GTA V trotz Rückgang weiter in Top 20 – Rockstar-Erfolgsgeschichte geht weiter

Zwölf Jahre nach seinem ursprünglichen Release bleibt Grand Theft Auto V weiterhin ein Verkaufsschlager. Neue Daten für das Gesamtjahr 2025 zeigen, wie beeindruckend dauerhaft der Erfolg von Rockstars Open-World-Klassikern ist – sowohl in den Verkaufscharts als auch bei den Downloadzahlen auf PlayStation-Konsolen.

Verkaufsstark auch im zwölften Jahr

Wie erfolgreich war GTA V im Einzelhandel 2025? Laut den Erhebungen von Circana belegte GTA V im Jahr 2025 Platz 20 der meistverkauften Spiele in den USA – gemessen am Umsatz, also über physische und digitale Verkäufe hinweg. Damit fiel das Spiel im Vergleich zum Jahr 2024 um fünf Plätze. Dennoch ist es ein bemerkenswertes Ergebnis, wenn man bedenkt, wie viele Neuveröffentlichungen es 2025 gab.

Im Dezember 2025 konnte GTA V sogar noch ein kleines Comeback feiern und landete auf Platz 12 im Monatsranking, was eine Verbesserung um fünf Plätze gegenüber November bedeutete. Angesichts der nahenden Veröffentlichung von GTA VI im Jahr 2026 könnte dies das letzte Jahr sein, in dem GTA V überhaupt in den Top 20 vertreten ist – aber das nach über einem Jahrzehnt.

Red Dead Redemption 2 bleibt hoch im Kurs

Welche Rolle spielte Red Dead Redemption 2 in den Jahrescharts? Zwar tauchte Red Dead Redemption 2 nicht in den Top 20 der umsatzstärksten Spiele in den USA 2025 auf, konnte jedoch ebenfalls starke Zahlen vorweisen. Im Dezember 2025 stieg es im Monatsranking auf Platz 15 – ein kleiner, aber signifikanter Schritt nach oben.

Vor allem beim Blick auf die Downloadzahlen im PlayStation-Ökosystem wird deutlich, wie gefragt das Western-Epos auch weiterhin ist. Auf der PS4 war Red Dead Redemption 2 das meistgeladene Spiel 2025 – sowohl in Nordamerika als auch in Europa. 2024 lag der Titel in diesen Regionen noch auf Platz zwei beziehungsweise drei.

Starke Downloadzahlen für beide Rockstar-Hits

Wie schnitten GTA V und Red Dead Redemption 2 digital ab? Besonders hervorzuheben ist der digitale Erfolg auf PlayStation-Plattformen. Grand Theft Auto V konnte sich auf der PS5 in Europa den zweiten Platz bei den meistgeladenen Spielen des Jahres 2025 sichern – ein Platz besser als im Vorjahr.

In den USA und Kanada kletterte das Spiel sogar von Rang fünf auf Rang drei im PS5-Ranking. Auf der PS4 hingegen stagnierte die Platzierung: Platz fünf in Nordamerika wie schon 2024. In Europa gab es einen Rückgang – von Rang drei auf Rang sechs.

Tabellarische Übersicht der PS-Downloadcharts 2025

Spiel Plattform Region Platzierung GTA V PS5 Europa 2 GTA V PS5 USA/Kanada 3 GTA V PS4 USA/Kanada 5 GTA V PS4 Europa 6 Red Dead Redemption 2 PS4 USA/Kanada 1 Red Dead Redemption 2 PS4 Europa 1

Langfristiger Erfolg trotz Konkurrenz

Wie bleibt Rockstar mit alten Titeln relevant? Der anhaltende Erfolg von GTA V und Red Dead Redemption 2 kommt nicht überraschend, unterstreicht aber Rockstars Fähigkeit, langfristige Bindung durch Qualität und kontinuierliche Präsenz auf allen Plattformen zu schaffen. Die starke Position in den PlayStation-Downloadcharts ist ein Beweis für ihre anhaltende Popularität, selbst im Zeitalter neuer Blockbuster-Titel.

2026 dürfte das Jahr der Wachablösung werden – mit der erwarteten Veröffentlichung von GTA VI. Bis dahin zeigen beide Marken eindrucksvoll, dass es sich um Dauerbrenner handelt, die weit über ihre initiale Lebenszeit hinaus relevant bleiben.

Wie siehst du die Entwicklung? Hast du eines der beiden Spiele 2025 wieder gestartet oder sogar neu entdeckt? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!