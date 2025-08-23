Xbox-Schnäppchen – Star Trek Prodigy stürzt im Preis um 95%

Ein erstaunlicher Rabatt erwartet dich im Microsoft Store: Star Trek Prodigy: Supernova, ein Spiel für die Xbox Series X, ist von ursprünglich 50 Euro auf nur 2,49 Euro reduziert. Dieses Angebot bietet dir eine Kosteneinsparung von 47,50 Euro, was einem Rabatt von 95% entspricht. Auch wenn dies ein verlockendes Angebot für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One Nutzer ist, solltest du schnell zuschlagen, denn der Rabatt gilt nur bis zum 3. September 2025. Danach wird der Preis wieder auf seinen normalen Stand zurückgesetzt.

Star Trek Prodigy: Supernova wurde von Tessera Studios entwickelt und von Outright Games veröffentlicht. Es ist der zweite Titel in der Reihe von Veröffentlichungen des in Madrid ansässigen Entwicklers, zwischen dem Spiel Intruders: Hide and Seek von 2019 und Transformers: Earthspark – Expedition von 2023. Leider sind keine Metacritic-Bewertungen verfügbar, aber die Nutzermeinungen im Internet sind gemischt.

Was macht Star Trek Prodigy: Supernova aus?

Warum könnte sich der Kauf lohnen? Star Trek Prodigy: Supernova ist ein Action-Adventure-Spiel, das auf der TV-Serie Star Trek: Prodigy basiert. Es kann sowohl alleine als auch im Koop-Modus gespielt werden, was es zu einer interessanten Wahl für gemeinsame Spielerlebnisse macht. Trotz der gemischten Bewertungen könnte der stark reduzierte Preis das Spiel für Hardcore Star Trek-Fans oder diejenigen, die ein neues Koop-Erlebnis suchen, attraktiv machen.

Viele negative Bewertungen, die das Spiel auf Plattformen wie Steam erhalten hat, beziehen sich auf den ursprünglichen Preis von 50 Euro, der als zu hoch für das gebotene Spielerlebnis empfunden wird. Doch bei einem Preis von nur 2,49 Euro ist dies weniger relevant. Mit einer Spielzeit von sieben bis zwölf Stunden bietet das Spiel zu diesem Preis ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weitere Star Trek Spiele im Angebot

Welche anderen Star Trek Spiele sind reduziert? Neben Star Trek Prodigy: Supernova gibt es auch andere Star Trek-Spiele im Angebot. Star Trek: Resurgence, das erst letztes Jahr herauskam, ist auf Steam mit einem Rabatt von 66% erhältlich und kostet nun 8,49 Euro statt 24,99 Euro. Zudem ist Star Trek: Legends im Nintendo eShop für 3,95 Euro und im PlayStation Store für 5,15 Euro zu finden, was Rabatte von 67% und 57% bedeutet. Schließlich ist Star Trek Infinite auf Steam über Fanatical um 13% reduziert und kostet nun 26,09 Euro statt 29,99 Euro.

Star Trek: Resurgence, entwickelt von Dramatic Labs, bietet dir als Spieler die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Das Spiel, das im fiktiven Star Trek-Universum spielt, hat gemischte Kritiken erhalten. Während einige die Story und die Entscheidungsfindung loben, wurden die zahlreichen Quick-Time-Events kritisiert.

Ein Blick auf die Entwickler und Publisher

Wer steckt hinter diesen Spielen? Tessera Studios, der Entwickler von Star Trek Prodigy: Supernova, ist bekannt für seine Arbeit an spannenden Projekten, während Outright Games sich auf familienfreundliche Spiele spezialisiert hat. Outright Games, mit Sitz in London und Madrid, konzentriert sich auf lizenzierte Spiele für Kinder und hat sich in diesem speziellen Marktsegment erfolgreich etabliert.

Ob du nun ein großer Star Trek Fan bist oder einfach nur auf der Suche nach einem neuen Spiel, das aktuelle Angebot im Microsoft Store bietet dir die perfekte Gelegenheit, ein neues Abenteuer zu erleben, ohne dein Budget zu sprengen. Was denkst du über diese Angebote und hast du bereits zugeschlagen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!