Update, 0:10 Uhr: Saturn ist offenbar als erster großer Händler mit GTA 6 live. Bei Saturn sind aktuell beide Editionen sichtbar: die Standard Edition für PS5 und Xbox Seriews X|S.

Wir prüfen gerade die Produktseiten, Preise, Plattformen und Verfügbarkeit. Die direkten Links ergänzen wir jetzt in unserem Saturn-Artikel und hier im Ticker.

Update vom 24. Juni, 23:44 Uhr: Wir prüfen Saturn weiter engmaschig. Aktuell sehen wir noch keine direkte Produktseite, über die GTA 6 bei Saturn vorbestellt werden kann.

Sobald Saturn die offizielle Produktseite freischaltet, ersetzen wir den Platzhalter durch den direkten Vorbestell-Link und ergänzen die verfügbaren Editionen, Plattformen und Preise.

Update vom 24. Juni, 23:35 Uhr: Die Vorbestellung von GTA 6 startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland bedeutet das: In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni geht es um 0:00 Uhr los.

Auch Saturn dürfte zu den wichtigsten Händlern für die GTA-6-Vorbestellung gehören. Besonders interessant ist der Shop für alle, die eine physische Box-Version möchten oder Saturn als Alternative zu Amazon und MediaMarkt im Blick behalten. Eine direkte Produktseite kann allerdings zeitversetzt live gehen. Wir prüfen den aktuellen Stand laufend und ergänzen den Link, sobald GTA 6 bei Saturn vorbestellbar ist.

GTA 6 bei Saturn vorbestellen: Aktueller Stand

Thema Stand Händler Saturn Preorder-Start 25. Juni 2026 Uhrzeit 0:00 Uhr deutscher Zeit Produktseite wird geprüft Plattformen PS5, Xbox Series X|S Editionen Standard Edition, Ultimate Edition erwartet Vorbestellerbonus Vintage Vice City Pack Release 19. November 2026 Euro-Preise noch nicht offiziell bestätigt US-Preis Standard Edition 79,99 US-Dollar US-Preis Ultimate Edition 99,99 US-Dollar PC-Version noch nicht angekündigt

Sobald die Saturn-Produktseite live ist, ergänzen wir hier den direkten Link zur Vorbestellung.

Wann startet die GTA-6-Vorbestellung bei Saturn?

Die GTA-6-Vorbestellung startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. Für Deutschland ist damit 0:00 Uhr in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni gemeint.

Trotzdem gilt: Händler können ihre Produktseiten zeitversetzt freischalten. Es kann also sein, dass Saturn nicht exakt um 0:00 Uhr sichtbar ist oder zunächst nur einzelne Plattformen beziehungsweise Editionen angezeigt werden.

Welche Editionen von GTA 6 könnte Saturn anbieten?

Offiziell bestätigt sind derzeit zwei Editionen:

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel für PS5 oder Xbox Series X|S. Die Ultimate Edition enthält zusätzliche Inhalte wie Fahrzeuge, Waffen, Kleidung, Tuningwerkstätten, Tattoos, Frisuren und weitere Boni, die sich durch Jasons und Lucias Story ziehen.

Welche Editionen Saturn direkt zum Start der Vorbestellung listet, hängt von der Freischaltung der Produktseiten ab. Möglich ist, dass zuerst nur die PS5-Version, nur die Xbox-Version oder nur eine Edition sichtbar ist und weitere Varianten später folgen.

Was kostet GTA 6 bei Saturn?

Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt. Take-Two nennt bisher nur die US-Preise:

Die deutschen Saturn-Preise können davon abweichen. Sobald Saturn konkrete Euro-Preise anzeigt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Gibt es bei Saturn den Vorbestellerbonus?

Ja, grundsätzlich gilt: Wer GTA 6 vorbestellt oder vor dem 20. November 2026 kauft, erhält das Vintage Vice City Pack. Der Bonus gilt laut offiziellen Angaben sowohl für die Standard Edition als auch für die Ultimate Edition.

Das Vintage Vice City Pack enthält unter anderem:

den zweifarbigen Vapid Stanier (1955)

die Shore-Court-Garage am Ocean Beach

am Ocean Beach Outfits und Frisuren für Jason und Lucia

eine exklusive Waffenfolierung im klassischen Vice-City-Stil

Bei physischen Versionen ist wichtig, wie Saturn den Bonus konkret ausweist. Sobald die Produktseite live ist, prüfen wir, ob der Bonus direkt genannt wird und ob ein Code beiliegt.

Gibt es bei Saturn eine Disc-Version von GTA 6?

