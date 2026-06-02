Heute Abend um 23 Uhr deutscher Zeit startet Sonys neue State of Play. Obwohl Rockstar Games bislang nicht als Teilnehmer angekündigt wurde, hoffen viele Fans auf Neuigkeiten zu GTA 6. Ganz ausgeschlossen ist ein Auftritt nicht.

Seit der Veröffentlichung von Trailer 2 Anfang Mai herrscht rund um GTA 6 wieder Hochbetrieb. Rockstar Games hat den Release auf den 19. November 2026 festgelegt, neue Screenshots veröffentlicht und zahlreiche Details zur Spielwelt enthüllt. Seitdem warten Fans auf den nächsten großen Schritt: den Start der eigentlichen Marketingkampagne.

Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Spieler nun auf das heutige State of Play von Sony.

Warum Fans auf GTA 6 hoffen

Der wichtigste Grund ist eine Aussage von Take-Two-Chef Strauss Zelnick. In mehreren Interviews erklärte der CEO zuletzt, dass die Marketingaktivitäten für GTA 6 erst relativ kurz vor dem Release deutlich intensiviert werden sollen.

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Mit weniger als sechs Monaten bis zur Veröffentlichung rückt dieser Zeitraum nun immer näher.

Hinzu kommt, dass zwischen Sony und Rockstar bereits seit Jahren eine enge Marketingpartnerschaft besteht. Schon bei GTA 5, GTA Online und später auch bei GTA 5 Expanded & Enhanced spielte PlayStation eine wichtige Rolle bei Werbeaktionen und Präsentationen.

Viele Fans spekulieren deshalb darauf, dass Sony und Rockstar den heutigen Showcase nutzen könnten, um beispielsweise:

einen neuen Trailer zu zeigen

Vorbestellungen zu starten

ein PS5-Bundle anzukündigen

neue Gameplay-Szenen zu präsentieren

Das spricht gegen einen Auftritt

Trotz aller Spekulationen bleiben die Chancen überschaubar. Rockstar Games verfolgt seit Jahren eine sehr klare Kommunikationsstrategie. Große Ankündigungen erfolgen fast immer über die eigenen Kanäle. Trailer, Screenshots und Pressemitteilungen werden in der Regel unabhängig von großen Gaming-Events veröffentlicht.

Auch bei GTA 6 war das bislang nicht anders. Zudem hat Sony das State of Play bereits als Präsentation für kommende PS5-Spiele angekündigt. Zwar sind Überraschungen jederzeit möglich, konkrete Hinweise auf Rockstar Games gibt es bislang jedoch nicht.

Mit knapp einer Stunde Laufzeit dürfte der Fokus vor allem auf mehreren unterschiedlichen Spielen liegen. Ein GTA-6-Auftritt würde zwangsläufig einen erheblichen Teil der Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Dennoch könnte Sony eine Rolle spielen

Ganz ausschließen lässt sich ein Auftritt aber nicht. Sollte tatsächlich eine Marketingvereinbarung zwischen Sony und Take-Two bestehen, wäre das heutige State of Play eine der größten Bühnen vor dem Summer Game Fest und dem Xbox Games Showcase.

Selbst wenn kein neuer Trailer gezeigt wird, wären kleinere Ankündigungen denkbar. Dazu könnten etwa exklusive PS5-Bundles, Marketingaktionen oder technische Informationen zur PlayStation-Version gehören.

Was heute Abend realistisch ist

Wer heute Abend auf Trailer 3 hofft, sollte seine Erwartungen im Zaum halten. Rockstar hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass das Studio lieber eigene Termine für große Enthüllungen nutzt. Gleichzeitig befinden wir uns inzwischen in dem Zeitraum, in dem die Marketingkampagne für GTA 6 langsam Fahrt aufnehmen dürfte.

Komplett überraschend wäre ein kurzer Auftritt deshalb nicht. Spätestens nach dem heutigen State of Play dürfte jedoch klarer werden, ob Sony tatsächlich Teil der GTA-6-Marketingstrategie ist – oder ob Rockstar den nächsten großen Schritt erneut allein gehen wird.