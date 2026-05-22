GTA V und GTA Online wachsen weiter – Take Two meldet mehr Verkäufe und Umsatz

Grand Theft Auto V ist auch mehr als ein Jahrzehnt nach Release noch lange nicht am Ende seiner Erfolgsgeschichte. In einem aktuellen Geschäftsupdate meldet Publisher Take Two Interactive für GTA V und GTA Online erneut spürbares Wachstum bei verkauften Exemplaren und Umsatz. Damit bleibt der Dauerbrenner aus dem Hause Rockstar Games ein zentraler Treiber für die Kasse, obwohl die Community längst auf den nächsten großen Serienteil schielt.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass sich das Wachstum nicht nur auf ein kurzfristiges Event oder eine einzelne Aktion zurückführen lässt. Stattdessen wirkt GTA Online weiterhin wie ein stabiler Motor, der regelmäßig neue und zurückkehrende Fans nach Los Santos zieht und sie dort mit Updates, Belohnungen und frischen Aktivitäten bei Laune hält.

Verkäufe und Umsatz ziehen weiter an

Was bedeutet das gemeldete Wachstum bei GTA V konkret? Take Two spricht von einem signifikanten Plus bei verkauften Kopien und den damit verbundenen Einnahmen. Das ist ein klares Signal dafür, dass sich GTA V weiterhin gut verkauft, obwohl das Spiel auf mehreren Konsolengenerationen verfügbar ist und viele es schon längst besitzen.

Ein Teil des Effekts dürfte auch daher kommen, dass GTA V konstant sichtbar bleibt. Ob durch regelmäßige Präsenz in den Stores, neue Hardware-Generationen oder immer wiederkehrende Rabattphasen: GTA V taucht dauerhaft im Blickfeld auf und bleibt für alle interessant, die den Einstieg bisher verpasst haben oder auf einer neuen Plattform noch einmal von vorn anfangen wollen.

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Für Take Two ist diese Entwicklung doppelt wertvoll, weil hier zwei Einnahmequellen zusammenlaufen: klassische Verkäufe von GTA V und die laufende Monetarisierung rund um GTA Online. Diese Mischung sorgt dafür, dass das Franchise nicht nur zu Release-Zeiten Umsatzspitzen erzeugt, sondern über Jahre hinweg planbar stark bleibt.

GTA Online als Dauerläufer

Warum ist GTA Online weiterhin so umsatzstark? GTA Online lebt davon, dass Rockstar Games kontinuierlich neue Gründe liefert, sich einzuloggen. Neue Inhalte, zeitlich begrenzte Boni, wechselnde Spielmodi und regelmäßige Events sorgen dafür, dass die Onlinewelt nicht stehen bleibt und auch Veteranen immer wieder etwas zu tun finden.

Für viele in der Community ist GTA Online längst kein optionaler Zusatz mehr, sondern der eigentliche Hauptgrund, warum GTA V heute noch relevant ist. Das funktioniert auch deshalb so gut, weil GTA Online unterschiedliche Spielstile bedient: heist-orientiertes Teamplay, lockeres Freeroam-Chaos, Racing, Business-Aufbau oder einfach nur soziale Sessions mit Freunden.

Das gemeldete Umsatzwachstum ist damit nicht nur ein Zeichen für starke Verkäufe, sondern vor allem ein Hinweis darauf, dass das Online-Ökosystem weiterhin Geld einspielt. Und genau dieser Live-Service-Faktor ist es, der GTA im Alltag vieler Fans präsent hält, selbst wenn sie die Story längst durchgespielt haben.

Warum GTA V trotz seines Alters weiter boomt

Wie kann ein so altes Spiel noch wachsen? GTA V profitiert von einer seltenen Kombination aus Markenstärke, riesiger Inhaltsmenge und einer Online-Komponente, die immer wieder neue Geschichten entstehen lässt. Dazu kommt die enorme Reichweite durch Streaming und Social Media: Clips aus GTA Online gehen nach wie vor regelmäßig viral und wirken wie kostenlose Werbung.

Außerdem ist der Einstieg vergleichsweise leicht. Wer heute neu anfängt, findet eine gigantische Welt vor, in der es unzählige Möglichkeiten gibt, schnell Anschluss zu finden oder sich allein durch Missionen und Aktivitäten zu hangeln. Selbst ohne Hardcore-Ambitionen bietet GTA Online genug Inhalte, um über Wochen beschäftigt zu sein.

Für den deutschen Markt bedeutet das vor allem eins: GTA V bleibt in den digitalen Stores und im Handel relevant, und GTA Online bleibt ein Thema, das viele Abende füllen kann, egal ob auf Konsole oder PC.

Ausblick auf die nächsten Monate

Was heißt das für die Zukunft von GTA Online? Wenn Take Two von signifikantem Wachstum spricht, ist das in der Regel auch ein Fingerzeig darauf, dass Rockstar Games den Kurs beibehält: Updates, Events und Content-Drops, die die Community im Spiel halten und gleichzeitig neue Leute anziehen.

Gerade in der Phase, in der viele Fans gespannt auf die nächsten großen Schritte des Franchise schauen, wirkt GTA Online wie eine Brücke. Das Spiel füllt die Zeit, liefert Gesprächsstoff und sorgt dafür, dass Los Santos nicht aus dem Alltag der Gaming-Community verschwindet.

Wie sieht es bei dir aus: Bist du aktuell noch regelmäßig in GTA Online unterwegs, oder wartest du schon auf den nächsten großen GTA-Moment? Schreib es gern in die Kommentare.