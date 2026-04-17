Steam-Mystery-Bundle ab 1 Euro – so funktioniert das Key-Losprinzip

Ein Euro für ein Spiel auf Steam klingt nach einem typischen Lockangebot. Gerade jetzt sorgt aber ein Deal für Aufsehen, bei dem mit etwas Glück sogar ein kommender Blockbuster wie Crimson Desert im eigenen Konto landen kann. Möglich macht das ein Mystery-Bundle, das offizielle Steam-Keys aus einem großen Pool zufällig verteilt.

Das Grundprinzip ist schnell erklärt: Du kaufst ein Paket, bekommst einen oder mehrere zufällige Steam-Keys und löst sie anschließend in deinem Steam-Account ein. Je nach Glückssträhne kann das Ergebnis ein Indie-Geheimtipp sein oder eben ein deutlich teurerer AAA-Titel.

So funktioniert das Mystery-Egg-Prinzip

Was steckt hinter dem 1-Euro-Deal? Angeboten wird ein Mystery-Bundle in mehreren Größen, bei dem die Keys zufällig aus einem Pool von rund 500 Spielen stammen. Die Einstiegsversion liefert 1 Mystery-Steam-Key für 1 Euro. Wer größer einsteigt, kann bis zu 30 Keys auf einmal erhalten.

Zusätzlich gibt es Sondergewinne, die im Rahmen der Aktion verlost werden. Im Mittelpunkt steht dabei ein Golden-Egg-Gewinn, der mit hochpreisigen Titeln bestückt sein kann. Das Ganze hat dadurch einen klaren Raffle-Charakter: Du kaufst zwar Keys, aber die dicksten Preise hängen komplett am Zufall.

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Damit du ein Gefühl für die Staffelung bekommst, hier die wichtigsten Paketgrößen und Preisbereiche aus der Aktion in Euro umgerechnet:

Paket Inhalt Preis Effektiver Preis pro Key Einstieg 1 Mystery-Steam-Key 1,00 Euro 1,00 Euro Maxi-Paket 30 Mystery-Steam-Keys ca. 17,40 Euro ca. 0,58 Euro

Mögliche Highlights und zusätzliche Gewinne

Welche Spiele können im besten Fall dabei sein? Laut Beschreibung des Bundles können unter den möglichen Treffern auch große Releases und Deluxe-Editionen auftauchen. Als Beispiele werden unter anderem Crimson Desert, Death Stranding 2 On the Beach, Marathon Deluxe Edition, Nioh 3, REANIMAL und MENACE genannt.

Wichtig ist aber: Neben solchen Zugpferden sind auch AA- und Indie-Spiele Teil des Pools. Das ist bei Mystery-Paketen der Kern der Sache. Du bezahlst wenig, bekommst sicher einen Key, aber nicht sicher das, worauf du hoffst.

Zusätzlich zu den reinen Steam-Keys sind weitere Preise im Topf. Genannt werden Golden Eggs mit Spielepaketen im Wert von bis zu 1.000 Euro, neue AAA-Releases, Steam Decks, Premium-VR-Headsets, Steam-Guthaben sowie Store-Guthaben für den jeweiligen Shop. Auch hier gilt: Das ist komplett zufallsbasiert und nicht garantiert.

Golden-Egg-Gewinne mit AAA-Spielen, unter anderem Crimson Desert als mögliches Beispiel

Spielepakete mit einem angegebenen Gesamtwert von bis zu 1.000 Euro

Neue AAA-Veröffentlichungen als Teil einzelner Gewinne

Steam Decks als mögliche Hardware-Preise

Premium-VR-Headsets als mögliche Hardware-Preise

Steam-Guthabenkarten als mögliche Gewinne

Shop-Guthaben als mögliche Gewinne

Einlösen, Stolperfallen und was du realistisch erwarten solltest

Wie löst du die Keys ein und worauf solltest du achten? Die Steam-Keys kannst du ganz klassisch im Steam-Client aktivieren, indem du im Menü den Punkt zum Aktivieren eines Produkts auswählst und den Code eingibst. Alternativ lässt sich das je nach Ablauf auch über den Steam-Account im Browser erledigen, wenn du den Key zur Hand hast.

Eine wichtige Einschränkung: Durch die Zufallsverteilung kann es passieren, dass du Titel erhältst, die du auf Steam bereits besitzt. Für Einzelkäufe wird zwar damit geworben, dass du einen neuen Titel bekommst, bei größeren Bundles können aber Duplikate auftreten. Wer also vor allem Masse kauft, sollte damit rechnen, dass nicht jeder Key ein Volltreffer wird.

Unterm Strich ist der Reiz des Deals leicht zu verstehen: Selbst wenn am Ende kein Crimson Desert dabei ist, bekommst du Games zu einem Preis, der eher an Gratisaktionen erinnert als an klassische Sales. Wie stehst du zu Mystery-Bundles: netter Nervenkitzel oder am Ende doch zu viel Glücksspiel? Schreib es gern in die Kommentare.