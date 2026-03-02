GTA Vice City Stories – neue Verkaufszahlen zeigen rund 6 Millionen Einheiten

Grand Theft Auto: Vice City Stories gehört zu den Teilen der Reihe, über die heute wieder auffällig oft gesprochen wird. Der Grund: Frisch bekannt gewordene Verkaufszahlen zeigen, wie stark sich das Spin-off damals auf der PSP und später auf der PlayStation 2 durchgesetzt hat und warum Vice City als Setting bis heute so einen Nerv trifft.

Gerade im Schatten der aktuellen Vorfreude auf die Rückkehr nach Vice City in Grand Theft Auto VI wirkt so ein Blick zurück wie ein kleiner Reality-Check: Die Reihe lebt nicht nur von den Hauptteilen, sondern auch von den Ablegern, die eine Ära geprägt haben.

Die neuen Verkaufszahlen im Überblick

Welche Verkaufszahlen wurden zu Grand Theft Auto: Vice City Stories bekannt? Laut den neu offengelegten Zahlen kommt Grand Theft Auto: Vice City Stories insgesamt auf rund 6 Millionen verkaufte Einheiten über alle Versionen hinweg. Damit zählt es zu den erfolgreichsten Handheld-Ablegern der gesamten Reihe.

Aufgeschlüsselt wird das Ergebnis meist in die beiden großen Plattform-Blöcke: den ursprünglichen PSP-Release als Haupttreiber und die spätere PlayStation-2-Version als zusätzlicher Schub, der das Spiel einem deutlich breiteren Konsolenpublikum zugänglich gemacht hat.

Einordnung im GTA-Kosmos

Warum sind diese Zahlen für die Reihe bemerkenswert? Rund 6 Millionen Verkäufe sind für einen Ableger, der zunächst auf einer Handheld-Plattform gestartet ist, ein echtes Ausrufezeichen. In der Praxis bedeutet das: Vice City Stories war nicht nur Fanservice für GTA-Veteranen, sondern für viele auch ein vollwertiger GTA-Ersatz für unterwegs.

Das ist auch deshalb interessant, weil die PSP-Ära eine Zeit war, in der Open-World-Spiele auf mobilen Systemen noch längst nicht selbstverständlich waren. Vice City Stories hat gezeigt, dass Rockstars Formel auch abseits der großen Heimkonsolen funktioniert, inklusive Story-Fokus, Mission-Design und dem typischen Vice-City-Flair.

Was das für Vice City als Marke bedeutet

Welche Bedeutung hat der Erfolg von Vice City Stories heute? Die Verkaufsleistung unterstreicht, wie stark Vice City als Schauplatz zieht. Neon, 80er-Vibes und diese spezielle Mischung aus Krimi, Musik und Größenwahn sind ein Wiedererkennungswert, den kaum ein anderes GTA-Setting so konsequent transportiert.

Dass das Thema Vice City gerade wieder so präsent ist, passt zur Entwicklung rund um Grand Theft Auto VI, das laut aktueller Planung am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Auch wenn es sich dabei um eine komplett neue Zeit, neue Figuren und einen anderen Ton handeln wird, bleibt die Strahlkraft des Namens Vice City offensichtlich ein stabiler Anker für Rockstar.

Kurzer Blick auf die wichtigsten Eckdaten

Welche Fakten sollte man zu Vice City Stories im Kopf behalten? Wer die Zahlen einordnen will, sollte die Basics parat haben, denn der Release-Mix ist ein Teil des Erfolgsrezepts.

Aspekt Einordnung Ursprüngliche Plattform PSP Spätere Veröffentlichung PlayStation 2 Bekannt gewordene Gesamtverkäufe rund 6 Millionen Einheiten Setting Vice City

Unterm Strich zeigen die neuen Zahlen vor allem eins: Vice City Stories war kein Nischenprojekt, sondern ein gigantisch erfolgreicher Baustein der GTA-Historie, der den Hunger nach dem Setting über Jahre am Leben gehalten hat.

Wie siehst du das: War Vice City Stories für dich ein unterschätzter Klassiker, oder eher ein netter Nebenableger, den man heute nicht zwingend nachholen muss? Schreib es gern in die Kommentare.