Contraband auf Xbox lebt weiter – Entwickler suchen neue Talente

Ein exklusives Spiel für die Xbox Series X und Xbox Series S, das von vielen bereits als gestrichen angesehen wurde, ist immer noch in Entwicklung. Dieses Spiel, bekannt unter dem Namen Contraband, wurde ursprünglich am 13. Juni 2021 von Avalanche Studios und Xbox Game Studios angekündigt. Es sollte exklusiv für die Xbox-Konsolen und den PC erscheinen. Nach erneuten Spekulationen, dass das Projekt im Zuge von Xbox-Entlassungen eingestellt worden sei, gibt es nun Hinweise, dass das Spiel weiterentwickelt wird.

Das Geheimnis um Contraband

Was ist der aktuelle Status von Contraband? Seit der Ankündigung von Contraband im Jahr 2021 war es recht still um das Spiel. Viele gingen davon aus, dass es möglicherweise stillschweigend eingestellt wurde. Doch neue Stellenanzeigen bei Avalanche Studios zeigen, dass das Spiel lebt. Die Entwickler suchen nach neuen Mitarbeitern, um das Projekt voranzutreiben, was auf eine fortlaufende Entwicklung hinweist.

Warum dauert die Entwicklung so lange? Die genauen Gründe für die Verzögerung sind unklar. Die Tatsache, dass Avalanche Studios führende Positionen besetzen möchte, könnte auf einen gewissen Personalwechsel oder andere interne Herausforderungen hindeuten. Dies bleibt jedoch spekulativ, da es von offizieller Seite keine neuen Informationen gibt.

Über Avalanche Studios

Wer sind Avalanche Studios? Avalanche Studios ist ein in Stockholm ansässiger Entwickler, bekannt für die Just Cause-Spielreihe. Das Studio wurde 2003 gegründet und hat sich auf die Entwicklung von Open-World-Spielen spezialisiert. Neben Just Cause haben sie auch an Spielen wie Mad Max und Rage 2 mitgearbeitet. Ihr neuestes Projekt, Contraband, soll ein Koop-Schmugglerspiel werden.

Welche Herausforderungen hat Avalanche Studios in der Vergangenheit gemeistert? In ihrer Geschichte hat die Firma finanzielle Engpässe und die Absage von Projekten überstanden. Trotz dieser Schwierigkeiten ist es ihnen gelungen, erfolgreiche Titel zu veröffentlichen und sich in der Gaming-Branche zu etablieren.

Die Zukunft von Contraband

Auf welche Neuigkeiten hoffen Xbox-Fans? Die Fans warten gespannt auf neue Informationen zu Contraband. Bisher gibt es keine offiziellen Updates von Avalanche Studios oder Xbox Game Studios. Sollte sich dies ändern, werden wir dich natürlich auf dem Laufenden halten.

Wie könnte Contraband das Xbox-Spielportfolio erweitern? Als exklusives Spiel für Xbox könnte Contraband das Portfolio erheblich aufwerten, insbesondere durch seine einzigartige Koop-Mechanik. Es bleibt spannend, welche neuen Details in Zukunft enthüllt werden.

Was denkst du über die Zukunft von Contraband? Teile deine Meinung in den Kommentaren!