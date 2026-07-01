Assassins Creed Black Flag Resynced startet Steam Deck Verified am 9. Juli 2026

Ubisoft hat kurz vor Release eine beliebte PC-Funktion für Assassin’s Creed Black Flag Resynced offiziell bestätigt. Das Remake des Piraten-Abenteuers rund um Edward Kenway erscheint am 9. Juli 2026 und soll zum Start auf dem Steam Deck ohne großes Gefrickel spielbar sein. Für viele ist das eine willkommene Nachricht, gerade weil das Spiel zuletzt auch mit einer kontrovers diskutierten DRM-Entscheidung Schlagzeilen gemacht hat.

Die Bestätigung richtet sich klar an alle, die ihre Assassin’s-Creed-Tour nicht nur am Desktop, sondern auch unterwegs fortsetzen wollen. Wer ein Steam Deck besitzt, kann also direkt ab Launch in See stechen, ohne erst auf Community-Fixes oder spätere Updates hoffen zu müssen.

Steam Deck als Plattform zum Launch fest eingeplant

Welche Funktion wurde für die PC-Version bestätigt? Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist zum Release am 9. Juli 2026 als Steam Deck Verified eingestuft. Das bedeutet: Das Spiel soll auf Valves Handheld vollständig unterstützt werden, inklusive funktionierender Steuerung, sinnvoller UI-Skalierung und einem Setup, das im Idealfall ohne manuelle Anpassungen auskommt.

Steam Deck Verified ist dabei mehr als nur ein nettes Label im Store. Für viele ist es mittlerweile ein Kaufargument, weil es das Risiko reduziert, dass große Releases auf dem Handheld zwar irgendwie starten, dann aber an Lesbarkeit, Eingaben oder unstimmigen Menüs scheitern. Ubisoft signalisiert damit, dass man eine möglichst reibungslose Plug-and-play-Erfahrung direkt zum Start liefern will.

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Zur Einordnung: Steam unterscheidet bei der Deck-Kompatibilität zwischen drei Stufen. Im Fall von Black Flag Resynced ist es die höchste Kategorie.

Verified : Läuft out of the box, passende Controls, gute Lesbarkeit und stabile Nutzerführung.

: Läuft out of the box, passende Controls, gute Lesbarkeit und stabile Nutzerführung. Playable : Funktioniert grundsätzlich, kann aber Tweaks oder kleine Umwege erfordern.

: Funktioniert grundsätzlich, kann aber Tweaks oder kleine Umwege erfordern. Unsupported: Nicht für das Steam Deck ausgelegt und in der Regel problematisch.

Gute Nachrichten trotz DRM-Diskussion

Warum ist die Bestätigung gerade jetzt so relevant? Die Steam-Deck-Zertifizierung folgt auf die vorherige Bestätigung, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced Denuvo als DRM nutzt. Genau diese Software sorgt in der Community regelmäßig für Diskussionen, etwa rund um Performance, Aktivierungsmodelle und Offline-Nutzung.

Dass Ubisoft parallel Steam Deck Verified zusichert, wirkt deshalb wie ein klares Gegengewicht: Zumindest beim Thema Handheld-Kompatibilität soll es keine Baustelle geben. Unterm Strich heißt das für euch: Wer Black Flag Resynced mobil spielen will, bekommt dafür eine offizielle Zusage, statt sich auf experimentelle Einstellungen verlassen zu müssen.

Release am 9. Juli 2026 und Bonus für Vorbestellungen

Wann geht es los und was gibt es für Frühkäufer? Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PlayStation, Xbox und PC. Auf Steam gibt es für Vorbesteller zusätzlich den Blackbeard Crimson Pack als Bonus, der optisch zum Piraten-Setting passt und früh im Spiel etwas mehr kosmetischen Stil liefert.

Bis zum Launch ist es damit nicht mehr lange. Wer Lust auf die überarbeitete Version von Black Flag hat, kann sich den Release-Termin im Kalender markieren und sich darauf einstellen, Edward Kenways Reise auch unterwegs auf dem Steam Deck zu erleben.

Wie wichtig ist euch Steam Deck Verified bei großen Releases, und spielt ihr Assassin’s Creed Black Flag Resynced lieber am Handheld oder klassisch am PC oder der Konsole? Schreibt es in die Kommentare.