Leak zu LEGO Pokémon 2026 – Trainer-Minifigur und mögliche XXL-Version﻿

Die Zusammenarbeit zwischen LEGO und Pokémon könnte 2026 einen deutlichen Kurswechsel hinlegen. Nachdem die ersten drei Sets ausschließlich auf große, brick-built Modelle gesetzt haben, deutet ein neuer Leak jetzt auf die zweite Minifigur der Reihe hin. Im Fokus steht dabei ausgerechnet kein Pokémon, sondern ein Trainer Charakter, der offenbar gleich in mehreren Varianten geplant ist.

Spannend daran ist weniger die reine Existenz der Figur, sondern das mögliche Produktkonzept dahinter: Statt nur einer klassischen Minifigur könnte LEGO laut Leak erneut ein Doppelpack-Prinzip verfolgen, bei dem eine normale und eine übergroße Version zusammen in einem Set landen.

Ein Trainer als nächste LEGO Pokémon Minifigur

Welche neue Minifigur soll als Nächstes kommen? Laut einem Bericht des bekannten Brick Tap Leakers Chief Wiggum arbeitet LEGO an einer Pokémon Trainer Minifigur. Damit wäre es die zweite Figur, die im Zusammenhang mit der LEGO Pokémon Reihe für 2026 auftaucht.

Bislang sind die offiziell angekündigten und veröffentlichten Produkte der Kooperation eher Sammlermodelle: Im März 2026 kamen drei Sets auf den Markt, die komplett ohne Minifiguren auskamen und stattdessen auf größere Baufiguren setzten. Dazu zählen Evoli (Set 72151), Pikachu und Pokéball (Set 72152) sowie das große Set mit Bisaflor, Glurak und Turtok (Set 72153).

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Der Leak zum Trainer legt nahe, dass LEGO die Linie in Richtung klassischer Minifiguren ausbaut. Wie viele Sets 2026 tatsächlich Figuren enthalten sollen, ist allerdings weiter offen.

Up-Scaled Minifigur als mögliches 2-in-1 Angebot

Warum sprechen Fans bei dem Leak von einem 2-in-1 Deal? Chief Wiggum nennt in seinem Bericht vor allem eine Up-Scaled Version des Trainer Charakters, die später 2026 erscheinen soll. Solche übergroßen Minifiguren veröffentlicht LEGO jedoch üblicherweise nicht losgelöst, sondern auf Basis einer normalen Version, die bereits in einem anderen Produkt existiert.

Genau daraus ergibt sich eine naheliegende Konsequenz: Wenn ein Up-Scaled Pokémon Trainer wirklich kommt, muss es sehr wahrscheinlich auch mindestens eine reguläre Minifigur geben, auf der das Design basiert.

Zusätzlich passt dazu ein Trend aus dem LEGO Sortiment der letzten Zeit. Einige Up-Scaled Sets wurden als Bundle umgesetzt, bei dem die große Figur zusammen mit einer normalen Minifigur im gleichen Karton steckt. Übertragen auf Pokémon würde das bedeuten, dass LEGO den Trainer direkt als zwei Versionen in einem Set anbieten könnte.

Im gleichen Leak-Kontext fällt außerdem, dass LEGO parallel noch weitere Up-Scaled Figuren für 2026 plane, darunter ein Modell zu Mrs. Claus sowie möglicherweise eine Spider-Punk Figur.

So könnte die Minifigur mit dem nächsten Pokéball-Set zusammenhängen

Welche Sets könnten die neue Minifigur enthalten? Der Trainer ist nicht die einzige Figur, die für 2026 im Umlauf ist. Bereits zuvor tauchte ein Leak zu einer Evoli-Minifigur auf, die angeblich Teil eines noch nicht angekündigten Pokéball-Sets mit der Nummer 72154 sein soll.

Dieses Set wird als großer Pokéball beschrieben, der sich öffnen lässt und innen eine kleinere Szene enthalten soll. Im Raum stehen dabei mehr als 2.200 Teile sowie ein Preis von 259,99 US-Dollar. Da für diesen Artikel ausschließlich der deutsche Markt zählt, ist eine Euro-Preisangabe dazu aktuell nicht bestätigt. Interessant ist aber: 72154 wurde zuvor bereits mit mehreren Minifiguren in Verbindung gebracht, nicht nur mit Evoli. Das macht es plausibel, dass auch der Trainer Teil dieses Produkts sein könnte.

Als mögliches Zeitfenster gilt Sommer 2026, da ein großer Teil der LEGO Pokémon Welle für diesen Zeitraum gehandelt wird. Sollte der Release tatsächlich im August 2026 liegen, wäre eine offizielle Ankündigung spätestens im Juni 2026 naheliegend.

Darüber hinaus wird erwartet, dass einige der kommenden Pokémon Produkte Smart Play Unterstützung bieten. Dabei handelt es sich um wiederaufladbare Steine mit Sensoren, Licht und Lautsprechern, die auf kompatible, getaggte Umgebungen reagieren können. Bisher wurde Smart Play nur für sechs Länder angekündigt: USA, Großbritannien, Frankreich, Polen, Deutschland und Australien.

Würdet ihr euch bei LEGO Pokémon lieber klassische Minifiguren wünschen oder sollen die großen Sammlermodelle im Vordergrund bleiben? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.