Pokémon GO Februar 2026 – Entdecke das neue Flamigo und erhöhte Shiny-Chancen

Pokémon GO startet mit einem farbenfrohen Event in den Februar 2026: Das Carnival of Flamigo bringt nicht nur Karnevalsstimmung ins Spiel, sondern auch ein neues Taschenmonster aus der 9. Generation. Vom 3. Februar 2026 um 10:00 Uhr bis zum 8. Februar 2026 um 20:00 Uhr (jeweils Ortszeit) kannst du erstmals Flamigo in der Wildnis begegnen.

Flamigo stammt aus der Paldea-Region, die in den Spielen Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurde. Die Region ist von Spanien inspiriert, und Flamigo trägt als Synchron-Pokémon mit seinem Flamingo-artigen Aussehen und kämpferischen Stil zum kulturellen Flair bei. Wer seine Pokédex-Sammlung mit diesem Pokémon erweitern will, sollte das Event nicht verpassen.

Event-Inhalte und Wild-Pokémon

Welche Pokémon erscheinen während des Events? Neben Flamigo kannst du während Carnival of Flamigo auch auf weitere Pokémon treffen, die gut zur fröhlichen Karnevalsatmosphäre passen:

Loturzel

Häschen

Peppeck

Parfi

Ein besonderes Highlight: Die Chancen auf schillernde Varianten einiger dieser Pokémon sind erhöht. Es lohnt sich also, besonders genau hinzusehen!

Boni während des Events

Welche Vorteile gibt es beim Spielen? Wie bei vielen Events in Pokémon GO erwarten dich zahlreiche Boni, die dir das Fangen und Erkunden erleichtern:

2× Dauer für Rauch

für Rauch 2× Dauer für Abenteuerrauch

für Abenteuerrauch 500 zusätzliche Sternenstaub beim Fangen von Flamigo

beim Fangen von Flamigo Erhöhte Chancen auf schillernde Loturzel, Parfi und Peppeck

Feldforschungen und Herausforderungen

Wie kann man Flamigo gezielt begegnen? Neben Wildbegegnungen wird es spezielle Feldforschungsaufgaben geben, die dich mit Event-Pokémon belohnen. Außerdem kannst du dich an Sammelherausforderungen beteiligen, bei denen du zusätzliche Erfahrungspunkte und Sternenstaub bekommst – sowie eine weitere Chance auf Flamigo.

Für Sammler und Zielspieler ist das eine gute Gelegenheit, gezielt Fortschritte im Pokédex zu machen oder seltene Pokémon zu ergattern.

Gratis- und kostenpflichtige Forschung

Welche Inhalte bietet die Zeitlich begrenzte Forschung? Während des Events sind zwei Arten von Timed Research verfügbar:

Gratis-Forschung: Enthält zwei Rauch-Items, Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon

Enthält zwei Rauch-Items, Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon Kostenpflichtige Forschung: Für 4,99 € erhältst du ein Event-exklusives Avatar-Posing, eine Sternenstück-Belohnung und weitere Pokémon-Begegnungen

Wichtig: Alle Belohnungen müssen bis zum 8. Februar 2026 um 20:00 Uhr Ortszeit abgeholt werden, sonst verfallen sie.

Mehr Pokémon aus Paldea in Sicht

Welche Gen-9-Pokémon erscheinen sonst noch? Schon kurz vor dem Carnival of Flamigo bringt das Event „In die Tiefe“ ab dem 27. Januar 2026 das Pokémon Flaminkno ins Spiel. Damit setzt Scopely die Einführung der Paldea-Pokémon konsequent fort. Insgesamt gibt es in Generation IX 120 neue Pokémon, sodass auch in den kommenden Monaten mit weiteren Neuzugängen zu rechnen ist.

Obwohl frühere Generationen wie Kanto, Johto und Hoenn inzwischen nahezu vollständig in Pokémon GO integriert sind, bietet Paldea noch reichlich Nachschub. Das bedeutet: Es bleibt spannend für alle, die ihren Pokédex vervollständigen wollen.

Ein farbenfroher Start in den Februar

Warum lohnt sich die Teilnahme am Event? Carnival of Flamigo bringt nicht nur ein neues Pokémon, sondern auch attraktive Boni, seltene Shinys und neue Forschungsinhalte. Wer sich auf die Paldea-Region freut oder einfach nur auf der Jagd nach dem nächsten Highlight ist, sollte sich diese Woche im Februar rot im Kalender markieren.

