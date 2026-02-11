Nächste Xbox wohl 2027 – Microsoft plant längeren Support für Series X|S

Die Xbox Series X|S ist inzwischen ein echtes Dauerlauf-Modell der Konsolengeneration: 2020 gestartet, wird sie 2026 bereits sechs Jahre alt. Während in der Branche längst wieder über die nächste Hardware-Welle gesprochen wird, deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass Microsoft die aktuelle Generation noch deutlich länger mitzieht, als viele bisher erwartet haben.

Konkret geht es dabei weniger um ein festes Enddatum, sondern um die geplante Support-Realität: Auch wenn neue Xbox-Hardware in Sicht ist, soll die Series X|S weiterhin im Ökosystem bleiben. Für alle, die ihre Konsole gerade erst gekauft haben oder schlicht nicht direkt wieder aufrüsten wollen, ist das erst mal eine ziemlich beruhigende Ansage.

Die neue Zeitrechnung für die nächste Xbox

Wann soll die nächste Xbox-Konsole erscheinen? Laut dem Bericht wird ein Release der nächsten Xbox für das Jahr 2027 erwartet. Als Indiz werden dabei interne Bewegungen rund um den Hardware-Partner ASUS genannt, die in diese Richtung deuten.

Das wäre, gemessen am Start der Xbox Series X|S am 10. November 2020, ein Zyklus von rund sieben Jahren bis zur nächsten Generation. Ein Zeitfenster, das in der Konsolenwelt zwar nicht ungewöhnlich ist, aber in den letzten Jahren durch Technik-Sprünge, Chip-Themen und Preisentwicklungen immer wieder zur Diskussion stand.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Spannend wird es aber vor allem, weil die Veröffentlichung einer neuen Konsole diesmal offenbar nicht automatisch bedeutet, dass die aktuelle Generation zügig aufs Abstellgleis geschoben wird.

Microsoft setzt auf einen längeren Support

Wie lange wird die Xbox Series X|S noch unterstützt? Der Bericht spricht davon, dass Microsoft für die Gen-9, also Xbox Series X|S und auch PlayStation 5, mit einem längeren Auslauf rechnet als üblich. Hintergrund ist eine breiter gewordene Hardware-Landschaft, in der längst nicht mehr nur die klassischen Konsolen das Tempo vorgeben.

Microsoft erwartet, dass Xbox Series X|S und PlayStation 5 wegen eines breiter gewordenen Hardware-Ökosystems einen längeren Auslauf haben als sonst.

Übersetzt in den Alltag heißt das: Selbst wenn 2027 eine neue Xbox erscheint, soll die Series X|S weiterhin mit Updates versorgt werden, und es ist sehr wahrscheinlich, dass viele neue Spiele noch eine ganze Weile für die aktuelle Xbox-Generation erscheinen.

Ganz neu wäre das nicht. Auch in der letzten Generation wurden PlayStation 4 und Xbox One noch lange mit Releases versorgt, während die aktuelle Generation bereits im Markt war. Erst in den letzten Jahren haben größere Produktionen konsequent den Sprung gemacht und die alten Systeme häufiger ausgelassen.

Warum viele Spiele weiter auf Series X|S laufen dürften

Welche Faktoren verlängern die Lebensdauer der aktuellen Konsolen? Ein zentraler Punkt ist, dass die Ziel-Hardware vieler Entwickler inzwischen sehr breit gefächert ist. Im Bericht wird explizit erwähnt, dass zahlreiche Studios Spiele so bauen, dass sie auch auf weniger leistungsstarken Geräten laufen, etwa auf Nintendo Switch 2, Steam Deck und ähnlichen Systemen.

Wenn Games ohnehin so entwickelt werden, dass sie auf einer großen Spannbreite an Geräten funktionieren, profitieren davon auch Xbox Series S und Xbox Series X. Die Series S spielt in dieser Logik eine besondere Rolle, weil sie häufig als technischer Mindeststandard innerhalb der Xbox-Plattform gesehen wird. Das bremst zwar manchmal die Ambitionen, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass die Generation länger tragfähig bleibt.

Unterm Strich ist das eine gute Nachricht für alle, die gerade erst im Game Pass-Ökosystem angekommen sind oder ihre Bibliothek über Jahre aufgebaut haben: Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du viele kommende Releases nicht sofort nur auf neuer Hardware spielen kannst, sondern noch eine ganze Zeit auf deiner vorhandenen Konsole.

Preis- und Marktumfeld als zusätzlicher Treiber

Warum lohnt sich ein längerer Konsolenzyklus für viele? Die letzten Jahre waren geprägt von Preiserhöhungen an mehreren Stellen: Abos wie Game Pass, Hardware und sogar ältere Systeme wurden teils teurer. Dazu kommen Sorgen vor neuen Chip-Engpässen, unter anderem durch Konkurrenz um Fertigungskapazitäten mit KI-Rechenzentren.

Im Bericht wird außerdem die Erwartung genannt, dass eine kommende Xbox im Extremfall sehr teuer werden könnte. Selbst wenn solche Szenarien noch nicht in Stein gemeißelt sind, ist die Richtung klar: Viele wollen oder können nicht im Zwei- bis Drei-Jahres-Rhythmus wieder mehrere hundert Euro für neue Hardware ausgeben.

Genau deshalb wirkt es plausibel, dass Microsoft eine größere Gruppe an Nutzern auch nach dem Next-Gen-Start aktiv mitnehmen will. Für dich bedeutet das vor allem: Es gibt aktuell keinen Grund, die Series X|S gedanklich schon abzuschreiben oder hektisch für einen Day-One-Umstieg zu planen.

Wie siehst du das: Würdest du 2027 direkt auf eine neue Xbox wechseln, oder reicht dir eine lange Unterstützung der Xbox Series X|S völlig aus? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.