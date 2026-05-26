The Witcher 3 – Anniversary-Stream am 28. Mai 2026 heizt DLC-Gerüchte an

Rund um The Witcher 3: Wild Hunt macht gerade wieder ein Gerücht die Runde, das Fans seit Monaten begleitet: 2026 könnte es tatsächlich noch einmal neuen Story-Nachschub geben. Einen konkreten Anlass für frischen Optimismus liefert nun ein offiziell angekündigter Livestream, der am 28. Mai 2026 stattfinden soll und bei vielen als mögliche Bühne für ein Update zum gemunkelten DLC gilt.

Offiziell bestätigt ist bislang nur die Übertragung selbst. Trotzdem sorgt allein der Zeitpunkt dafür, dass in der Community wieder spekuliert wird, ob CD Projekt Red dort mehr zeigen könnte als nur eine Jubiläumsrunde durch Blood and Wine.

Der Termin, der gerade alle hoffen lässt

Wann findet der Anniversary-Stream statt? Der Special Anniversary Stream zu Blood and Wine läuft am 28. Mai 2026 um 17:00 Uhr in Deutschland. Ausgestrahlt wird er auf YouTube und Twitch.

Im Stream spielen laut Ankündigung zwei Entwickler aus dem Team: Environmental Artist Kacper Niepokolczycki und Senior Coordinator Magdalena Zych. Im Mittelpunkt steht damit erst einmal klar die große Erweiterung Blood and Wine selbst und deren Jubiläum.

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Das Wort special in der Ankündigung wird aber bereits intensiv gedeutet. Für manche ist es schlicht eine besondere Feier, für andere klingt es nach einer Formulierung, die gern genutzt wird, wenn am Ende doch noch ein kurzer Teaser oder ein Hinweis platziert wird.

Was hinter den DLC-Gerüchten für 2026 steckt

Worum könnte es beim neuen DLC gehen? Die aktuellen Spekulationen drehen sich um eine mögliche Erweiterung, die als Brücke zwischen The Witcher 3: Wild Hunt und The Witcher 4 dienen soll. Im Zentrum steht dabei häufig die Idee, dass ein neuer Abschnitt den Übergang der Hauptrolle zu Ciri erzählerisch vorbereitet.

Inhaltlich tauchen in den Diskussionen vor allem diese Punkte immer wieder auf:

ein neues Gebiet beziehungsweise eine neue Region, die Geralt noch einmal bereist

eine Geschichte, die die Ereignisse nach Blood and Wine aufgreift und in Richtung The Witcher 4 überleitet

überleitet ein stärkerer Fokus auf Ciri und den Staffelstab-Übergang

CD Projekt Red hat sich zu diesen Gerüchten bislang nicht geäußert. Genau deshalb hängt die Erwartungshaltung aktuell stark daran, ob der Stream am 28. Mai 2026 über das reine Jubiläumsprogramm hinausgeht.

Community-Reaktionen und der Blick nach vorn

Warum ist die Erwartungshaltung gerade so hoch? The Witcher 3: Wild Hunt hat auch Jahre nach Release eine extrem aktive Fanbasis, und die Vorstellung eines letzten großen Inhaltsdrops elektrisiert viele. Entsprechend wird die Stream-Ankündigung in sozialen Netzwerken bereits als mögliches Zeichen interpretiert, dass sich beim Thema DLC doch noch etwas bewegt.

Gleichzeitig wäre auch ein Stream ohne Ankündigungen für viele ein guter Anlass, wieder einzusteigen oder Blood and Wine erneut zu spielen. Und sollte dort tatsächlich ein neues Kapitel angekündigt werden, dürfte das für ordentlich Gesprächsstoff sorgen, gerade weil The Witcher 4 und das nächste Cyberpunk-Projekt noch in weiter Ferne wirken.

Glaubt ihr, dass CD Projekt Red am 28. Mai 2026 wirklich ein Update zum neuen DLC liefert, oder rechnet ihr mit einer reinen Jubiläums-Session zu Blood and Wine? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.