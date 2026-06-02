Steam verschenkt Gravity Circuit bis 14. Juni 2026 – dauerhaft behalten

Steam verteilt wieder ein Spiel zum Behalten und diesmal trifft es einen Sci-Fi-Action-Plattformer aus dem Jahr 2023: Gravity Circuit. Du kannst den Titel im Rahmen der Free-to-Keep-Aktion bis zum 14. Juni 2026 kostenlos deiner Bibliothek hinzufügen und danach dauerhaft behalten.

Normalerweise kostet Gravity Circuit auf Steam 16,99 Euro. Wer also ohnehin Lust auf einen nostalgischen 2D-Run hat, sollte sich die Deadline im Kalender markieren.

Kostenlos sichern bis zum Stichtag

Wie lange ist Gravity Circuit gratis verfügbar? Das Angebot läuft bis zum 14. Juni 2026. Danach wird der Titel wieder regulär bepreist, bleibt aber natürlich in deiner Bibliothek, wenn du ihn rechtzeitig eingesammelt hast.

Steam nutzt diese Free-to-Keep-Deals immer wieder, um zeitlich begrenzt kostenpflichtige Spiele auf minus 100 Prozent zu setzen. Die Aktionen werden in der Regel von den jeweiligen Publishern angestoßen und fallen deshalb sehr unterschiedlich aus, mal mit kleinen Indies, mal mit größeren Namen.

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Das steckt im Sci-Fi-Plattformer

Worum geht es in Gravity Circuit? Dich erwartet ein flotter 2D-Action-Plattformer im Retro-Stil, der sich optisch und spielerisch an Klassiker aus der SNES-Ära und an Arcade-Action anlehnt. Im Mittelpunkt steht eine Singleplayer-Kampagne mit 12 Stages, die du nacheinander meisterst.

Inhaltlich geht es gegen eine Roboterbedrohung, die Virus Army. Du kämpfst dich als Kai durch die Levels und setzt dabei auf Nahkampf, Kombos und schnelles Movement, also genau die Art Spiel, die man entweder in einem Rutsch durchziehen oder in kurzen Sessions spielen kann.

Auch bei den Bewertungen steht Gravity Circuit ziemlich gut da: Die jüngsten Rezensionen liegen bei 94 Prozent Sehr positiv, insgesamt erreicht das Spiel sogar 95 Prozent Äußerst positiv bei 2.077 Reviews. Zusätzlich wird ein Metacritic-Score von 89 genannt. Wer den Soundtrack mag, kann ihn außerdem als DLC kaufen, der aktuell mit 1,99 US-Dollar gelistet ist.

Nachschub ist bereits angekündigt

Welche Zukunft hat die Reihe? Passend zur Gratis-Aktion gibt es ein weiteres Signal für Fans: Gravity Circuit 2 ist bereits angekündigt. Der Nachfolger soll 2027 erscheinen und auf PC, Nintendo Switch und PS5 veröffentlicht werden.

Spielbar sind dabei offenbar zwei Figuren: Kai aus dem ersten Teil sowie Cable, der als Power Circuit beschrieben wird. Als Publisher ist Dear Villagers genannt.

Weitere Free-to-Keep-Spiele im Überblick

Welche anderen Spiele gibt es gerade ebenfalls gratis? Falls Gravity Circuit nicht dein Ding ist, sind im selben Promo-Umfeld noch weitere Titel zeitlich begrenzt kostenlos verfügbar. Genannt werden diese drei Spiele samt Laufzeiten:

Path of Exile 2: gratis bis 1. Juni 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit

um deutscher Zeit Moonrise Fall: gratis bis 2. Juni 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit

um deutscher Zeit Drift86: gratis bis 3. Juni 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit

Moonrise Fall wird als Erkundungs- und Puzzle-Spiel mit Pixeloptik beschrieben, während Drift86 eher in Richtung Hot-Wheels-artiges Multiplayer-Racing geht. Für Path of Exile 2 wird zudem betont, dass es ein RPG mit fordernden Bossen, Soulslike-Anleihen im Kampfsystem und tiefen Build-Möglichkeiten sein soll.

Holst du dir Gravity Circuit ab, und welche Free-to-Keep-Aktionen auf Steam haben dich zuletzt wirklich überrascht? Schreib es gern in die Kommentare.