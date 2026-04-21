Crimson Desert: Alle Hexen finden, freischalten und ihre Unterschlüpfe entdecken

In Crimson Desert gehören die Hexen zu den wichtigsten NPCs im gesamten Spiel. Was auf den ersten Blick wie optionale Nebenfiguren wirkt, entpuppt sich schnell als essenzieller Bestandteil deines Fortschritts. Ohne sie kannst du weder dein Equipment sinnvoll optimieren noch das volle Potenzial deiner Builds ausschöpfen.

Mein Guide zeigt dir nicht nur die Fundorte aller Hexen, sondern erklärt auch, wie du sie freischaltest, welche Besonderheiten sie haben und warum du dich möglichst früh auf die Suche machen solltest.

Warum Hexen so wichtig sind

Sobald du die ersten Stunden hinter dir hast, wirst du merken, dass sich dein Fortschritt stark verlangsamt, wenn du dein Equipment nicht verbesserst. Genau hier kommen die Hexen ins Spiel.

Sie übernehmen gleich mehrere zentrale Rollen im Spiel. Zum einen fungieren sie als Händlerinnen für seltene Materialien und Blaupausen. Viel wichtiger ist aber ihre Funktion rund um die sogenannte Abyss-Ausrüstung. Dabei handelt es sich um eine Art Mod-System, mit dem du Waffen und Rüstung gezielt verstärken kannst.

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Zusätzlich ermöglichen sie es dir, Sockel in Ausrüstungsstücken zu erstellen, Mods einzusetzen oder wieder zu entfernen. Gerade im späteren Spielverlauf ist das entscheidend, um auf stärkere Gegner reagieren zu können.

© Pearl Abyss

Ein weiterer wichtiger Punkt: Erst wenn du eine Hexe gefunden hast, werden die zugehörigen Sanktum-Orte auf der Karte freigeschaltet. Diese dienen als eigene Progressionslinie mit zusätzlichen Belohnungen.

So funktioniert das Freischalten der Hexen

Das Spiel folgt bei fast allen Hexen einem ähnlichen Prinzip, das du schnell verinnerlichen wirst.

Du triffst die Hexen zunächst nicht in ihrer echten Form. Stattdessen begegnen sie dir als scheinbar normale NPCs in ungewöhnlichen Situationen. Diese sogenannten „Fake-Formen“ benötigen deine Hilfe, bevor sie ihre wahre Identität preisgeben.

Erst nachdem du eine kleine Aufgabe erledigt hast, verraten sie dir den Standort ihres eigentlichen Unterschlupfs. Dort findest du dann ihre wahre Form und bekommst Zugriff auf ihre Funktionen.

Ein wichtiger Hinweis: Während die erste Hexe automatisch im Rahmen der Story eingeführt wird, musst du die meisten anderen aktiv selbst entdecken. Wer nur strikt der Hauptquest folgt, verpasst hier schnell Inhalte.

Alle Hexen im Detail

Elowen – Die Hexe der Weisheit

Elowen ist die erste Hexe, der du begegnest, und gleichzeitig die einzige, die fest in die Hauptgeschichte integriert ist. Du triffst sie im Verlauf von Kapitel 5, wodurch sie praktisch als Einführung in das gesamte Hexen-System dient.

Zunächst findest du sie in einer scheinbar hilflosen Situation: Sie ist gefangen und braucht deine Unterstützung. Sobald du sie befreit hast, offenbart sie dir ihre wahre Natur und schickt dich zu ihrem eigentlichen Unterschlupf.

Ihr Haus liegt in den Witchwoods und ist relativ leicht erreichbar, vor allem wenn du den nahegelegenen Schnellreisepunkt aktivierst. Elowen schaltet außerdem die ersten Sanktum-Orte frei und gibt dir damit einen guten Eindruck davon, wie das Endgame-System funktioniert.

Lyselia – Die Hexe der Demut

Lyselia gehört zu den Hexen, die dich erstmals wirklich zum Erkunden zwingen. Ihre Fake-Form findest du im Gebiet Beighen, wo eine Person hilflos an einer zerstörten Brücke hängt. Sobald du ihr hilfst, erhältst du Hinweise auf ihren tatsächlichen Aufenthaltsort.

