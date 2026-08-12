Dungeon Lurker auf Steam – Dark-Fantasy-Roguelike mit 32-Bit-Optik

Mit Dungeon Lurker kündigt sich auf Steam ein düsteres Action-Roguelike an, das Fans von Dark Souls und Berserk sofort ins Auge fallen dürfte. Das Indie-Spiel von 13AM Games kombiniert eine bedrückende Dark-Fantasy-Welt mit kompromisslosen Echtzeitkämpfen und einer bewusst groben Präsentation im Stil der 32-Bit-Ära.

Im Mittelpunkt steht der Abstieg in ein verfluchtes Verlies, in dem Ghule, Goblins, Werwölfe und weitere groteske Kreaturen lauern. Gleichzeitig soll sich nach und nach ein finsteres Geheimnis offenbaren, das unmittelbar mit der Vergangenheit der Hauptfigur verbunden ist.

Düstere Kämpfe in handgebauten Verliesen

Wie spielt sich Dungeon Lurker? Das Roguelike setzt auf schnelle Echtzeitkämpfe, bei denen das Beobachten gegnerischer Bewegungen und das Lernen aus gescheiterten Versuchen entscheidend sein dürften. Damit erinnert der grundlegende Ansatz an Soulslikes, ohne lediglich deren bekannte Formel zu kopieren.

Für Abwechslung sorgen mehr als 30 einzigartige Level. Eine Besonderheit besteht darin, dass diese Bereiche vollständig von Hand gestaltet werden und auf prozedurale Generierung verzichten. Versteckte Geheimnisse, freischaltbare Wege und sammelbare Gegenstände sollen trotzdem genügend Anreize für gründliche Erkundungstouren bieten.

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Zwischen den Ausflügen in die Tiefe kehren Abenteurer an die Oberfläche zurück. Dort lassen sich Ausrüstung, Zauber und Talismane verbessern. Tränke und mächtige Magie erweitern die taktischen Möglichkeiten und könnten gerade bei besonders gefährlichen Begegnungen über Erfolg oder Niederlage entscheiden.

Eine erfundene 32-Bit-Konsole als großer Blickfang

Welche einzigartige Funktion hebt das Roguelike hervor? Dungeon Lurker präsentiert sich wie ein verschollenes Spiel für eine 32-Bit-Konsole, die niemals existiert hat. Die Entwickler führen den sogenannten Eclipse-32-Bit-Prozessor als Grundlage für die kantigen 3D-Modelle und die auf 256 Farben beschränkte Darstellung an.

Der technische Rückschritt ist natürlich reine Inszenierung und bildet einen wichtigen Teil der Identität. Niedrig aufgelöste Texturen, grobe Figuren und düstere Umgebungen erzeugen einen Look, der an experimentelle Rollenspiele der ersten PlayStation-Generation erinnert. Zusammen mit den bedrückenden Monstern entsteht dadurch eine Mischung aus Retro-Nostalgie, Horror und finsterer Manga-Ästhetik.

Auch das digitale Spielhandbuch ist mehr als eine einfache Erklärung der Steuerung. Darin soll verbotenes Wissen verborgen sein, das zusätzliche Geheimnisse enthält. Dungeon Lurker erweitert seine Erzählung damit über die eigentlichen Dungeon-Runs hinaus und spielt bewusst mit der Vorstellung eines mysteriösen, möglicherweise verfluchten Retro-Spiels.

Demo steht auf Steam bereit

Wann erscheint Dungeon Lurker? Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat 13AM Games bislang nicht genannt. Das vollständige Spiel ist für PC angekündigt und kann bereits auf die Steam-Wunschliste gesetzt werden. Eine kostenlose Demo steht ebenfalls zum Download bereit.

Steam führt zudem deutsche Texte, Untertitel und eine deutsche Sprachausgabe auf. Wer brutale Echtzeitkämpfe, handgebaute Dungeons und ungewöhnliche Retro-Grafik mag, kann sich somit bereits selbst einen Eindruck von dem finsteren Roguelike verschaffen.

Wie gefällt euch die Mischung aus Dark Souls, Berserk und 32-Bit-Rollenspiel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.