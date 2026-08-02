The Odyssey Effekt – Assassin’s Creed Odyssey legt bei Spielern um 90 Prozent zu

Christopher Nolans Kinoepos The Odyssey sorgt nicht nur an den Kinokassen für Aufmerksamkeit. Seit dem Kinostart am 17. Juli 2026 kehren zahlreiche Fans zu Assassin’s Creed Odyssey zurück, Ubisofts 2018 veröffentlichtem Action-Rollenspiel im antiken Griechenland.

Die Verbindung liegt auf der Hand. Wer nach Nolans Interpretation von Homers berühmter Reise noch tiefer in griechische Geschichte und Mythologie eintauchen möchte, findet in Assassin’s Creed Odyssey eine riesige offene Welt mit historischen Persönlichkeiten, Seeschlachten und zahlreichen mythologischen Elementen.

Deutlicher Anstieg auf allen Plattformen

Wie stark ist das Interesse an Assassin’s Creed Odyssey gestiegen? Nach Angaben von Rhys Elliott, Leiter der Marktanalyse bei Alinea Analytics, verzeichnete das Spiel seine stärkste Aktivität seit Jahren. Die Zahl der plattformübergreifend aktiven Nutzer stieg demnach innerhalb weniger Wochen von ungefähr 122.000 auf 233.000.

Das entspricht einem Zuwachs von rund 90 Prozent. Besonders deutlich fällt der Effekt auf den Konsolen aus. Während die Aktivität auf Steam um 26 Prozent zunahm, legte sie auf PlayStation um 94 Prozent und auf Xbox um rund 135 Prozent zu.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auf PlayStation erreichte Assassin’s Creed Odyssey dabei ungefähr 114.000 täglich aktive Nutzer. Auf Xbox stieg dieser Wert von rund 36.000 auf 84.000. Damit profitiert vor allem die Konsolenversion vom neuen Interesse an der griechischen Antike.

Abonnements erleichtern den Wiedereinstieg

Warum ist der Zuwachs auf den Konsolen besonders groß? Ein wichtiger Faktor dürfte die Verfügbarkeit über Spieleabonnements sein. Assassin’s Creed Odyssey ist im Xbox Game Pass sowie im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra enthalten und kann von Abonnenten ohne separaten Kauf heruntergeladen werden.

Auch Ubisoft greift das neu entfachte Interesse auf und rückt den Titel wieder stärker in den Mittelpunkt. Besonders gut passt dazu die Discovery Tour: Das Antike Griechenland, die als gewaltfreier Spielmodus in Assassin’s Creed Odyssey enthalten ist. Dort lassen sich Städte, Landschaften und historische Orte ohne Kämpfe erkunden.

Das Hauptspiel bietet dagegen das komplette Action-Rollenspiel-Erlebnis. Ihr entscheidet euch für Kassandra oder Alexios, bereist die Ägäis, greift in den Peloponnesischen Krieg ein und bestimmt mit Dialogentscheidungen den Verlauf vieler Geschichten. Gerade diese umfangreichen Rollenspiel-Elemente wurden unter langjährigen Fans kontrovers diskutiert, machen Odyssey für viele andere jedoch zu einem der zugänglichsten Serienteile.

Starker Rückenwind für Assassin’s Creed

Welche Bedeutung hat der Aufschwung für die Reihe? Das erneute Interesse an Odyssey trifft auf eine ohnehin erfolgreiche Phase für Ubisofts Marke. Assassin’s Creed Black Flag Resynced erschien am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und verkaufte sich laut Ubisoft innerhalb der ersten Woche mehr als drei Millionen Mal.

Parallel arbeitet Ubisoft Montreal weiterhin an Assassin’s Creed Codename Hexe. Das Projekt wurde als weiteres großes Flaggschiff-Spiel der Reihe angekündigt, konkrete Informationen zum Schauplatz, zur Handlung und zum Veröffentlichungstermin bleiben bislang jedoch rar.

Der überraschende Aufschwung von Assassin’s Creed Odyssey zeigt unterdessen, wie stark Filme und Videospiele voneinander profitieren können. Werdet ihr nach The Odyssey ebenfalls nach Griechenland zurückkehren oder habt ihr Kassandra und Alexios nie verlassen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.