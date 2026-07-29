Halo Campaign Evolved – Mod schaltet versteckten Splitscreen am PC frei

Nur einen Tag nach der Veröffentlichung von Halo: Campaign Evolved am 28. Juli 2026 sorgt ein Fund aus der Modding-Community für Aufsehen. Obwohl der lokale Koop-Modus offiziell Xbox Series X|S und PlayStation 5 vorbehalten ist, steckt die notwendige Splitscreen-Funktion offenbar auch in der PC-Version.

Modder JPurd123 hat die verborgenen Bestandteile entdeckt und eine Mod veröffentlicht, mit der zwei Personen die Kampagne gemeinsam an einem PC spielen können. Besonders überraschend ist, dass dafür kein komplett neuer Splitscreen-Modus entwickelt werden musste.

Verborgener Koop-Modus in der PC-Version

Wie wurde der PC-Splitscreen entdeckt? Bei der Arbeit an einer eigenen Lösung stellte JPurd123 fest, dass die PC-Fassung bereits zahlreiche Bestandteile des lokalen Koop-Modus enthält. In den Konfigurationsdateien ist die Splitscreen-Nutzung sogar aktiviert, wird im regulären Menü jedoch nicht angeboten.

Neben den grundlegenden Funktionen befinden sich passende HUD-Layouts, eine Anmeldeoberfläche, Splitscreen-Effekte, Audioeinstellungen und die benötigte Spawn-Logik in den Spieldateien. Die am 25. Juli 2026 veröffentlichte und zuletzt am 27. Juli 2026 aktualisierte Mod ruft somit überwiegend bereits vorhandenen Programmcode auf.

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Der Modder betont, dass es sich nicht um eine vollständige Neuentwicklung handelt. Auch die ausführbare Datei des Spiels wird nicht direkt verändert. Stattdessen fügt die Mod während der Laufzeit einen zweiten lokalen Teilnehmer hinzu und umgeht die Einschränkungen, die dessen Nutzung normalerweise verhindern.

Installation und technische Einschränkungen

Welche Voraussetzungen gelten für die Splitscreen-Mod? Entwickelt und getestet wurde die Erweiterung für die Steam-Version von Halo: Campaign Evolved. Benötigt werden außerdem die experimentelle Version von RE-UE4SS, ein zweiter Controller und eine Tastatur beziehungsweise eine entsprechend eingerichtete Controller-Tastenkombination.

Nach der Installation müssen Nutzer im Hauptmenü die Koop-Kampagne auswählen und mit Strg und Y einen zweiten lokalen Teilnehmer hinzufügen. Anschließend ist ein neuer Kampagnenspielstand direkt am Beginn einer Mission zu starten. Wird der zweite Teilnehmer erst während einer laufenden Mission aktiviert, kann ein schwarzes Bild ohne HUD erscheinen.

Aktuell funktioniert die Lösung nur mit zwei Personen. Zwar erlaubt die interne Konfiguration theoretisch bis zu vier lokale Teilnehmer, doch bei drei oder mehr Personen startet die Mission laut den Tests des Modders nicht korrekt. Die über die Xbox App beziehungsweise den PC Game Pass installierte Fassung ist ebenfalls nicht getestet, da sie anders verpackt ist und abweichende Signaturdateien verwenden kann.

Offizielle Freischaltung bleibt offen

Warum fehlt Splitscreen offiziell auf dem PC? Halo Studios nennt bislang keinen konkreten Grund für die Beschränkung. Offiziell unterstützt Halo: Campaign Evolved auf dem PC lediglich Online-Koop für bis zu vier Personen, während lokaler Splitscreen mit zwei Teilnehmern ausschließlich für Xbox Series X|S und PlayStation 5 vorgesehen ist.

Der Fund zeigt allerdings, dass große Teile der Konsolenfunktion auch in der PC-Version vorhanden sind. Eine offizielle Umsetzung könnte daher grundsätzlich weniger Aufwand erfordern als eine vollständige Neuentwicklung. Ob Halo Studios den Modus mit einem späteren Update freischaltet, ist derzeit nicht bekannt.

Für die Halo-Reihe wäre eine solche Ergänzung besonders passend. Lokaler Koop prägte bereits Halo: Combat Evolved, die ursprüngliche Trilogie, Halo 3: ODST, Halo: Reach und Halo 4. Viele Fans verbinden bis heute ihre besten Erinnerungen an die Reihe mit gemeinsamen Kampagnen vor einem Bildschirm.

Würdet ihr Halo: Campaign Evolved per Splitscreen am PC spielen, oder reicht euch der Online-Koop? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.