Assassin’s Creed Hexe: Leak deutet Season Pass und Würzburg-DLC an

Obwohl Ubisoft Assassin’s Creed Hexe bislang noch nicht ausführlich vorgestellt hat, gibt es bereits erste Hinweise auf mögliche Inhalte nach dem Release.

Ein neu aufgetauchter Code-Eintrag nennt offenbar einen Season Pass samt „Wuerzburg Expansion“. Damit könnte Ubisoft bereits eine größere Erweiterung für das düstere Assassin’s Creed planen. Offiziell bestätigt ist davon allerdings nichts.

Code verweist auf „Season_Pass_Wuerzburg_Expansion“

Der Fund stammt vom Dataminer und Ubisoft-Insider Rogue I Tx, der einen Ausschnitt aus internen Daten veröffentlicht haben soll.

Darin erscheint die Bezeichnung: Season_Pass_Wuerzburg_Expansion

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Der Name legt nahe, dass Assassin’s Creed Hexe einen Season Pass mit einer größeren Erweiterung erhalten könnte. Würzburg würde dabei offenbar eine zentrale Rolle spielen.

Ein solcher interner Eintrag ist jedoch keine endgültige Bestätigung. Bezeichnungen können Platzhalter sein, sich während der Entwicklung ändern oder auf Inhalte verweisen, die später gestrichen werden.

Würzburg wurde schon zuvor als Schauplatz genannt

Ganz überraschend kommt die Stadt nicht. Frühere Leaks bezeichneten Würzburg bereits als einen wichtigen Schauplatz von Assassin’s Creed Hexe. Das Spiel soll angeblich während der frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen im Heiligen Römischen Reich spielen und deutlich düsterer als frühere Teile werden. Auch Nürnberg und weitere deutsche Regionen wurden in Gerüchten genannt.

Unklar bleibt deshalb, was „Wuerzburg Expansion“ genau bedeutet.

Denkbar wäre, dass:

Würzburg erst mit dem DLC vollständig zugänglich wird,

die Erweiterung zusätzliche Stadtteile oder eine neue Geschichte bietet,

der interne Name lediglich auf eine Nebenregion verweist,

Würzburg bereits zum Hauptspiel gehört und später erweitert wird.

Die Formulierung allein reicht nicht aus, um den genauen Umfang zu bestimmen.

Große Story-Erweiterung statt Kosmetik?

Die Bezeichnung „Expansion“ spricht eher für einen größeren erzählerischen Zusatzinhalt als für ein reines Paket mit kosmetischen Gegenständen.

Ubisoft setzte bereits bei früheren Assassin’s-Creed-Spielen auf umfangreiche Erweiterungen mit neuen Regionen, Missionen und Handlungssträngen. Ob Hexe einem ähnlichen Modell folgt, ist aber noch nicht offiziell bekannt.

Auch ein möglicher Season Pass wurde bislang nicht angekündigt.

Release angeblich für Juni 2027 geplant

Rogue I Tx nannte zuvor den Juni 2027 als möglichen Veröffentlichungszeitraum. Andere Berichte gehen ebenfalls von einem Release im Jahr 2027 aus, während Ubisoft selbst noch keinen Termin bestätigt hat.

Das Unternehmen erklärte zuletzt lediglich, dass die Entwicklung von Hexe fortgesetzt werde und das Team Zeit benötige, um seine ambitionierte Vision umzusetzen. Assassin’s Creed Hexe entsteht bei Ubisoft Montreal.

Magie soll wieder eine Rolle spielen

Weitere unbestätigte Leaks sprechen davon, dass übernatürliche oder magische Mechaniken nach früheren Änderungen wieder Teil des Spiels sein könnten.

Wie wörtlich „Magie“ dabei zu verstehen ist, bleibt offen. Möglich wären tatsächliche Fähigkeiten, halluzinatorische Sequenzen oder Mechaniken, die aus Sicht der historischen Figuren übernatürlich wirken.

Auch das Parkour-System soll angeblich Elemente klassischer Assassin’s-Creed-Teile mit Mechaniken aus Assassin’s Creed Shadows verbinden. Diese Angaben sind bislang ebenfalls nicht bestätigt.

Ubisoft schweigt noch zu Assassin’s Creed Hexe

Bislang existieren lediglich der frühere Teaser und wenige offizielle Aussagen zum Projekt.

Ubisoft hat weder den endgültigen Titel, einen ausführlichen Trailer, die Hauptfigur noch den angeblichen Season Pass vorgestellt. Entsprechend sollte der neue Fund vorerst als interessantes Gerücht behandelt werden.

Sollte Ubisoft Hexe tatsächlich 2027 veröffentlichen wollen, dürfte eine größere Enthüllung in den kommenden Monaten wahrscheinlicher werden.