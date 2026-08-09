WoW Patch 12.1 Fluch von Ulatek – neue Zone, Dungeon und Saison 2

Blizzard hat die umfangreichen Patchnotes für World of Warcraft Patch 12.1 veröffentlicht. Das Inhaltsupdate Fluch von Ula’tek erscheint in Europa am 12. August 2026 nach den wöchentlichen Wartungsarbeiten und führt die Geschichte der Erweiterung Midnight auf der Gewundenen Insel fort.

Im Mittelpunkt steht die entfesselte Ula’tek, eine uralte Kreatur voller Hass, Verderbnis und Gift. Neben einer neuen Zone bringt das Update zusätzliche Gruppenaktivitäten, drei Tiefen, einen Dungeon, umfassende Klassenanpassungen sowie zahlreiche Verbesserungen für PvP, Benutzeroberfläche und Behausungen.

Neue Gefahren auf der Gewundenen Insel

Welche Inhalte bringt World of Warcraft Patch 12.1? Die Gewundene Insel liegt vor der östlichen Küste Zul’Amans und war bislang zwar sichtbar, konnte aber nicht betreten werden. Dort begleiten Abenteurer Zul’jarra bei der Suche nach ihrem Bruder Zul’jan und untersuchen die lange verborgene Geschichte der Insel.

Im Inneren des Berges warten die Kammern von Atal’Utek mit rotierenden öffentlichen Ereignissen und anspruchsvollen Gruppeninhalten. Fluchwellen lassen an fünf wechselnden Orten seltene Elitegegner erscheinen. Wer diese Feinde besiegt, schaltet dort verfluchtes Angeln frei. Ein eigener Talentbaum gewährt während der Erkundung zusätzliche Stärke und praktische Boni, etwa einen besseren Schutz gegen die giftige Umgebung.

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Neu sind außerdem Horte. Dabei handelt es sich um instanzierte Weltbosskämpfe, deren Schwierigkeit bis zu einem flexiblen mythischen Modus für 15 bis 25 Teilnehmer skaliert. Der neue Dungeon Altar der Fänge umfasst drei Bosse, ist zum Start bis Mythisch 0 verfügbar und wird mit Saison 2 in die Mythisch-Plus-Rotation aufgenommen.

Saison 2 erweitert Schlachtzüge und Tiefen

Wann beginnt Saison 2 von Midnight? In Europa startet die zweite Saison am 19. August 2026. Gleichzeitig öffnet der Giftige Abgrund seine Tore. Der neue Schlachtzug bietet acht Bosskämpfe und führt schließlich zum Duell mit Ula’tek. Normal, Heroisch, Mythisch und der erste Flügel des Schlachtzugsbrowsers werden direkt zum Saisonstart verfügbar.

Drei neue Tiefen ergänzen das Endgame. Dazu gehören der Ring des Ruhms, die Knardorinsel und die Giftfalltiefen als neue Nemesistiefe. Ab dem 19. August 2026 stehen zudem großzügige Tiefen und höhere Stufen oberhalb von Stufe 7 bereit.

Die vollständige Mythisch-Plus-Rotation von Saison 2 besteht aus folgenden Dungeons:

Altar der Fänge

Mördergasse

Nalorakks Bau

Das blendende Tal

Arena der Leerennarbe

Königsruh

Rubinlebensbecken

Tempel von Sethraliss

Die Beutejagd erhält mit der Questreihe Eine schlängelnde Bedrohung neue Ziele und Aktivitäten. Zusätzlich kehrt der Albtraummodus mit schlangenthematischen Jagden zurück. PvP-Neulinge können sich künftig in 3-gegen-3-Arenen gegen Bots mit den Grundlagen des Modus vertraut machen.

Klassenbalance und Komfortverbesserungen

Wie verändert Patch 12.1 das Kampfsystem? Auf der Maximalstufe steigen die Gesundheit der Charaktere und der Schaden von Kreaturen um jeweils 25 Prozent. Blizzard möchte dadurch extreme Schadensspitzen reduzieren und Heilern mehr Zeit für Reaktionen geben. Heiltränke und andere gesundheitsbezogene Verbrauchsgegenstände werden an die höheren Werte angepasst.

Bei zahlreichen Schadensspezialisierungen wird ein Teil der Stärke aus großen Abklingzeiten in den regulären Schaden verschoben. Vergeltungspaladine verursachen beispielsweise mit Zornige Vergeltung weniger zusätzlichen Schaden, während Klinge der Gerechtigkeit, Letztes Urteil, Göttlicher Sturm, Richturteil und Hammer des Zorns verstärkt werden. Ähnliche Überarbeitungen betreffen unter anderem Todesritter, Dämonenjäger, Druiden, Jäger, Magier, Schamanen, Schurken und Krieger.

Der Abklingzeitmanager kann nach dem Update Schmuckstücke, Tränke und Volksfähigkeiten verfolgen. Über das Ping-System lassen sich Zauber, Aktionsleisten sowie die eigene Gesundheit und bei Heilern auch das Mana direkt an die Gruppe melden. Kartenkoordinaten, dauerhaft gespeicherte Auktionshausfilter und ein kontoweites automatisches Plündern gehören ebenfalls zu den Verbesserungen.

Auch die Behausungen werden ausgebaut. Baupläne lassen sich speichern, exportieren und regionsübergreifend teilen. Bis zu 50 reguläre Speicherplätze und zehn automatische Sicherungen stehen bereit. Haustierbetten ermöglichen es zudem, Begleiter im eigenen Haus oder im Außenbereich unterzubringen. Innen platzierte Haustiere können dank einer neuen Navigationstechnik frei durch eingerichtete Räume laufen.

Patch 12.1 gehört damit zu den umfangreichsten Updates für Midnight und verbindet neue Endgame-Inhalte mit tiefgreifenden Systemanpassungen. Freut ihr euch mehr auf die Gewundene Insel, den Giftigen Abgrund oder die zahlreichen Klassenänderungen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.