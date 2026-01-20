Death Stranding im Xbox Game Pass – Top Titel im Januar 2026 sichern!

Mit dem Start in das neue Jahr legt Microsoft direkt kräftig vor: Zehn neue Titel wurden offiziell für den Xbox Game Pass bestätigt, viele davon mit beeindruckenden Namen. Ob Actionfans, Strategiebegeisterte oder Freunde narrativer Spiele – in den kommenden Tagen und Wochen dürfte für dich einiges dabei sein.

Die erste Welle des Xbox Game Pass im Januar 2026 ist abgeschlossen, unter anderem mit dem Metroidvania MIO: Memories in Orbit sowie dem gefeierten Horrorspiel Resident Evil Village. Jetzt steht die zweite Januar-Welle mit weiteren Neuzugängen an – und die Liste hat es in sich.

Alle neuen Spiele im Xbox Game Pass bis Anfang Februar

Welche Spiele erscheinen wann im Game Pass? Microsoft hat konkrete Termine für neun der zehn neuen Spiele genannt, die zwischen dem 21. Januar und dem 3. Februar 2026 erscheinen. Die Titel sind wie folgt geplant:

Spiel Plattform Veröffentlichung Death Stranding: Director’s Cut Xbox Series X 21. Januar 2026 RoadCraft PC 21. Januar 2026 Ninja Gaiden: Ragebound Xbox Series X 21. Januar 2026 The Talos Principle 2 Xbox Series X 27. Januar 2026 Anno: Mutationem Alle Plattformen 28. Januar 2026 Drop Duchy Alle Plattformen 28. Januar 2026 MySims: Cozy Bundle PC 29. Januar 2026 Warhammer 40,000: Space Marine 2 Cloud, PC, Series X 29. Januar 2026 Indika Xbox Series X 2. Februar 2026 Final Fantasy 2 Xbox Series X 3. Februar 2026

Highlights der Neuzugänge im Detail

Was sind die spannendsten Spiele unter den Neuzugängen? Besonders der 21. Januar 2026 dürfte für dich als Game Pass-Abonnent spannend sein. Gleich drei Titel erscheinen auf einen Schlag – darunter Death Stranding: Director’s Cut, das die definitive Version von Hideo Kojimas Open-World-Abenteuer darstellt.

Mit Ninja Gaiden: Ragebound erwartet dich ein temporeiches 2D-Actionspiel, das von The Game Kitchen entwickelt wurde. Du schlüpfst in die Rolle von Kenji Mozu, einem Ninja-Lehrling, der sein Dorf gegen Dämonen verteidigen muss. Im Laufe der Geschichte verbindet sich Kenji mit der Kunoichi Kumori, wodurch sich der Spielstil dynamisch erweitert. Ragebound kombiniert blitzschnelle Kämpfe mit akrobatischem Plattforming und fordernden Bossen – eine moderne Hommage an klassische Ninja-Games.

Ein weiteres Highlight ist The Talos Principle 2, das mit philosophischen Themen, rätselhaften Umgebungen und einer starken Atmosphäre überzeugt. Wer lieber kooperativ spielt, kann sich auf Drop Duchy freuen, ein strategisches Multiplayer-Spiel, in dem du mit Freunden dein eigenes Herzogtum aufbaust.

Final Fantasy und Warhammer: Große Marken im Anmarsch

Welche bekannten Marken sind diesmal dabei? Mit Final Fantasy 2 am 3. Februar 2026 setzt Microsoft seine Strategie fort, die klassische JRPG-Reihe schrittweise in den Game Pass zu integrieren. Bereits im Dezember 2025 erschien Final Fantasy 1.

Auch Warhammer 40,000: Space Marine 2 dürfte dir gefallen, wenn du auf brachiale Third-Person-Action stehst. Der Titel war bereits 2024 ein großer Erfolg und kommt jetzt auch für Cloud, PC und Xbox Series X in den Game Pass.

Titel, die den Game Pass bald verlassen

Welche Spiele verschwinden Ende Januar? Am 31. Januar 2026 verlassen sieben Spiele den Xbox Game Pass. Wenn du einen dieser Titel noch spielen willst, solltest du dich beeilen:

Cataclismo

Citizen Sleeper 2

Lonely Mountains: Snow Riders

Orcs Must Die! Deathtrap

Paw Patrol World

Shady Part of Me

Starbound

Vor allem Citizen Sleeper 2 gilt als Geheimtipp mit großem erzählerischem Tiefgang – falls du es noch nicht ausprobiert hast, wäre jetzt die Gelegenheit.

Eine starke Auswahl für einen starken Start ins Jahr

Wie gut ist die Auswahl insgesamt? Microsoft liefert mit dieser Liste eine gelungene Mischung aus Indie-Perlen, Action-Blockbustern und experimentellen Konzepten. Die Januar- und Februar-Neuzugänge zeigen, dass der Xbox Game Pass weiterhin eine der spannendsten Plattformen bleibt, um neue Spiele zu entdecken – egal ob auf Konsole, PC oder in der Cloud.

Wie gefallen dir die neuen Titel? Worauf freust du dich im Januar und Februar 2026 am meisten? Schreib es gerne in die Kommentare!