch eine Weile auf sich warten lassen.

Unterm Strich ist das Remake nicht offiziell bestätigt. Aber nach den jüngsten, bestätigten Punkten rund um Splatoon Raiders und Star Fox wirkt es so, als könnte Nintendo das Thema Zelda bald nicht mehr lange umschiffen.

Wie würdet ihr ein Ocarina of Time-Remake am liebsten sehen: möglichst originalgetreu oder mit spürbar modernisiertem Design und Komfortfunktionen? Schreibt es in die Kommentare.