Dieser liegt allerdings weit entfernt im Süden, im Gebiet Serpent Marsh. Das Spiel führt dich zwar im Rahmen der Hauptquest irgendwann dorthin, aber du kannst dich auch früher auf den Weg machen, wenn du möchtest.

Genau hier zeigt sich ein typisches Design von Crimson Desert: Die Hexen sind oft über mehrere Regionen hinweg miteinander verknüpft, was längere Reisen und bewusstes Erkunden voraussetzt.

Bari – Die Hexe der Güte

Bari gehört zu den versteckteren Hexen und ist entsprechend leicht zu übersehen. Ihre Fake-Form findest du in der Region Pailune, genauer gesagt nahe den Wayward Woods. Dort sitzt eine frierende alte Frau unter einem Zelt.

Um ihr zu helfen, musst du eine Feuerquelle entzünden. Diese kleine Interaktion wirkt unscheinbar, ist aber der Schlüssel, um ihre wahre Identität aufzudecken.

Ihr eigentlicher Unterschlupf gehört zu den atmosphärisch stärksten Orten im Spiel. Er befindet sich auf einer kleinen Insel mitten im Crimson Lake, umgeben von schneebedeckten Bergen. Allein der Weg dorthin lohnt sich schon wegen der Umgebung.

Areciel – Die Hexe der Kraft

Areciel findest du in der roten Wüstenregion, einem der späteren Gebiete im Spiel. Ihre Fake-Form tritt als Kind auf, das dich um eine kleine Spende bittet. Ein simples Detail, das leicht übersehen werden kann, aber entscheidend ist.

Nachdem du geholfen hast, führt dich der Weg weiter in Richtung Urdavah. Dort liegt ihr Unterschlupf an einer steilen Felswand. Anders als bei anderen Hexen ist der Zugang hier etwas versteckter, da du erst das Gebäude betreten und anschließend bestimmte Wege nutzen musst, damit sie erscheint.

Diese Begegnung zeigt gut, dass Crimson Desert bei den Hexen nicht nur auf simple Marker setzt, sondern auch kleine Erkundungsrätsel einbaut.

Sylvia – Die einsiedlerische Hexe

Eine Besonderheit ist Sylvia, die keine vollwertige Hexe ist, aber dennoch wichtige Funktionen bietet. Du findest sie in einer Höhle nördlich von Hernand.

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Sie erscheint nicht immer sofort, weshalb es sich lohnt, die Höhle zu verschiedenen Zeitpunkten erneut zu besuchen. Sobald sie verfügbar ist, kannst du bei ihr bereits grundlegende Funktionen wie das Einsetzen und Entfernen von Abyss-Ausrüstung nutzen.

Damit ist sie vor allem für den frühen Spielverlauf extrem hilfreich.

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Die Weiße Krähe – Die letzte Hexe

Die finale Hexe im Spiel ist deutlich schwerer zu erreichen als alle anderen. Die sogenannte „Weiße Krähe“ schaltest du erst frei, nachdem du wirklich alles erledigt hast.

Dafür musst du:

alle anderen Hexen finden

sämtliche Sanktum-Orte abschließen

alle Hexen-Marken sammeln

Erst dann kannst du ihr Versteck im Irrwald von Pailune betreten. Der Zugang ist versiegelt und öffnet sich nur, wenn du alle Voraussetzungen erfüllt hast.

Ohne zu viel zu spoilern: Diese Begegnung gehört zu den spannendsten Momenten im gesamten Spiel.

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Sanktum-Orte – Das Endgame der Hexen

Jede Hexe schaltet eine Reihe von Sanktum-Orten frei, die du nach und nach abschließen kannst. Diese Herausforderungen sind nicht nur optionaler Content, sondern bieten wichtige Belohnungen für deinen Charakter.

Dabei kämpfst du meist gegen spezielle Gegnergruppen und sicherst dir wertvolle Ressourcen für deine Abyss-Ausrüstung. Wer das System ignoriert, wird spätestens im späteren Spielverlauf deutlich schwächer unterwegs sein.

Die Hexen in Crimson Desert sind kein Nebenfeature, sondern ein zentraler Bestandteil des gesamten Spiels. Sie verbinden Erkundung, Crafting und Fortschrit auf eine Weise, die dich dazu zwingt, die Welt wirklich zu erkunden.

Wenn du das Beste aus deinem Charakter herausholen willst, solltest du keine dieser Begegnungen verpassen und dich möglichst früh auf die Suche machen.