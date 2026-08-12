Assassins Creed x Watcher of Realms – Kassandra und vier Helden ab 20. August

Kassandra kehrt überraschend zurück und tauscht das antike Griechenland aus Assassin’s Creed Odyssey vorübergehend gegen die Fantasywelt von Watcher of Realms. Die neue Kooperation startet weltweit am 20. August 2026 und bringt gleich mehrere bekannte Figuren aus Ubisofts langlebiger Reihe in das Strategie-Rollenspiel.

Damit setzt Assassin’s Creed seine aktuelle Rückkehr zu beliebten Charakteren und Epochen fort. Nachdem Edward Kenway seit dem 9. Juli 2026 in Assassin’s Creed Black Flag Resynced wieder die Karibik unsicher macht, erhält nun auch die Adlerträgerin Kassandra einen weiteren großen Auftritt.

Kassandra setzt auf schnelle Einzelangriffe

Welche Fähigkeiten besitzt Kassandra in Watcher of Realms? Die Heldin wird als Kämpferin eingeführt und gehört sowohl den Supreme Arbiters als auch der Watchguard-Fraktion an. Ihr Kampfstil konzentriert sich auf physischen Schaden gegen einzelne Ziele, das Ignorieren gegnerischer Verteidigung und Angriffe mit mehreren Treffern.

Zusätzlich kann Kassandra Gegner kontrollieren und damit gefährliche Einheiten vorübergehend ausbremsen. Eine neue Mechanik verbindet ihre verursachten Schäden direkt mit der Effizienz ihrer Wutregeneration. Dadurch dürfte die passende Ausrüstung eine wichtige Rolle spielen, wenn Fans das Maximum aus der Söldnerin herausholen möchten.

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Optisch und spielerisch orientiert sich die Umsetzung an ihren Stärken aus Assassin’s Creed Odyssey. Neben ihrem regulären Erscheinungsbild erhält Kassandra außerdem den alternativen Skin Wings of Pegasos, der auf einer bekannten Rüstung aus ihrem ursprünglichen Abenteuer basiert.

Fünf bekannte Helden betreten Tya

Wer gehört zur Assassin’s-Creed-Kooperation? Kassandra reist nicht allein nach Tya. Insgesamt umfasst die angekündigte Aufstellung fünf bekannte Charaktere aus unterschiedlichen Epochen der Reihe:

Kassandra aus Assassin’s Creed Odyssey

Ezio Auditore aus der Ezio-Trilogie

Eivor aus Assassin’s Creed Valhalla

Bayek aus Assassin’s Creed Origins

Evie Frye aus Assassin’s Creed Syndicate

Ezio tritt als Taktiker an und setzt auf physischen Einzelzielschaden, Verteidigungsignorierung sowie das Verschieben von Gegnern. Eivor kombiniert hohen Schaden mit offensivem Entfernen von Effekten und kann zugleich verbündete Einheiten schützen. Bayek übernimmt dagegen die Rolle eines Fernkämpfers mit Flächenangriffen und Fähigkeiten gegen Ziele in der Luft. Die genauen Eigenschaften von Evie Frye bleiben zunächst verborgen.

Ezio Auditore steht besonders im Mittelpunkt der Aktion. Wer sich ab dem 20. August 2026 im Spiel anmeldet und am entsprechenden Anmeldeereignis teilnimmt, kann den legendären Kooperationshelden erhalten. Die übrigen Charaktere werden über zeitlich begrenzte Beschwörungen und weitere Aktionen verfügbar sein. Nach dem Ende der Kooperation sollen sie nicht in den regulären Beschwörungspool aufgenommen werden.

Ein Riss verbindet beide Welten

Wie wird das ungewöhnliche Crossover erklärt? Im Mittelpunkt der Handlung steht ein instabiler Riss zwischen Tya und der Zeitlinie von Assassin’s Creed. Historische Fragmente werden durch diese Öffnung gezogen und zu einem neuen Reich zusammengesetzt, wodurch ägyptische, griechische und nordische Einflüsse aufeinandertreffen.

Das Event Echoes of the Creed greift diese Ausgangslage auf und stellt die Neuankömmlinge vor eine besondere Prüfung. Neben eigenen Herausforderungen umfasst die Kooperation drei Bosse und weitere Belohnungen. Einige Inhalte und Geheimnisse sollen erst nach dem Start enthüllt werden.

Freut ihr euch über Kassandras Rückkehr oder hättet ihr lieber andere Assassinen in der Aufstellung gesehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.