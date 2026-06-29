Gratis-Steam-Keys für Cozy-Indies – Umfrage, Login und Zufalls-Key nötig

Auf Steam gibt es gerade eine kleine, aber verlockende Gratis-Aktion für Cozy-Fans: Über den Giveaway-Veranstalter KeyXP lassen sich kostenlose Steam-Keys für ausgewählte Indie-Spiele abstauben. Der Haken dabei: Die Keys sind limitiert, werden zufällig verteilt und ihr müsst vorher an einer Umfrage teilnehmen.

Die Aktion läuft nach dem Prinzip solange Vorrat reicht. Insgesamt sollen 10.000 Keys verteilt werden, was je nach Andrang schnell vorbei sein kann. Wer also sowieso Lust auf ein entspanntes Indie-Spiel hat, sollte nicht zu lange warten.

So funktioniert das Giveaway bei KeyXP

Wie bekommt man den kostenlosen Steam-Key? Um einen Key zu erhalten, müsst ihr bei KeyXP eine anonyme Umfrage rund um PC-Gaming beantworten. Anschließend wird ein Steam-Key zufällig aus einem Pool von fünf Spielen zugeteilt.

Wichtig: Ihr könnt euch nicht gezielt für einen bestimmten Titel entscheiden. Selbst wenn ihr nur auf ein bestimmtes Cozy-Game aus seid, kann am Ende ein anderer Key herauskommen. Das sollte man einplanen, bevor man Zeit in die Umfrage steckt.

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Zusätzlich verlangt die Teilnahme Steam- und Discord-Zugangsdaten. Laut KeyXP greift der Dienst dabei nur auf öffentlich verfügbare Kontoinformationen zu. Der Login dient außerdem dazu, automatisierte Bot-Teilnahmen zu verhindern.

Diese fünf Spiele sind im Key-Pool enthalten

Welche Cozy-Games gibt es kostenlos? Im Giveaway sind fünf Indie-Titel enthalten, die allesamt in eine eher entspannte, rätsellastige oder leichtfüßige Ecke gehen. Hier ist der vollständige Überblick:

Yono and the Celestial Elephants: Isometrisches Adventure aus dem Jahr 2017 mit Puzzle-Fokus, Erkundung und leichtem Kampf. Ihr steuert einen niedlichen Elefanten, der mithilfe besonderer Fähigkeiten die Geheimnisse seiner Welt aufdeckt.

Reky: Abstraktes isometrisches Puzzle-Spiel mit klaren Formen und einem Look, der an Monument-Valley-Vibes erinnert. Laut Beschreibung warten mehr als 90 Level mit logikbasierten Rätseln.

Passing By: A Tailwind Journey: 2D-Puzzle-Plattformer, in dem ein Mädchen ein Paket ausliefern muss und dafür ungewöhnliche Wege und Hindernisse überwindet.

Spitkiss: Farbenfroher 2D-Plattformer, bei dem ihr von Punkt A nach Punkt B kommt, indem ihr euch durch kreativ aufgebaute Hindernis-Puzzles bewegt.

AWAY: Journey to the Unexpected: Anime-inspirierter First-Person-Roguelite mit leichtem Ton und einer humorvollen Story.

Laut aktuellem Stand kommen die meisten Spiele auf Steam überwiegend positive Bewertungen, mit einer Ausnahme: AWAY: Journey to the Unexpected liegt beim Stimmungsbild bei Gemischt.

Der eigentliche Haken hinter dem Gratis-Key

Warum ist der Deal nicht ganz so großzügig, wie er klingt? Neben dem Umfrage- und Login-Aufwand gibt es noch einen weiteren Punkt, der die Aktion relativiert: Die fünf Spiele sind parallel zur Aktion teils stark reduziert, häufig um 80 Prozent bis 90 Prozent. Viele landen dadurch preislich in Regionen von unter 2 Euro.

Unterm Strich bedeutet das: Der Gratis-Key ist zwar nett, aber der finanzielle Vorteil kann im Vergleich zu den aktuellen Rabatten eher klein ausfallen. Wer allerdings gerne Neues ausprobiert und sich an der zufälligen Zuteilung nicht stört, bekommt hier trotzdem eine unkomplizierte Chance auf einen zusätzlichen Indie-Titel für die Bibliothek.

Wie findet ihr solche Umfrage-Giveaways mit Login-Pflicht, und welcher der fünf Titel wäre euer Wunsch-Key? Schreibt es gern in die Kommentare.