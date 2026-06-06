CI Games hat beim Summer Game Fest einen neuen Trailer zu Lords of the Fallen 2 veröffentlicht. Das Soulslike-Action-RPG erscheint im Herbst 2026 zeitgleich für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Mit dem Trailer „The Battle for Thorngar“ liefert CI Games einen neuen Blick auf die düstere Fantasy-Welt, die brutalen Kämpfe und mehrere neue Inhalte der Fortsetzung. Gleichzeitig bestätigte der Entwickler, dass Lords of the Fallen 2 im Herbst 2026 für PC via Steam und Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Neue Region Ysiguen und Drachenboss enthüllt

Einer der neuen Schauplätze ist Ysiguen, ein großes Biom, das teilweise von asiatischer Mythologie inspiriert ist. Zu sehen sind unter anderem imposante Pagodentürme, düstere Architektur und neue Gegnertypen.

Bewacht wird Ysiguen von Lingao the Souring Storm, einem gewaltigen Drachen, der von Blitzen durchzogen ist. Damit deutet CI Games bereits einen der großen Bosskämpfe der Fortsetzung an.

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Katana-Waffenklasse erfüllt Community-Wunsch

Neben der neuen Region zeigt der Trailer auch eine frische Waffenklasse: Spieler können in Lords of the Fallen 2 erstmals auf Katana-basierte Waffen zurückgreifen.

Damit erfüllt CI Games einen der häufigeren Wünsche aus der Community. Bereits zuvor wurden Sensen als neue Waffen bestätigt. Die Fortsetzung soll den aggressiven Kampfstil der Reihe weiter ausbauen und sich insgesamt schneller, direkter und wuchtiger spielen.

Versprochen werden unter anderem ein verbessertes Kampfsystem, brutale Executions, erweiterte Fähigkeiten und deutlich härtere Trefferreaktionen.

Koop-Modus mit gemeinsamem Fortschritt zum Launch

Auch beim Umfang will CI Games nachlegen. Lords of the Fallen 2 soll eine abwechslungsreichere Welt, mehr Gegner, biomspezifische Fraktionen, dynamischere Bosskämpfe und ein noch stärkeres Umbral-Reich bieten.

Besonders wichtig für Koop-Fans: Der gemeinsame Fortschritt im Koop-Modus soll bereits zum Launch verfügbar sein. Spieler können den Kreuzzug gegen das Böse also gemeinsam erleben, ohne dass nur ein Host dauerhaft profitiert.

Bonus für Besitzer des Vorgängers

Zur Feier der neuen Präsentation schenkt CI Games allen Spielern von Lords of the Fallen aus dem Jahr 2023 den DLC „Precious Metals Armour Tincts“. Dieser war ursprünglich ein Vorbestellungsbonus und erlaubt zusätzliche Farbvarianten für Ausrüstung.

Der Vorgänger konnte sich bis März 2026 über 2,5 Millionen Mal verkaufen.

Lords of the Fallen 2 kann ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series X|S auf die Wunschliste gesetzt werden.