Palworld Patch 1.0.1 behebt Save-Verluste, Brennen-Bug und Konsolenfehler

Palworld hat nur wenige Tage nach dem großen Versionssprung auf 1.0 bereits das erste Update spendiert bekommen. Patch 1.0.1 ist ab sofort verfügbar und fällt mit rund 240 MB zwar klein aus, soll aber gleich mehrere lästige Probleme aus der Welt schaffen, die seit dem Release am 10. Juli 2026 bei manchen Nutzern für Ärger gesorgt haben.

Neue Inhalte liefert das Update nicht, trotzdem lohnt sich der Download. Pocketpair empfiehlt die Aktualisierung ausdrücklich, damit es im laufenden Betrieb nicht zu unerwarteten Problemen kommt, gerade wenn ihr viel Zeit in eure Welt, eure Basis und eure Pals gesteckt habt.

Darum ist Patch 1.0.1 so wichtig

Welche Fehler behebt das neue Palworld-Update? Der wichtigste Punkt betrifft die Sicherheit eurer Spielstände. Laut Patch-Infos wurde ein Problem behoben, durch das Speicherstände nach bestimmten Aktionen unbeabsichtigt verworfen oder gelöscht werden konnten. Was genau die Auslöser waren, wird nicht im Detail erklärt, aber allein die Tatsache macht das Update für alle Pflicht, die ihre Fortschritte nicht riskieren wollen.

Interessant: Obwohl Pocketpair rund um den 1.0-Start dazu geraten hatte, für die Release-Version einen neuen Speicherstand zu beginnen, können Early-Access-Fans weiterhin ihre alten Saves laden. Wer also seit der Early-Access-Phase dabei ist, kann grundsätzlich nahtlos weiterspielen, sollte aber definitiv auf 1.0.1 aktualisieren.

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Neben dem Save-Thema wurde auch ein Statusproblem angegangen: Der Brennen-Effekt konnte nach dem Kontakt mit einem Lagerfeuer offenbar bestehen bleiben, obwohl er eigentlich enden sollte. Das klingt nach einem kleinen Bug, kann aber in Kämpfen oder beim Base-Management schnell nervig werden.

Plattform-spezifische Fixes für PS5 und Xbox

Was wird auf PlayStation und Xbox konkret verbessert? Pocketpair hat in 1.0.1 außerdem zwei Probleme adressiert, die nur auf bestimmten Konsolen auftraten. Auf der PlayStation-Version konnte es demnach zu einem wiederkehrenden Speicherfehler kommen, sobald man versucht hat, zurück zum Titelbildschirm zu wechseln. Dieser Fehler soll jetzt behoben sein.

Auf Xbox wurde wiederum ein Freeze-Problem angefasst: Nach Teleportationen konnte das Spiel für etwa 30 Sekunden einfrieren. Gerade in einem Open-World-Survival-Spiel, in dem man häufig zwischen Basen und wichtigen Punkten pendelt, ist das ein echter Spielfluss-Killer. Auch das soll mit dem neuen Patch Geschichte sein.

Damit ihr den Überblick habt, hier die Patch Notes für Version 1.0.1 vom 15. Juli 2026 in der vollständigen Liste:

Fix: Ein Problem wurde behoben, bei dem Speicherstände nach bestimmten Aktionen unbeabsichtigt verworfen werden konnten.

Fix: Ein Problem wurde behoben, bei dem der Status Brennen nach dem Berühren eines Lagerfeuers bestehen bleiben konnte.

Fix: Auf PlayStation wurde ein Problem behoben, bei dem beim Versuch, zum Titelbildschirm zurückzukehren, wiederholt ein Speicherfehler auftreten konnte.

Fix: Auf Xbox wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel nach einer Teleportation für etwa 30 Sekunden einfrieren konnte.

Wie läuft Palworld bei euch seit dem 1.0-Release, und hattet ihr Probleme mit Spielständen oder Performance? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.