Nach aktuellem Stand enthält die physische Version von GTA 6 einen Download-Code in der Box. Ein klassischer Datenträger soll nicht enthalten sein.

Das bedeutet: Auch wer GTA 6 bei Saturn als physische Version kauft, erhält voraussichtlich eine Box mit Download-Code statt einer Disc. Sobald Saturn die Produktbeschreibung veröffentlicht, prüfen wir die genaue Formulierung.

Kann man GTA 6 bei Saturn abholen?

Ob Saturn zum Start der Vorbestellung auch eine Abholung im Markt anbietet, ist noch offen. Das hängt davon ab, welche Liefer- und Abholoptionen Saturn für GTA 6 freischaltet.

Gerade bei großen Releases kann es passieren, dass zunächst nur Versandoptionen sichtbar sind und weitere Optionen später ergänzt werden. Wir aktualisieren den Artikel, sobald Saturn konkrete Angaben macht.

Bekommt man bei Saturn auch den GTA+ Bonus?

Der kostenlose Monat GTA+ gilt für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store. Für eine physische Saturn-Version ist dieser digitale Store-Bonus bisher nicht bestätigt.

Wer gezielt den kostenlosen GTA+-Monat mitnehmen möchte, sollte deshalb die digitalen Versionen im PlayStation Store oder Xbox Store im Blick behalten.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Eine PC-Version wurde bisher nicht für den Launch angekündigt.

Was tun, wenn GTA 6 bei Saturn noch nicht live ist?

Falls die Produktseite bei Saturn noch nicht sichtbar ist, kann das mehrere Gründe haben:

Saturn schaltet die Seite zeitversetzt frei

zuerst erscheint nur eine Plattform

einzelne Editionen werden später ergänzt

die Suche zeigt die Produktseite noch nicht sofort an

der Shop ist durch hohe Nachfrage kurzzeitig langsam

Liefer- oder Abholoptionen werden erst später angezeigt

Wir prüfen den aktuellen Stand laufend. Sobald GTA 6 bei Saturn vorbestellbar ist, ergänzen wir den direkten Link.

Lohnt sich die Vorbestellung bei Saturn?

Saturn dürfte vor allem für Käufer interessant sein, die eine physische Box-Version möchten oder neben Amazon und MediaMarkt eine weitere Händleroption im Blick behalten wollen.

Gerade zum Start der Vorbestellung kann es sinnvoll sein, mehrere Händler zu prüfen. Wenn ein Shop die Produktseite später freischaltet oder kurzfristig überlastet ist, kann Saturn eine wichtige Alternative sein.

Wer dagegen unbedingt den kostenlosen GTA+-Monat haben möchte, sollte beachten, dass dieser Bonus bisher nur für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store bestätigt ist.

FAQ: GTA 6 bei Saturn vorbestellen

Ab wann kann man GTA 6 bei Saturn vorbestellen?

Die Vorbestellung startet offiziell am 25. Juni 2026 um 0:00 Uhr deutscher Zeit. Saturn kann die Produktseite allerdings zeitversetzt freischalten.

Gibt es GTA 6 bei Saturn für PS5?

GTA 6 erscheint offiziell für PS5. Ob die PS5-Version bei Saturn direkt zum Start der Vorbestellung live ist, prüfen wir laufend.

Gibt es GTA 6 bei Saturn für Xbox Series X|S?

Ja, GTA 6 erscheint offiziell für Xbox Series X|S. Sobald Saturn die Produktseite freischaltet, ergänzen wir den Link.

Welche GTA-6-Editionen gibt es bei Saturn?

Offiziell bestätigt sind die Standard Edition und die Ultimate Edition. Welche davon Saturn direkt anbietet, hängt von der Produktfreischaltung ab.

Was kostet GTA 6 bei Saturn?

Offizielle Euro-Preise sind noch nicht bekannt. In den USA kostet die Standard Edition 79,99 US-Dollar, die Ultimate Edition 99,99 US-Dollar.

Ist der Vorbestellerbonus bei Saturn dabei?

Das Vintage Vice City Pack gilt für Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November 2026. Die genaue Darstellung auf der Saturn-Produktseite prüfen wir, sobald sie live ist.

Gibt es bei Saturn den kostenlosen Monat GTA+?

Der kostenlose GTA+-Monat ist bisher für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store bestätigt. Für Saturn ist dieser Bonus aktuell nicht bestätigt.

Hat die physische Saturn-Version eine Disc?

Nach aktuellem Stand enthält die physische Version einen Download-Code in der Box und keinen klassischen Datenträger.