Pragmata auf PS5 Pro – Update 1.210 bringt verbessertes PSSR

Capcom liefert bei Pragmata direkt nach und verbessert die ohnehin schon starke Konsolenfassung auf der PS5 Pro erneut. Mit dem in dieser Woche veröffentlichten Update 1.210.000 bekommt Sonys leistungsstärkere PlayStation-Variante eine technische Neuerung, die das grafische Gesamtbild noch einmal sichtbar aufwerten soll.

Damit setzt sich ein Trend fort, den bereits eine umfangreiche Performance-Analyse von Digital Foundry zum Release aufgezeigt hatte: Wer Pragmata auf Konsole in der bestmöglichen Qualität spielen will, ist auf der PS5 Pro aktuell am besten aufgehoben.

Warum die PS5-Pro-Version bei Pragmata vorne liegt

Was macht die PS5 Pro zur besten Konsolen-Version? Laut Digital Foundry ist es vor allem PSSR, also PlayStation Spectral Super Resolution, das in der Praxis den Unterschied ausmacht. Der KI-Upscaler sorgt auf der PS5 Pro für ein deutlich schärferes Bild als auf den Standard-Konsolen.

Auf PS5 und Xbox Series setzt Capcom laut dem Bericht dagegen auf FSR 1. Das Ergebnis: Die PS5-Pro-Version wirkt im direkten Vergleich klarer und feiner aufgelöst, was besonders bei Kanten, Details in der Umgebung und der allgemeinen Bildruhe auffällt.

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Schon zum Launch war damit klar, dass Pragmata auf der PS5 Pro technisch am rundesten läuft, zumindest wenn es um die reine Bildqualität auf Konsolen geht.

Update 1.210.000 bringt verbessertes PSSR

Welche Neuerung liefert Update 1.210.000 auf der PS5 Pro? Capcom hat bestätigt, dass Pragmata mit dem Patch nun die offiziell unterstützte, technisch überarbeitete Version von PSSR nutzt. Zuvor lief das Spiel auf der PS5 Pro noch mit der ursprünglichen PSSR-Variante.

Capcom verspricht dadurch eine nochmals gesteigerte visuelle Qualität und hat die Veränderung auch mit einem Vergleichsbild untermauert. Heißt unterm Strich: Wer bereits auf PS5 Pro unterwegs ist, bekommt durch das Update ein saubereres und insgesamt besseres Bild, ohne dafür an den Einstellungen selbst herumspielen zu müssen.

Für Pragmata ist ab sofort ein Update auf der PS5 Pro verfügbar, welches die offizielle Unterstützung für das verbesserte PSSR hinzufügt. Hier ist ein Blick auf die gesteigerte visuelle Qualität.

Plattformen und Erfolg zum Launch

Für welche Plattformen ist Pragmata erhältlich? Capcom bietet Pragmata auf PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 an. Der Sci-Fi-Actiontitel kam sowohl bei Kritikern als auch in der Community gut an und hat für eine komplett neue Marke einen starken Start hingelegt.

Laut Capcom hat sich Pragmata in den ersten 48 Stunden mehr als eine Million Mal verkauft. Für den Publisher ist das ein wichtiger Meilenstein, weil es sich um eine neue IP handelt, die mit eigener Welt und einem neuen Gameplay-Konzept aufgebaut wurde.

Als komplett neue IP stellt Pragmata eine neue Herausforderung für Capcom dar, die von Grund auf mit einer originellen Welt und einem neuartigen Gameplay-Konzept aufgebaut wurde. Wir freuen uns aufrichtig, dass so viele Spieler auf der ganzen Welt Gefallen an dem Spiel gefunden haben und es uns ermöglicht haben, diesen Meilenstein von einer Million verkauften Einheiten zu erreichen.

Habt ihr Pragmata schon auf der PS5 Pro gespielt und merkt ihr den Unterschied durch das verbesserte PSSR mit Update 1.210.000? Schreibt eure Eindrücke gerne in die Kommentare.