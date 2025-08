Kostenloses Xbox Series X/S-Update – Neue Rare-Hintergründe entdecken!

Heute gibt es spannende Neuigkeiten für alle Besitzer einer Xbox Series X oder Xbox Series S. Microsoft hat ein neues kostenloses Download-Angebot veröffentlicht, das besonders langjährige Xbox-Fans begeistern dürfte. Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Microsoft stille Updates für Xbox-Konsolen, die neue Funktionen und manchmal auch kostenlose Extras enthalten. Das neueste Update bringt ein solches Highlight mit sich.

Neue Dynamische Hintergrundbilder

Was bietet das neue Hintergrundbild? Der kostenlose Download, den du nun erhalten kannst, ist ein neues dynamisches Hintergrundbild, das speziell dazu dient, das Videospielstudio Rare und seine zahlreichen Titel zu feiern. Rare ist bekannt für Spiele wie Banjo-Kazooie, Perfect Dark, Battletoads, Jet Force Gemini, Sea of Thieves, Viva Pinata, Kameo: Elements of Power und Conker’s Bad Fur Day. Viele dieser Spiele sind ursprünglich auf älteren Xbox-Konsolen oder Plattformen wie dem Nintendo 64 erschienen. Diese Hommage an Rares kreative Geschichte wird vor allem ältere Fans erfreuen.

Das Artwork des neuen Xbox-Hintergrundbildes zeigt eine Vielzahl von Charakteren aus diesen legendären Spielen. Rare Ltd. hat auf Twitter ein Bild des neuen Hintergrunds geteilt, um den Spielern für ihre Unterstützung über die Jahre zu danken.

Wie installierst du das neue Hintergrundbild?

Wie kannst du das Hintergrundbild einstellen? Wenn du das neue dynamische Hintergrundbild auf deinem Xbox-Dashboard nutzen möchtest, ist der Vorgang recht einfach. Gehe einfach in den Einstellungen deiner Xbox-Konsole zum Menüpunkt „Personalisierung“. Dort findest du die Option „Mein Hintergrund“, wo die dynamischen Hintergründe gespeichert sind. Hier sollte das neue Rare-Design verfügbar sein und kann als Standardhintergrund für deine Xbox Series X oder Series S festgelegt werden.

Obwohl unklar ist, wann das nächste kostenlose dynamische Hintergrundbild verfügbar sein wird, liegt die Vermutung nahe, dass Xbox solche Extras gerne in der Nähe von Jubiläen veröffentlicht. Bereits in diesem Jahr gab es ein ähnliches Dashboard, um 50 Jahre Microsoft zu feiern. Wenn also ein weiteres großes Xbox-Milestone erreicht wird, besteht eine gute Chance, dass ein neues Hintergrundbild zu diesem Anlass veröffentlicht wird.

Selbstverständnis von Xbox

Wie wichtig sind solche Updates für Xbox? Solche kostenlosen Downloads sind mehr als nur ein nettes Extra; sie zeigen, wie Xbox seine Community wertschätzt und feiert. Insbesondere die Hommage an Rare zeigt, wie sehr Xbox die Historie und die Entwicklung der Spieleindustrie achtet und ehrt.

Hast du das neue Hintergrundbild schon ausprobiert? Was hältst du von solchen Updates? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!