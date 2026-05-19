GTA V und Red Dead Redemption 2 für Switch – warum die Gerüchte zurück sind

Kommt da gerade wieder Bewegung in die Gerüchteküche rund um Rockstar-Klassiker auf Nintendos Hybrid-Konsole? Aus der Branche ist erneut zu hören, dass Entwickler und Porting-Studios sehr interessiert daran sind, Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 auf die Nintendo Switch zu bringen. Die Idee wirkt auf den ersten Blick logisch, immerhin haben sich große Open-World-Spiele auf Nintendo-Hardware in den letzten Jahren deutlich besser etabliert als früher.

Gleichzeitig bleibt das Ganze ein heikles Thema: Beide Titel gelten technisch als anspruchsvoll, und Nintendo hat bislang weder für eine native Umsetzung noch für eine Cloud-Version von Rockstars aktuellen Aushängeschildern eine offizielle Ankündigung gemacht. Trotzdem ist die Diskussion wieder da und sie passt perfekt in eine Zeit, in der Portierungen häufiger denn je zum Alltag gehören.

Warum GTA V auf der Switch plötzlich wieder diskutiert wird

Warum ist Grand Theft Auto V für Nintendo so reizvoll? GTA V ist auch Jahre nach Release ein Dauerbrenner, der auf nahezu jeder Plattform ein Zuhause gefunden hat. Für Nintendo wäre ein solches Schwergewicht im Line-up ein massiver Prestigegewinn, denn kaum eine Marke steht so sehr für Popkultur, Open World und virale Community-Momente wie Grand Theft Auto.

Für Fans wäre vor allem die Frage spannend, welche Version überhaupt realistisch ist. Eine klassische Switch-Portierung müsste mit sehr engen Leistungsgrenzen umgehen, während eine Cloud-Variante zwar technisch einfacher wäre, aber eine stabile Internetverbindung voraussetzt und bei vielen hierzulande nach wie vor auf Skepsis stößt.

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Dazu kommt: GTA V ist eng mit GTA Online verknüpft. Ob und wie Rockstar den Online-Teil auf einer Nintendo-Plattform aufstellen würde, wäre ein entscheidender Punkt für die Akzeptanz. Ein reines Story-Paket ohne Online könnte für manche reichen, würde aber wohl nicht die volle Strahlkraft entfalten, die GTA V heute ausmacht.

Red Dead Redemption 2 als technische Bewährungsprobe

Wie realistisch ist Red Dead Redemption 2 auf der Nintendo Switch? Red Dead Redemption 2 ist noch einmal eine andere Liga als GTA V, vor allem bei Streaming, Sichtweite, Beleuchtung und der allgemeinen Detaildichte der Spielwelt. Wer das Western-Epos kennt, weiß, wie stark die Atmosphäre von kleinen visuellen Nuancen lebt, von Lichtstimmungen bis hin zu extrem dichten Umgebungsdetails.

Eine Umsetzung für Switch würde deshalb fast zwangsläufig Kompromisse bedeuten. Denkbar wären reduzierte Auflösung, abgespeckte Details, aggressivere LOD-Stufen und längere Ladezeiten. Eine Cloud-Version könnte diese Hürden umgehen, würde aber wieder dieselben Diskussionen auslösen: Latenz, Bildqualität bei schwankender Leitung und die grundsätzliche Frage, ob man ein Singleplayer-Meisterwerk wirklich streamen möchte.

Unterm Strich wäre Red Dead Redemption 2 auf Switch weniger ein nettes Extra als vielmehr ein Statement: Wenn das klappt, wirkt plötzlich vieles möglich. Wenn nicht, bleibt es ein Traum, den viele zwar teilen, der aber an den Grenzen der Hardware zerschellt.

Was ein Switch-Release für den deutschen Markt bedeuten würde

Welche Auswirkungen hätten die Ports auf den Alltag von Nintendo-Fans in Deutschland? Sollte es tatsächlich zu Veröffentlichungen kommen, wären zwei Dinge entscheidend: Preisgestaltung und Version. Bei großen Ports liegen neue Releases in Deutschland häufig bei rund 59,99 Euro, während ältere Titel als Neuauflage auch mal günstiger starten können. Ob Rockstar beide Spiele als Vollpreis-Launch behandelt oder eher als Budget-Ports positioniert, wäre für viele kaufentscheidend.

Auch die Frage nach dem Speicherbedarf würde auf der Switch sofort relevant. Große Open-World-Titel fressen schnell zweistellige Gigabyte-Beträge, und wenn zusätzlich Downloads verpflichtend sind, wird eine große microSD-Karte für viele zur Pflicht. Bei Cloud-Versionen fällt das Speicherproblem zwar kleiner aus, dafür steht und fällt alles mit der Verbindung, gerade unterwegs.

Interessant wäre außerdem, ob Rockstar spezielle Switch-Features nutzt, etwa Gyro-Zielen oder Touch-Menüs. Solche Extras sind kein Muss, können aber genau den Unterschied machen, ob sich eine Portierung wie ein echter Switch-Release anfühlt oder eher wie ein Kompromisspaket.

Würdet ihr GTA V oder Red Dead Redemption 2 auf der Nintendo Switch kaufen und falls ja, lieber als native Version oder als Cloud-Release? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare.