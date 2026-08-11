Final Fantasy Resonance – Cloud und Sephiroth als Visionen ab 22. Oktober 2026

Cloud Strife kehrt früher als erwartet auf die Bildschirme zurück. Noch bevor der berühmte Schwertkämpfer in Final Fantasy 7 Revelation erneut die Hauptrolle übernimmt, wird er am 22. Oktober 2026 im kommenden Rollenspiel Final Fantasy Resonance zu sehen sein.

Square Enix hat Cloud mit einem eigenen Trailer als sogenannte Vision vorgestellt. Final Fantasy Resonance erscheint für PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und soll die Wartezeit bis zum nächsten großen Final-Fantasy-7-Abenteuer verkürzen.

Cloud als mächtige Vision

Wie kehrt Cloud Strife am 22. Oktober 2026 zurück? In Final Fantasy Resonance ist der Protagonist aus Final Fantasy 7 kein reguläres Mitglied der Gruppe. Stattdessen tritt er als Vision auf und kann im Kampf herbeigerufen werden, um die Hauptfiguren mit seinen Fähigkeiten zu unterstützen.

Visionen sind Echos bekannter Charaktere aus der Geschichte der Reihe. Sie besitzen individuelle Fertigkeiten und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten bei der Zusammenstellung der eigenen Gruppe. Cloud repräsentiert dabei Final Fantasy 7 und dürfte mit seinem Panzerschwert sowie seinen bekannten Angriffen für ordentlich Schaden sorgen.

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Auch Sephiroth wurde bereits als Vision bestätigt. Damit treffen der zentrale Held und sein berühmter Gegenspieler schon am 22. Oktober 2026 wieder in einem Videospiel aufeinander, bevor sie in Final Fantasy 7 Revelation erneut im Mittelpunkt stehen.

Ein Wiedersehen mit zahlreichen Helden

Welche Final-Fantasy-Charaktere sind als Visionen bestätigt? Insgesamt soll Final Fantasy Resonance 26 Visionen enthalten. Ein großer Teil davon stammt aus den Hauptteilen der Rollenspielreihe und deckt mehrere Jahrzehnte Final-Fantasy-Geschichte ab.

Zu den bislang genannten Helden gehören klassische Figuren ebenso wie moderne Protagonisten. Die bestätigte Auswahl umfasst:

Krieger des Lichts aus Final Fantasy

Firion aus Final Fantasy 2

Luneth aus Final Fantasy 3

Cecil aus Final Fantasy 4

Bartz aus Final Fantasy 5

Terra aus Final Fantasy 6

Cloud aus Final Fantasy 7

Squall aus Final Fantasy 8

Zidane aus Final Fantasy 9

Tidus aus Final Fantasy 10

Shantotto aus Final Fantasy 11

Vaan aus Final Fantasy 12

Lightning aus Final Fantasy 13

Y’shtola aus Final Fantasy 14

Noctis aus Final Fantasy 15

Clive aus Final Fantasy 16

Einige Visionen greifen besonders markante Elemente ihrer ursprünglichen Auftritte auf. Lightning ist beispielsweise gemeinsam mit Odin zu sehen. Dadurch sollen sich die Gastauftritte nicht nur optisch unterscheiden, sondern auch spielerisch an ihre jeweiligen Abenteuer erinnern.

Ein klassisches Rollenspiel im HD-2D-Stil

Was bietet Final Fantasy Resonance abseits der Gastauftritte? Das Einzelspieler-Rollenspiel interpretiert die Geschichte von Final Fantasy Brave Exvius neu. Im Mittelpunkt stehen Rain, Lasswell und ihre Verbündeten, deren Abenteuer mit einem neuen Skript, einer überarbeiteten Oberwelt und angepassten Mechaniken erzählt wird.

Optisch setzt Square Enix auf einen HD-2D-Stil, der detaillierte Pixelcharaktere mit dreidimensionalen Umgebungen und dynamischen Kameraperspektiven verbindet. Strategische, rundenbasierte Kämpfe, ausnutzbare Schwächen und mächtige Resonanzangriffe sollen den klassischen Ansatz spielerisch ergänzen.

Für Final-Fantasy-7-Fans bleibt Resonance dennoch vor allem eine Zwischenstation. Final Fantasy 7 Revelation soll im Frühjahr 2027 erscheinen und die Remake-Trilogie fortsetzen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum innerhalb dieses Zeitfensters steht bislang noch aus.

Freut ihr euch auf Clouds Auftritt in Final Fantasy Resonance, oder wartet ihr lieber auf Final Fantasy 7 Revelation? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.