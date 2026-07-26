Dungeons and Dragons und World of Warcraft – Roll20-Leak deutet Crossover an

Ein Crossover, das viele Fans seit Jahren als Traum-Kombi gehandelt haben, scheint plötzlich greifbar zu sein: Ein neues gemeinsames Produkt von World of Warcraft und Dungeons and Dragons ist geleakt. Auslöser war offenbar ein kurzzeitig online gegangenes Werbematerial auf Roll20, das rasch wieder verschwand, aber bereits als Screenshot in der Tabletop-Community die Runde macht.

Der Titel des Produkts soll dem Leak zufolge schlicht Dungeons and Dragons World of Warcraft lauten, begleitet von dem Slogan Roll for Azeroth. Offiziell bestätigt ist das Projekt bisher nicht, doch die Wortwahl in dem Angebot deutet klar auf Vorbestellungen hin. Damit wirkt ein gedrucktes oder digitales Regelwerk im Stil eines Quellenbuchs oder einer Kampagne deutlich wahrscheinlicher als ein rein kosmetisches Promo-Item.

Der Leak über Roll20 und was bisher bekannt ist

Was ist bei dem Roll20-Leak passiert? Laut der gesicherten Listing-Ansicht tauchte auf Roll20 kurzzeitig eine Produktseite auf, die klar gebrandetes Material beider Marken zeigte. Die Seite wurde schnell entfernt, was den Verdacht zusätzlich befeuert, dass die Veröffentlichung unbeabsichtigt zu früh passiert ist.

Inhaltliche Details wie Umfang, Format oder Release-Termin fehlen bislang. Trotzdem liefert schon das Setup genügend Hinweise, um die Richtung einzuordnen: Wenn ein Produkt bei Roll20 beworben wird und zugleich Vorbestell-Sprache auftaucht, spricht das stark für ein spielbares Tabletop-Paket, das direkt in Dungeons and Dragons 5e oder eine kompatible Variante eingebettet werden könnte.

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Ein möglicher Zeitpunkt für eine offizielle Enthüllung liegt ebenfalls auf der Hand: Am 30. Juli 2026 findet bei der Gen Con 2026 die Dungeons and Dragons Vision Keynote statt. Genau dort könnte ein solcher Crossover-Aufschlag ideal platziert sein.

Warum Azeroth perfekt zu Dungeons and Dragons passt

Warum ist World of Warcraft als Tabletop-Setting so naheliegend? Azeroth bringt alles mit, was klassische Pen-and-Paper-Kampagnen stark macht: ikonische Fraktionen, klar erkennbare Konflikte, extreme Schauplätze und eine riesige Auswahl an Kreaturen, Magie und Artefakten. Dazu kommt, dass sich die Spielwelt über mehr als zwei Jahrzehnte mit Erweiterungen, Kontinenten und Story-Arcs aufgeladen hat.

Ein modernes Quellenbuch könnte dabei nicht nur bekannte Orte abbilden, sondern auch neue spielerische Freiheiten eröffnen, jenseits von Questmarkern und festen MMO-Abläufen. Denkbar wären etwa Kampagnen in Sturmwind oder Orgrimmar, Reisen durch Nordend oder Abenteuer auf den Dracheninseln. Auch spielbare Optionen wären ein großes Zugpferd, etwa Nachtelfen, Draenei oder die Verlassenen, ergänzt durch passende Hintergründe, Zauber, Ausrüstung und Gegnerwerte.

Neue spielbare Völker wie Nachtelfen, Draenei und Verlassene

Bekannte Regionen als Kampagnen-Schauplätze wie Sturmwind, Orgrimmar, Nordend und die Dracheninseln

WoW-typische Fraktionen, Monster und Magie als 5e-Optionen für eigene Gruppen

Rückblick auf frühere WoW-Rollenspiele und die Bedeutung des Crossovers

Welche Vorgeschichte hat World of Warcraft im Pen-and-Paper-Bereich? Blizzard hat bereits vor vielen Jahren Ausflüge ins Tabletop-Rollenspiel gemacht. 2003 erschien Warcraft: The Roleplaying Game auf Basis der dritten Edition von Dungeons and Dragons, gefolgt von World of Warcraft: The Roleplaying Game im Jahr 2005 auf Basis von 3.5. Diese Bücher adaptierten unter anderem Völker, Klassen, Monster, Fraktionen und Magiesysteme für den Tisch.

Allerdings stammen diese Umsetzungen aus einer Zeit vor der aktuellen fünften Edition und vor großen Teilen der Lore, die World of Warcraft in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat. Gerade deshalb wäre ein neues Projekt so spannend: Es könnte die moderne Azeroth-Ära in ein zeitgemäßes Regelkorsett gießen und gleichzeitig zwei der bekanntesten Rollenspiel-Marken zusammenbringen.

Dazu passt auch, dass Dungeons and Dragons zuletzt offener für Kollaborationen geworden ist. Ob das nun ein einzelnes Quellenbuch bleibt oder der Start einer größeren Produktlinie wird, ist offen. Klar ist nur: Wenn Roll for Azeroth wirklich der Auftakt ist, dürfte die Diskussion darüber bis zur Gen Con 2026 nicht mehr abreißen.

Würdet ihr ein Dungeons and Dragons-Setting in Azeroth sofort spielen, oder wäre euch ein klassisches DnD-Universum lieber? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.