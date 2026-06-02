Nach dem überwältigenden Erfolg von Baldur’s Gate 3 könnte Wizards of the Coast gleich zwei RPG-Klassiker neu auflegen. Einem aktuellen Bericht zufolge befindet sich ein Remake von Baldur’s Gate 2 bereits in Entwicklung. Auch eine Neuauflage des ersten Teils soll diskutiert werden.

Der Erfolg von Baldur’s Gate 3 hat die traditionsreiche Rollenspielreihe wieder ins Rampenlicht gerückt. Millionen neuer Spieler entdeckten die Welt von Dungeons & Dragons erstmals über das preisgekrönte Abenteuer von Larian Studios. Nun könnte die Franchise ihren nächsten großen Schritt machen: Laut einem aktuellen Bericht arbeitet Wizards of the Coast an einem Remake von Baldur’s Gate 2.

Bericht: Baldur’s Gate 2 Remake bereits in Arbeit

Wie die Kollegen von PC Gamer berichten, befindet sich ein Remake von Baldur’s Gate II: Schatten von Amn derzeit bei Wizards of the Coast in Entwicklung.

An dem Projekt soll auch Kevin Martens beteiligt sein. Der ehemalige BioWare-Entwickler war einst Lead Designer des Originals und arbeitet mittlerweile für Wizards of the Coast. Damit wäre zumindest ein wichtiger Veteran der legendären Rollenspielreihe an Bord. Offiziell bestätigt wurde das Projekt bislang allerdings nicht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auch Baldur’s Gate 1 könnte ein Remake erhalten

Noch spannender ist eine weitere Information aus dem Bericht. Demnach soll nicht nur Baldur’s Gate 2 überarbeitet werden. Auch ein Remake des ersten Teils, Baldur’s Gate, soll sich angeblich parallel in Entwicklung befinden. Ob beide Spiele gleichzeitig erscheinen oder eines davon zuerst veröffentlicht wird, ist derzeit nicht bekannt.

Ebenso unklar bleibt, welchen Umfang die Neuauflagen besitzen werden.

Vollwertige Remakes oder modernisierte Neuauflagen?

Die große Frage lautet derzeit, wie ambitioniert die Projekte tatsächlich ausfallen.

Ein Remake im Stil von Baldur’s Gate 3 würde bedeuten, dass die Spiele praktisch von Grund auf neu entwickelt werden müssten – inklusive moderner Grafik, neuer Zwischensequenzen, überarbeiteter Dialogsysteme und aktueller Technik. Ein solches Vorhaben dürfte mehrere Jahre Entwicklungszeit verschlingen.

Ebenso denkbar wäre jedoch eine kleinere Lösung. In diesem Fall könnten die Klassiker technisch modernisiert, grafisch verbessert und für aktuelle Plattformen angepasst werden, ohne die grundlegende Struktur der Originale zu verändern.

Welche Variante Wizards of the Coast verfolgt, ist derzeit völlig offen.

Der Erfolg von Baldur’s Gate 3 dürfte die Entscheidung erleichtert haben

Dass überhaupt über Remakes der alten Teile nachgedacht wird, überrascht allerdings kaum.

Mit überragenden Wertungen, zahlreichen Auszeichnungen und dem Gewinn des Game of the Year Awards 2023 entwickelte sich Baldur’s Gate 3 zu einem der erfolgreichsten Rollenspiele der letzten Jahre. Gleichzeitig machte das Spiel die Marke auch für eine neue Generation von Spielern interessant, die mit den klassischen Infinity-Engine-Rollenspielen nie in Berührung gekommen sind.

Ein modernes Remake der ersten beiden Teile könnte daher die perfekte Gelegenheit sein, die komplette Geschichte von Baldur’s Gate einem deutlich größeren Publikum zugänglich zu machen.

Noch keine offizielle Ankündigung

Bislang handelt es sich jedoch lediglich um einen Bericht aus Branchenkreisen. Weder Wizards of the Coast noch BioWare haben die angeblichen Remakes offiziell bestätigt.

Sollten die Informationen zutreffen, dürften Fans der legendären Rollenspielreihe aber auf eine der spannendsten Rückkehrer-Geschichten der kommenden Jahre hoffen.