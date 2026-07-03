Xbox bewertet Halo Studios neu – Führung und Strategie stehen auf dem Prüfstand

Bei Xbox sorgt die jüngste Umstrukturierung weiter für Unruhe, doch ausgerechnet das wichtigste Aushängeschild der Marke soll vorerst sicher sein: Halo. Laut dem bekannten Insider Jez Corden steht Halo Studios demnach nicht vor einer Schließung. Stattdessen soll Xbox aktuell sehr intensiv prüfen, wie das Studio geführt wird und welche Strategie die Marke in den nächsten Jahren verfolgen soll.

Die Diskussion kommt nicht aus dem Nichts. Halo hat zwar seit über zwei Jahrzehnten einen festen Platz in der Xbox-DNA, doch die letzten Jahre waren für die Serie holprig. Nach dem durchwachsenen Post-Launch von Halo Infinite, mehreren Abgängen in der Führungsetage und dem Rebranding von 343 Industries zu Halo Studios im Jahr 2024 warten viele Fans darauf, dass die Reihe wieder eine klare Richtung bekommt.

Xbox prüft die Führung von Halo Studios

Was bedeutet die aktuelle Halo-Neubewertung bei Xbox? Laut Corden ist Halo Studios nicht akut bedroht, aber Xbox soll sehr stark evaluieren, wie Halo intern organisiert und gesteuert wird. Das kann vieles heißen: von neuen Verantwortlichkeiten bis zu einem Kurswechsel, falls kommende Projekte nicht die erhofften Ergebnisse liefern.

In der aktuellen Lage rund um Xbox kursieren zudem Berichte über mögliche Einschnitte und Umpriorisierungen bei anderen Teams. In diesem Umfeld wirkt die Aussage zu Halo wie ein Signal: Die Marke bleibt wichtig, aber sie soll offenbar effizienter, zielgerichteter oder schlicht erfolgreicher werden als zuletzt.

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Besonders brisant: Corden bringt auch ins Spiel, dass ein Teil der jüngsten Kürzungen dazu dienen könnte, Ressourcen umzuschichten, um Halo zu stabilisieren. Damit würde Halo intern eine Art Reparaturprogramm bekommen, nachdem die Serie in den letzten Jahren immer wieder mit Richtungswechseln und Baustellen kämpfen musste.

Outsourcing, neue Projekte und ein möglicher Richtungswechsel

Welche Halo-Pläne stehen laut Insider und Gerüchten im Raum? Neben der internen Neubewertung erwartet Corden, dass Xbox das Halo-Universum künftig stärker auslagern könnte. Gemeint ist: Andere Entwicklerstudios könnten an Halo-Projekten arbeiten, etwa Teams aus dem Umfeld der Call-of-Duty-Entwicklung. Das ist in seinen Aussagen allerdings ausdrücklich als Einschätzung zu verstehen und nicht als konkrete Ankündigung.

Parallel dazu verdichten sich die Spekulationen, dass Halo Studios aktuell mehrere Dinge gleichzeitig anstößt oder vorbereitet. Genannt werden dabei unter anderem:

Halo: Campaign Evolved als nahes Projekt, das in der Community bereits intensiv diskutiert wird.

Ein internes Vorhaben mit dem Codenamen Halo Project Ekur, das offenbar interne Zielmarken treffen muss.

Gerüchte über ein Destiny-ähnliches MMOFPS im Halo-Universum, das die Marke in eine neue Genre-Richtung führen könnte.

Unterm Strich: Selbst wenn Halo Studios weiterbesteht, könnte sich die Art, wie Halo produziert wird, deutlich verändern. Mehr externe Unterstützung, neue Formate und eine breitere Aufstellung wären naheliegende Konsequenzen, wenn Xbox den Kurs der Marke neu justiert.

Der Druck nach Halo Infinite und der Blick auf Remakes

Warum steht Halo aktuell so stark unter Zugzwang? Halo Infinite sollte einst als langfristige Plattform dienen, doch dieser Plan ging nicht wie erhofft auf. Die Post-Launch-Phase litt unter magerem Content-Nachschub und technischen Problemen, die auch mit der Slipspace Engine in Verbindung gebracht wurden. Im Jahr 2025 wurde der Support für Halo Infinite nach vier Jahren Updates beendet, was die Frage nach dem nächsten großen Schritt nur noch lauter gemacht hat.

Dazu kommt ein längerfristiges Problem: Seit Halo 4 hat das Studio es schwer, einen Teil zu liefern, der bei Fans und Kritik gleichermaßen als klarer Volltreffer gilt. Halo 5 gilt für viele als der größte Ausrutscher der Reihe, und selbst Halo Infinite konnte sein anfängliches Momentum nicht dauerhaft halten.

Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass Halo Studios stark auf Neuauflagen setzt. Im Raum steht, dass die originale Halo-Trilogie in Unreal Engine 5 neu umgesetzt werden könnte, wobei Halo: Campaign Evolved als wichtiger Baustein gesehen wird. Remakes können die Marke zwar auffrischen, aber ein Teil der Community erwartet darüber hinaus auch echte neue Impulse, statt nur nostalgischer Neuinterpretationen.

Wie seht ihr das: Würdet ihr euch über externe Studios für neue Halo-Spiele freuen, oder soll Halo unbedingt komplett in der Hand von Halo Studios bleiben? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.