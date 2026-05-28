Steam Machine – Gerüchte rechnen mit Startpreis deutlich über 1.000 Euro

Die Spekulationen um Valves Steam Machine nehmen wieder Fahrt auf, doch diesmal geht es weniger um Leistung und mehr um den Preis. Nachdem Valve das Steam Deck zuletzt deutlich verteuert hat, mehren sich die Stimmen, die auch bei der Steam Machine einen echten Preisschock erwarten. Unbestätigten Berichten zufolge könnte eine offizielle Preisenthüllung zudem schon sehr bald anstehen.

Klar ist bislang nur: Valve hat die Steam Machine bereits im vergangenen Herbst angekündigt, aber weder einen Euro-Preis noch einen Release-Termin genannt. Und genau diese Lücke füllt die Gerüchteküche jetzt mit immer größeren Zahlen.

Die neue Preisspirale bei Valves Hardware

Warum wird die Steam Machine jetzt als deutlich teurer eingeschätzt? Auslöser ist die jüngste Preiserhöhung beim Steam Deck, die vielen als Warnsignal gilt. Valve hatte vor einigen Wochen bereits angedeutet, dass man wegen einer anhaltenden RAM-Krise die Hardware-Preise überdenken müsse. Gestern folgte dann die konkrete Anpassung.

Besonders hart trifft es die großen Speichervarianten. Das 512-GB-Modell liegt nun bei 779 Euro statt zuvor 569 Euro. Die 1-TB-Version klettert von 679 Euro auf 919 Euro. Damit ist das Steam Deck in seiner teuersten Ausführung preislich in Regionen angekommen, die viele eher mit kompakten Gaming-PCs verbinden.

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Für die Steam Machine ist das eine heikle Ausgangslage, weil sie als kompakter Gaming-PC ohnehin mit klassischen Desktop-Konfigurationen konkurrieren muss. Wenn schon das Handheld deutlich teurer wird, wirkt ein günstiger Einstiegspreis der Steam Machine plötzlich weniger wahrscheinlich.

Analyst Brad Lynch dämpft die Erwartungen

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Welche Preisregion nennt Brad Lynch für die Steam Machine? Der für häufig treffsichere Hardware-Prognosen bekannte Analyst Brad Lynch deutet an, dass die Steam Machine die Marke von 1.000 Euro möglicherweise klar übersteigen könnte. Nach seiner Darstellung habe Valve bereits vor rund zwei Monaten mit einem Startpreis kalkuliert, der selbst damals schon über dem lag, was das Steam Deck heute kostet.

Genießt das bitte mit Vorsicht. Aber damals, als mir eine Zahl genannt wurde, auf die Valve den Startpreis der Steam Machine schätzungsweise hätte ansetzen müssen, lag diese immer noch über den heutigen Preisen des Steam Decks. Und das war vor zwei Monaten.

Auf die Idee, Valve könnte die Steam-Deck-Preise angehoben haben, um mit zusätzlichen Einnahmen den Steam-Machine-Preis zu drücken, reagierte Lynch ebenfalls zurückhaltend und verwies darauf, dass er dazu keine belastbaren Insider-Infos habe.

Weitere Stimmen und möglicher Termin für eine Enthüllung

Was sagen weitere Leaker und wann könnte Valve Klarheit schaffen? Neben Lynch meldete sich auch der Hardware-Leaker Moore’s Law is Dead, kurz MLID, zu Wort. Er stimmte auf hohe Kosten ein und warf sogar in den Raum, ob es unter Umständen sinnvoller wäre, das Projekt komplett einzustellen. Das ist bemerkenswert, weil er in einem seiner letzten Videos zuvor noch angedeutet hatte, die Steam Machine könnte günstiger ausfallen als viele erwarten.

Offiziell hält sich Valve weiter bedeckt. Gerüchten zufolge könnte sich das aber kurzfristig ändern: In einem Tweet von Geoff Keighley wollen Fans einen Hinweis auf eine Ankündigung im Rahmen des Summer Game Fest erkannt haben. Ein von ihm geteiltes GIF mit viel Dampf befeuerte zuletzt Spekulationen, dass Valve das Event am 5. Juni 2026 ab 23 Uhr nutzen könnte, um Preis und Veröffentlichungstermin zu nennen.

Was glaubt ihr: Darf die Steam Machine deutlich über 1.000 Euro kosten, wenn Leistung und Konzept stimmen, oder wäre das für euch ein K.o.-Kriterium? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.