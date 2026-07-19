Palworld-Kartenspiel-Set Dawn of Palapagos kommt am 30. Juli 2026

Palworld bekommt noch im Juli Nachschub abseits des Bildschirms: Pocketpair hat Palworld: Dawn of Palapagos offiziell vorgestellt und einen konkreten Termin genannt. Die erste Erweiterung für das Palworld Official Card Game erscheint am 30. Juli 2026 und soll den Grundstein für das Sammelkartenspiel rund um die bekannten Kreaturen aus dem Survival-Hit legen.

Damit baut Pocketpair die Marke weiter aus, nachdem Palworld lange in der Early-Access-Phase mit Updates versorgt wurde und am 10. Juli 2026 offiziell als Version 1.0 erschienen ist. Jetzt richtet sich der Blick auf den Tabletop-Ableger, der mit Dawn of Palapagos direkt mit einem vollwertigen ersten Set startet.

Das steckt in Dawn of Palapagos

Was ist zum Umfang der ersten Erweiterung bekannt? Pocketpair spricht bei Dawn of Palapagos von einem Set mit 100 Basiskarten sowie 61 Parallel-Varianten. Dazu kommen sechs Seltenheitsstufen, die klar auf Sammelreiz und Jagd nach besonderen Karten ausgelegt sind.

Die Raritäten sind offiziell wie folgt eingeteilt:

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C

U

R

RR

OSR

SP

Welche Karten gelten als besondere Highlights? Als einer der auffälligsten Hingucker wird Katress genannt, das im Set als Over Super Rare auftaucht und eine besonders hochwertige Full-Art-Variante bekommen soll. Gerade diese OSR-Karten dürften zu den begehrtesten Pulls der ersten Edition zählen.

Pals, Charaktere und Ausrüstung auf Karten

Welche bekannten Inhalte finden ihren Weg ins Kartenspiel? Dawn of Palapagos bedient sich bei den ikonischen Pals aus dem Hauptspiel und packt unter anderem Chillet, Lifmunk und Depresso ins Set. Damit zielt die erste Erweiterung klar darauf, möglichst viele Fan-Favoriten früh ins Spiel zu bringen.

Neben den Kreaturen sind auch mehrere menschliche Figuren aus Palworld vertreten. Genannt werden mehrere Versionen von Zoe, Lily, Victor und Axel, was auf unterschiedliche Kartenvarianten und vermutlich auch verschiedene Spielstile hindeutet.

Welche Items und Waffen sind bestätigt? Auch Ausrüstung spielt im Palworld Official Card Game eine Rolle. Im ersten Set finden sich Karten für den Pengullet Rocket Launcher, Daedreams Necklace und eine Makeshift Handgun, also ein Mix aus Gimmicks und klassischer Bewaffnung, wie man ihn aus dem Videospiel kennt.

Release am 30. Juli und Blick auf die Zukunft

Wann erscheint Palworld: Dawn of Palapagos? Die Veröffentlichung ist für den 30. Juli 2026 geplant. Vorbestellungen sollen über lokale Spieleläden möglich sein, womit Pocketpair zum Start gezielt die klassische TCG-Schiene inklusive Retail-Szene bedient.

Warum ist das für Palworld als Marke wichtig? Das Sammelkartenspiel ist Teil einer größeren Franchise-Strategie: Pocketpair hatte bereits im September 2025 mit Palworld: Palfarm ein Farming-Sim-Spin-off angekündigt, das vertraute Elemente wie arbeitende Pals und Kämpfe auf dem Hof mit stärkerem Fokus auf soziale Aspekte verbinden soll. Mit Dawn of Palapagos wird jetzt der nächste Baustein gesetzt, der Palworld langfristig als Mehrsparten-Marke etablieren könnte.

Wie steht ihr zum Palworld Official Card Game: Reizt euch Dawn of Palapagos zum Sammeln und Spielen, oder bleibt ihr lieber beim Videospiel? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.