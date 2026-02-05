Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 3. Juni 2026 auf Switch 2 und Xbox Series X/S

Final Fantasy 7 Rebirth hat nun offiziell einen Releasetermin für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S: Ab dem 3. Juni 2026 kannst du das epische Rollenspiel auch auf diesen Plattformen erleben. Die Ankündigung erfolgte zunächst während der Nintendo Direct Partner Showcase, und nur eine Stunde später bestätigte Xbox das Datum für die eigene Plattform. Damit erscheint der zweite Teil der Remake-Trilogie von Square Enix erstmals plattformübergreifend auf Nintendo, Xbox, PlayStation und PC.

Die PS5-Version erschien bereits am 29. Februar 2024 und wurde von der Fachpresse mit Lob überschüttet. Auf OpenCritic erreichte Final Fantasy 7 Rebirth eine Wertung von 92 Punkten im Durchschnitt, 97 % der Kritiker empfehlen das Spiel weiter. Die PC-Version folgte am 23. Januar 2025 – ebenfalls mit positiven Reaktionen. Nun folgt also der Sprung auf Switch 2 und Xbox, inklusive neuer Optimierungen für die jeweiligen Systeme.

Technische Umsetzung auf Switch 2

Wie gut läuft Final Fantasy 7 Rebirth auf der neuen Nintendo-Konsole? Während viele Fans skeptisch waren, ob ein Spiel dieser Größenordnung überhaupt auf der Switch 2 lauffähig ist, zeigte der Trailer in der Nintendo Direct überraschend starke Ergebnisse. Die gezeigten Szenen lassen auf eine stabile Performance mit kaum sichtbaren Abstrichen bei Grafik oder Framerate schließen.

Square Enix hat in der Vergangenheit bereits mit gelungenen Ports für die Switch 2 überzeugt – darunter Final Fantasy 7 Remake Intergrade, das laut Digital Foundry „im Wesentlichen die PS5-Version mit PS4-nahen Settings“ sei. Auch Titel wie Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster oder der Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake wurden technisch sauber umgesetzt. Rebirth ist zwar deutlich anspruchsvoller, doch die bisherigen Eindrücke stimmen optimistisch.

Inhalte und Neuerungen der Multiplattform-Version

Welche Inhalte erwarten dich auf Xbox und Switch 2? Die neuen Versionen von Final Fantasy 7 Rebirth bringen das vollständige Hauptspiel inklusive aller bisherigen Updates. Wer vorbestellt, erhält zusätzlich zwei exklusive Beschwörungs-Materias sowie zwei neue Rüstungsgegenstände als Bonus.

Die Switch-2-Fassung bietet dieselben Inhalte wie die PS5- und PC-Versionen. Auch die offenen Gebiete, Nebenmissionen und das aktive Kampfsystem sind vollständig enthalten. Rebirth setzt auf eine Weiterentwicklung des Hybrid-Kampfsystems aus dem Vorgänger mit Echtzeit-Action, ATB-Befehlen und der Möglichkeit, zwischen Gruppenmitgliedern zu wechseln. Neu hinzu kommt das Synergie-System, das kombinierte Spezialangriffe ermöglicht.

Einordnung in die Trilogie

Wo steht Rebirth innerhalb der FF7-Neuinterpretation? Rebirth ist der zweite Teil der geplanten Trilogie und setzt direkt nach den Ereignissen von Final Fantasy 7 Remake ein. Du begleitest Cloud, Aerith, Tifa, Barret und Red XIII auf ihrer Reise durch eine weitläufige Welt, während sie versuchen, die Machenschaften der Shinra-Firma zu vereiteln und Sephiroth aufzuhalten.

Die Handlung reicht vom Verlassen Midgars bis zur Vergessenen Hauptstadt und erweitert die Charakterentwicklung sowie die Story-Pfade im Vergleich zum Originalspiel erheblich. Auch auf Xbox und Switch 2 wirst du die überarbeitete Geschichte vollständig erleben können – inklusive aller Nebenaktivitäten, Chocobo-Reiten und Erkundung der offenen Spielwelt.

Vorfreude auf das große Finale

Was bedeutet der Release für den dritten Teil der Trilogie? Laut Brancheninsidern deutet vieles darauf hin, dass der dritte Teil der Remake-Reihe direkt als Multiplattform-Titel erscheinen wird. Square Enix scheint damit den Kurs zu wechseln und künftig alle Systeme gleichzeitig zu bedienen. Das würde bedeuten, dass Xbox- und Nintendo-Fans nicht mehr auf spätere Portierungen warten müssen.

Ob das auch für zukünftige DLCs oder Erweiterungen gilt, bleibt abzuwarten. Fakt ist jedoch: Mit dem 3. Juni 2026 wird Final Fantasy 7 Rebirth für noch mehr Fans zugänglich – und die Vorfreude auf das große Finale der Trilogie steigt weiter.

Wie sieht es bei dir aus? Wirst du dir Final Fantasy 7 Rebirth für Xbox oder Switch 2 holen, oder bleibst du bei der PS5-Version? Lass es uns in den Kommentaren wissen!