Leak zeigt mögliche Zelda-Sonderedition der Nintendo Switch 2 für 2026

Nintendo könnte schon bald die erste große Sonderedition der Nintendo Switch 2 vorstellen. Im Netz aufgetauchte Bilder zeigen eine bislang unangekündigte Konsole im Design von The Legend of Zelda, die mit schwarzen, goldenen und grünen Elementen aufwartet.

Offiziell bestätigt ist die Hardware bislang nicht. Der Zeitpunkt des Leaks wirkt dennoch passend, denn The Legend of Zelda feiert 2026 sein 40-jähriges Jubiläum und mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time befindet sich ein exklusives Switch 2-Remake für 2026 in Entwicklung.

Edles Zelda-Design für Konsole und Controller

Wie sieht die geleakte Nintendo Switch 2 aus? Die angebliche Sonderedition setzt auf ein dunkles Grunddesign, das durch goldene und grüne Verzierungen ergänzt wird. Auf den Joy-Con 2-Controllern und der Station soll unter anderem das bekannte Triforce-Symbol zu sehen sein.

Das Design scheint sich nicht ausschließlich an The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu orientieren. Stattdessen deuten die verwendeten Symbole und Farben auf eine allgemeine Jubiläumsedition der gesamten Reihe hin.

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Neben der Konsole ist offenbar auch ein passender Nintendo Switch 2 Pro Controller geplant. Das Zubehör greift den gleichen Stil auf und dürfte entweder zusammen mit der Konsole oder separat angeboten werden. Ein Euro-Preis und konkrete Angaben zur Verfügbarkeit in Deutschland stehen noch aus.

Verbindung zum Ocarina of Time-Remake

Wann könnte die Zelda-Sonderedition erscheinen? Als möglicher Zeitraum gilt der Herbst 2026. Nintendo hat bereits bestätigt, dass The Legend of Zelda: Ocarina of Time noch 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden soll, einen konkreten Erscheinungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Ein Release der Hardware gemeinsam mit dem Remake wäre daher naheliegend. Spekulationen bringen aktuell den November 2026 ins Spiel, da Nintendo in diesem Zeitraum noch Platz für einen großen Titel haben könnte. Dabei handelt es sich bislang jedoch nicht um einen offiziell angekündigten Termin.

Unklar bleibt außerdem, ob das Spiel direkt im Lieferumfang der Konsole enthalten wäre. Nintendo hat in der Vergangenheit Zelda-Sondermodelle auch ohne beiliegendes Spiel verkauft. Denkbar wären deshalb sowohl eine reine Hardware-Edition als auch ein zusätzliches Bundle.

Mögliche Enthüllung im September 2026

Wo könnte Nintendo die neue Hardware präsentieren? Gerüchte sprechen von einer Nintendo Direct im September 2026, die einen besonderen Schwerpunkt auf The Legend of Zelda legen könnte. Dort wären ein ausführlicher Trailer zum Ocarina of Time-Remake sowie die Präsentation der Konsole und des Pro Controllers möglich.

Nintendo hat eine solche Übertragung bislang nicht angekündigt. Präsentationen im September gehören jedoch seit Jahren zum üblichen Kalender des Unternehmens, weshalb eine weitere Direct in diesem Zeitraum nicht ungewöhnlich wäre.

Bis zu einer offiziellen Vorstellung sollten die Bilder trotzdem mit Vorsicht betrachtet werden. Sollte sich der Leak bestätigen, könnte die Zelda-Edition zu den begehrtesten Switch 2-Modellen des Jahres 2026 gehören und vor allem Sammler ansprechen.

Wie gefällt euch das angebliche Zelda-Design der Nintendo Switch 2 und würdet ihr für diese Sonderedition auf den Kauf des Standardmodells verzichten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.