Xbox-Downloads beschleunigen – So löst du das WLAN-Problem in Sekunden!

Viele Xbox-Spieler kennen das Problem: Du willst ein neues Spiel wie Starfield oder Assassin’s Creed Shadows herunterladen, aber der Fortschrittsbalken bewegt sich quälend langsam. Gerade bei großen Titeln oder bei der Nutzung von Xbox Game Pass kann das schnell frustrierend werden.

Doch es gibt eine einfache Lösung, die laut Erfahrungsberichten von Nutzern die Downloadgeschwindigkeit auf Xbox Series X und Xbox Series S verdoppeln oder sogar verdreifachen kann – und das mit nur einer einzigen Änderung in den Netzwerkeinstellungen.

So funktioniert die Frequenzumstellung

Wie kannst du deine Downloadgeschwindigkeit auf der Xbox erhöhen? Der Trick besteht darin, von der 2,4-GHz-Frequenz deines WLANs auf die 5-GHz-Bandbreite zu wechseln. Viele Router senden zwei Signale gleichzeitig – eines mit 2,4 GHz und eines mit 5 GHz. Standardmäßig verbinden sich viele Geräte, darunter auch Konsolen, automatisch mit dem 2,4-GHz-Netz, das zwar eine größere Reichweite, aber eine geringere Geschwindigkeit bietet.

Das 5-GHz-Netz hingegen ist deutlich schneller, hat jedoch eine geringere Reichweite und wird leichter durch Wände und Möbel blockiert. Deshalb ist es wichtig, dass sich deine Konsole möglichst nah am Router befindet, um von der höheren Geschwindigkeit zu profitieren.

So stellst du deine Xbox auf 5 GHz um

Wie kannst du die WLAN-Frequenz deiner Konsole ändern? Die Umstellung ist ganz unkompliziert. Du musst lediglich in die Netzwerkeinstellungen deiner Xbox gehen und dort das passende 5-GHz-Netz auswählen. Achte darauf, dass dein Router auch tatsächlich beide Frequenzen anbietet und entsprechend benannt sind – etwa „MeinNetzwerk_5GHz“ und „MeinNetzwerk“.

Gehe auf deiner Xbox Series X|S in die Einstellungen. Wähle Allgemein und dann Netzwerkeinstellungen. Wähle WLAN einrichten oder WLAN-Netzwerk ändern. Verbinde dich gezielt mit dem 5-GHz-Netzwerk deines Routers.

Laut einem Test des YouTubers Turbo Speed Wi-Fi stieg seine Downloadgeschwindigkeit nach der Umstellung von 22 Mbit/s auf 178 Mbit/s – ein enormer Unterschied. Auch die Uploadgeschwindigkeit erhielt einen spürbaren Boost.

Wann lohnt sich der Wechsel zu 5 GHz nicht?

Welche Einschränkungen gibt es beim 5-GHz-Band? So verlockend der Wechsel klingt – er ist nicht für jeden Haushalt optimal. Das 5-GHz-Signal verliert deutlich schneller an Stärke, wenn sich Hindernisse wie Wände oder Decken zwischen Router und Konsole befinden. Wenn dein Router also im Erdgeschoss steht und deine Xbox eine Etage darüber im Schlafzimmer steht, bringt dir der Wechsel wahrscheinlich keine Vorteile.

In solchen Fällen solltest du entweder ein 2,4-GHz-Netzwerk nutzen oder – noch besser – deine Konsole per LAN-Kabel direkt mit dem Router verbinden. Das ist generell die stabilste und schnellste Verbindung für Online-Gaming und große Downloads.

Alternative: Kabelverbindung als beste Lösung

Was ist die beste Option für stabile Verbindung? Auch wenn der Wechsel auf 5 GHz eine gute Zwischenlösung ist, bleibt eine kabelgebundene Verbindung via Ethernet das Nonplusultra. Besonders bei Spielen mit Online-Multiplayer oder bei regelmäßigen Updates bist du damit immer auf der sicheren Seite.

Verbindungstyp Vorteile Nachteile 2,4 GHz WLAN Große Reichweite, durchdringt Wände besser Langsamer, störanfälliger 5 GHz WLAN Höhere Geschwindigkeit, weniger überlastet Kürzere Reichweite, durchdringt Hindernisse schlecht LAN (Ethernet) Stabilste und schnellste Verbindung Nur mit Kabelverlegung möglich

Was du vor der Umstellung beachten solltest

Was musst du vor dem Wechsel prüfen? Stelle sicher, dass dein Router tatsächlich ein 5-GHz-Signal unterstützt. Ältere Modelle tun das unter Umständen nicht. Außerdem solltest du, falls du nicht selbst für das Heimnetzwerk verantwortlich bist – z. B. bei jüngeren Spielern – erst Rücksprache mit der Person halten, die für den Internetanschluss zuständig ist.

Falls du dir nicht sicher bist, ob dein Router beide Frequenzen ausstrahlt, kannst du das meist in der Benutzeroberfläche des Routers nachsehen oder beim Hersteller nachfragen.

Ein kleiner Wechsel mit großer Wirkung

Warum ist dieser Trick besonders für Game-Pass-Nutzer sinnvoll? Wer regelmäßig neue Spiele über den Xbox Game Pass ausprobiert, weiß, wie nervig lange Downloads sein können. Mit einer verbesserten Verbindung per 5 GHz lässt sich die Wartezeit erheblich verkürzen – was gerade in der Weihnachtszeit mit vielen neuen Spielen und Updates sehr willkommen ist.

Ob du also gerade eine neue Xbox Series X oder Series S erhalten hast oder einfach das Beste aus deiner bestehenden Konsole herausholen willst: Der Wechsel auf das 5-GHz-Netzwerk kann sich lohnen – vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen.

Wie sind deine Erfahrungen mit der Downloadgeschwindigkeit auf der Xbox Series X|S? Hast du den 5-GHz-Trick ausprobiert oder setzt du auf eine kabelgebundene Verbindung? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!