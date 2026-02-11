Final Fantasy 7 Remake Part 3 – Spekulationen um Reveal bei State of Play

Final Fantasy 7 Remake Part 3 ist längst kein Geheimnis mehr, aber gerade dreht die Community trotzdem komplett auf. Der Grund ist eine neue Ankündigung, die bei vielen sofort die Hoffnung geweckt hat, dass es in Kürze endlich einen ersten Trailer und vielleicht sogar den offiziellen Titel des dritten Teils zu sehen gibt.

Bisher gab es zwar regelmäßige Updates und kleine Teaser, doch ausgerechnet das, was Fans am dringendsten wollen, fehlt noch: ein handfester Blick auf das Spiel. Umso explosiver ist die Stimmung jetzt, weil ein Termin im Kalender plötzlich wie die perfekte Bühne für eine Enthüllung wirkt.

Der Termin, der die Gerüchteküche anheizt

Wann könnte Final Fantasy 7 Remake Part 3 gezeigt werden? Im Mittelpunkt steht eine neue State of Play, die für den 12. Februar 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt ist. Seit diese Präsentation offiziell angekündigt wurde, überschlagen sich die Spekulationen, dass genau dort ein Reveal zu Final Fantasy 7 Remake Part 3 stattfinden könnte.

Der Gedanke dahinter ist nachvollziehbar: Ein State-of-Play-Format ist traditionell ein Ort für große Trailer, konkrete Release-Fenster und erste Gameplay-Szenen. Und da Final Fantasy 7 Remake Part 3 bislang weder Titel noch Footage hat, wäre eine kurze, saubere Enthüllung mit Teaser-Trailer genau das, was in diese Show passen würde.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Dazu kommt, dass Square Enix und das Team hinter der Remake-Trilogie zuletzt immer wieder Updates gestreut haben. Unter anderem wurde bereits bestätigt, dass Queen’s Blood zurückkehren wird, was für viele ein Zeichen ist, dass der dritte Teil inhaltlich und systemisch längst Form annimmt.

Hype auf Anschlag und trotzdem die Angst vor Enttäuschung

Wie reagiert die Community auf die neue Ankündigung? In den sozialen Netzwerken ist die Stimmung ein Mix aus Euphorie und vorsichtiger Skepsis. In einem viel diskutierten Reddit-Thread geht es besonders laut zu, inklusive Posts, die die Enthüllung schon als nahezu sicher darstellen.

OH JA, eine Ankündigung zu Remake Part 3 passiert zu hundert Prozent!

Parallel dazu versuchen andere, die Erwartungen zu bremsen, um eine mögliche Enttäuschung zu vermeiden, falls am Ende doch nichts gezeigt wird. Genau diese Dynamik ist typisch für große JRPG-Releases: Alle wissen, dass etwas kommt, aber niemand will sich zu früh festlegen.

Leute, bleibt ruhig und schraubt die Erwartungen runter, sonst tut es am Ende weh.

Die Reaktion darauf fiel in derselben Diskussion entsprechend trocken aus.

Zu spät.

Warum der Zeitpunkt für Square Enix gerade sinnvoll wäre

Weshalb könnte eine Enthüllung im Februar 2026 passen? Der Kalender spricht dafür, dass jetzt ein guter Moment für das nächste große Signal ist. Final Fantasy 7 Remake ist inzwischen auch für Switch 2 und Xbox verfügbar, und Final Fantasy 7 Rebirth soll im Sommer 2026 ebenfalls für diese Konsolen erscheinen. Das heißt: Das Publikum für die Trilogie wächst gerade deutlich über die ursprüngliche PlayStation-Basis hinaus.

Eine erste Enthüllung von Part 3 würde in dieses Momentum perfekt reinlaufen. Wer Remake neu nachholt oder Rebirth im Sommer zum ersten Mal auf Xbox oder Switch 2 spielt, hätte direkt den nächsten großen Aufhänger, um in der Story dranzubleiben. Und für die Hardcore-Fans wäre es endlich das, worauf sie seit Rebirth warten: ein offizieller Name, ein erster Ausblick und idealerweise ein Release-Fenster.

Trotzdem bleibt es bis zur Show ein Pokerspiel. Weder Square Enix noch PlayStation haben bisher offiziell bestätigt, dass Part 3 auf der State of Play gezeigt wird. Unterm Strich heißt das: Der Hype ist real, der Slot wäre perfekt, aber Gewissheit gibt es erst, wenn es tatsächlich im Stream auftaucht.

Was Fans sich jetzt konkret erhoffen

Welche Infos fehlen zu Final Fantasy 7 Remake Part 3 noch? Aktuell sind vor allem drei Punkte offen, die bei einer möglichen Enthüllung endlich geklärt werden könnten.

Der offizielle Titel von Final Fantasy 7 Remake Part 3

Erstes Videomaterial, egal ob Teaser, Cutscene-Trailer oder Gameplay-Schnipsel

Ein grobes Release-Zeitfenster, selbst wenn es nur ein Jahr oder eine Season ist

Bis dahin bleibt Queen’s Blood als bestätigtes Detail ein kleiner, aber wichtiger Ankerpunkt. Viele hoffen außerdem, dass Square Enix bei der Gelegenheit kurz zeigt, wie sich die Trilogie im dritten Teil spielerisch weiterentwickelt und wie groß der Sprung im Vergleich zu Rebirth am Ende wirklich ausfällt.

Rechnet ihr am 12. Februar 2026 mit einer echten Enthüllung zu Final Fantasy 7 Remake Part 3, oder bleibt ihr lieber vorsichtig, bis etwas Offizielles gezeigt wird? Schreibt es in die Kommentare.