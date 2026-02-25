Final Fantasy 7 im Review Bombing – so erkennst du echte Bewertungen

Final Fantasy 7 steht aktuell im Zentrum einer unschönen Welle an Negativbewertungen: In mehreren Store- und Community-Bereichen häufen sich auffällige 1-Stern- und Daumen-runter-Wertungen, die weniger nach echter Kritik am Spiel wirken, sondern eher nach gezieltem Review Bombing. Betroffen sind dabei vor allem Einträge, die sich auf die Remake-Ära beziehen, also Final Fantasy VII Remake samt Final Fantasy VII Remake Intergrade und in Teilen auch die Wahrnehmung rund um Final Fantasy VII Rebirth.

Das Muster ist dabei typisch: Viele Bewertungen wiederholen dieselben Schlagworte, gehen kaum auf konkrete Design-Entscheidungen, Story-Beats oder Gameplay-Systeme ein und wirken wie abgestimmte Aktionen. Für Fans, die sich gerade erst durch Midgar gekämpft oder den Sprung in die neuere Trilogie gemacht haben, ist das besonders ärgerlich, weil es die Sichtbarkeit echter, hilfreicher Rezensionen verwässert.

Was hinter den negativen Bewertungen steckt

Warum wird Final Fantasy 7 reviewbombed? Review Bombing entsteht oft dann, wenn sich ein Teil der Community über Themen aufregt, die nur am Rand mit der tatsächlichen Qualität eines Spiels zu tun haben. Bei Final Fantasy 7 prallen seit Jahren unterschiedliche Erwartungen aufeinander: Die einen wollten eine möglichst originalgetreue Neuauflage, die anderen feiern, dass Square Enix aus dem Klassiker eine moderne Neuinterpretation mit eigenen Überraschungen macht.

Gerade beim Remake ist das Konfliktpotenzial hoch, weil das Projekt nicht nur ein einzelnes Spiel ist, sondern als Trilogie angelegt wurde und bewusst neue Erzählwege einschlägt. Wer damit grundsätzlich nicht einverstanden ist, nutzt negative Bewertungen gerne als Druckmittel, statt Kritik in Form von nachvollziehbaren Argumenten zu formulieren.

Dazu kommt ein zweiter Effekt: Sobald ein Spiel sichtbar in den Fokus gerät, springen auch Leute auf den Zug auf, die es gar nicht selbst gespielt haben. In den Kommentarbereichen erkennt man das häufig daran, dass Inhalte durcheinandergeraten oder pauschal gegen Square Enix und die Remake-Ausrichtung geschossen wird, ohne dass konkrete Szenen, Kapitel oder Mechaniken benannt werden.

Warum das für die Community ein Problem ist

Woran erkennen Fans echtes Feedback? Das größte Problem beim Review Bombing ist nicht, dass ein Spiel schlecht wegkommt. Kritische Stimmen sind wichtig. Schwierig wird es dann, wenn Wertungen als Protestinstrument genutzt werden und echte Rezensionen untergehen. Wer sich informieren will, ob sich Final Fantasy VII Remake oder Intergrade lohnt, bekommt dann ein verzerrtes Bild, weil Extremwertungen die Gesamtwertung drücken, ohne echten Mehrwert zu liefern.

Final Fantasy VII Remake wurde bei Release 2020 von vielen Seiten für Präsentation, Kampfsystem und Musik gelobt, gleichzeitig aber auch für lineare Abschnitte und teils zähe Nebenaufgaben kritisiert. Solche Punkte sind greifbar und helfen bei einer Kaufentscheidung. Ein reines Abwerten ohne Bezug zum Spiel bringt dagegen niemandem etwas.

Unterm Strich trifft das auch die Community selbst: Diskussionen werden schneller toxisch, Fronten verhärten sich und neue Fans, die gerade erst in die Welt von Midgar einsteigen, stoßen zuerst auf Lärm statt auf hilfreiche Einordnung.

So kannst du Bewertungen sinnvoll einordnen

Wie solltest du mit auffälligen Nutzerwertungen umgehen? Wenn du dir gerade einen Eindruck verschaffen willst, hilft ein kleiner Realitätscheck. Schau weniger auf den reinen Zahlenwert und mehr auf den Inhalt: Werden konkrete Aspekte wie Kampftempo, Bossdesign, Nebenquests, Performance oder Story-Struktur genannt? Oder steht da nur pauschaler Frust?

Achte auf Bewertungen, die einzelne Systeme beschreiben, zum Beispiel ATB-Mechaniken, Ausrüstungsoptionen oder Schwierigkeitsgrad.

Misstraue extrem kurzen Einzeilern, die nur Schlagworte wiederholen.

Vergleiche verschiedene Plattformen und Sortierungen, etwa neueste statt hilfreichste, um Muster zu erkennen.

Unterscheide zwischen Kritik an der Remake-Richtung und Kritik an der technischen oder spielerischen Umsetzung.

Wie siehst du die aktuelle Review-Bombing-Welle rund um Final Fantasy 7: legitimer Protest, überzogene Reaktion oder einfach nur Trolling? Schreib mir deine Meinung gern in die Kommentare.